ΕΟΠΥΥ: Νέα εφαρμογή για τον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας - Με κωδικούς taxisnet η πρόσβαση

Πιο άμεση και εύχρηστη πρόσβαση των πολιτών στις διαθέσιμες πληροφορίες του Φακέλου Ασφάλισης Υγείας, προσφέρει η νέα εφαρμογή του ΕΟΠΥΥ, η οποία τίθεται σε παραγωγική λειτουργία από σήμερα (05/05/2026), αντικαθιστώντας την παλιά. Μέσω του νέου περιβάλλοντος, η εμπειρία πλοήγησης για τους πολίτες είναι βελτιωμένη, η λειτουργικότητα ενισχυμένη και υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια στη χρήση της υπηρεσίας.

Η νέα εφαρμογή είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο: https://healthservices.eopyy.gov.gr/eHealthInsuranceRecordInsPerson/secure/index.xhtml.

Η έως σήμερα υφιστάμενη εφαρμογή, θα ανακατευθύνει τους χρήστες στη νέα, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση και η αδιάλειπτη εξυπηρέτηση.

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της υπηρεσίας, η πρόσβαση στη νέα εφαρμογή πραγματοποιείται πλέον αποκλειστικά μέσω χρήσης ασφαλούς πιστοποίησης της Γ.Γ.Π.Σ (κωδικοί taxisnet), με χρήση των προσωπικών κωδικών του κάθε χρήστη. Με τον τρόπο αυτό καταργείται η ανάγκη χρήσης ξεχωριστών κωδικών Φ.Α.Υ, απλοποιείται η διαδικασία εισόδου και ενισχύεται περαιτέρω η ασφάλεια και η ταυτοποίηση των χρηστών, αξιοποιώντας έναν ήδη καθιερωμένο και αξιόπιστο μηχανισμό πρόσβασης στις ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου. Η αλλαγή αυτή αποτελεί μέρος της συνολικής προσπάθειας εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ, με στόχο την ευκολότερη, ασφαλέστερη και πιο φιλική εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.

Η νέα ψηφιακή εφαρμογή του ΕΟΠΥΥ αποτελεί υποέργο της ευρύτερης Δράσης του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Τομέα Υγείας (Δράση 16752), γίνεται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος NextGenerationEU.

