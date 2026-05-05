Αταμάν για Γιαννακόπουλο: «Δεν προκάλεσε κανέναν, πρέπει να δει το Final-4 από κοντά»

Ξεκάθαρη θέση για το νέο σκάνδαλο της Euroleague με την τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου πήρε ο Εργκίν Αταμάν ο οποίος τόνισε πως ο ιδιοκτήτης της ομάδας του δεν προκάλεσε κανέναν και θα πρέπει να δώσει κανονικά το παρών στο Telekom Center Athens για το Final-4 της Αθήνας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Εξήγησα την άποψή μου στα σόσιαλ μίντια. Δεν νομίζω ότι ο πρόεδρός μας προκάλεσε κανέναν στο παρκέ. Καθόταν στις court seats, παρακολουθούσε το παιχνίδι, ήταν πολύ κοντά στη γραμματεία και είπε από απόσταση 2-3 μέτρων ‘Σφυρίξτε φάουλ’. Πρώτη φορά στην καριέρα μου είδα ένα κλαμπ να βάζουν αστυνομία. Είμαστε επαγγελματίες, μπορεί να συμβεί σε πολλά παιχνίδια με άλλους προέδρους και General Manager να διαμαρτύρονται. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ίσως στο παρελθόν να έκανε κάτι λάθος, αλλά σε αυτό το παιχνίδι δεν το πιστεύω. Έφτιαξε ένα από τα καλύτερα γήπεδα σε δύο χρόνια, προσφέρθηκε να φιλοξενήσει το Final Four και τον αποκλείετε; Είμαι σίγουρος ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αξίζει να δει το Final Four ζωντανά».