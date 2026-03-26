Ελλείψεις φαρμάκων λόγω πολέμου: «Παρακολουθούμε ηλεκτρονικά τα αποθέματα» - Σταθερή η εικόνα

Καθησυχαστικός είναι ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, για την επάρκεια φαρμάκων στη χώρα μας, μπροστά στο ενδεχόμενο να υπάρξουν διεθνείς «αναταράξεις» στην εφοδιαστική αλυσίδα, λόγω του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Ο υπουργός Υγείας, σε συνέντευξή του στο Action 24 (26/03/2026), εξήγησε ότι οι ελλείψεις φαρμάκων στην Ελλάδα παρακολουθούνται ηλεκτρονικά μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Παρακολούθησης Διακίνησης Φαρμάκων (ΗΣΠΑΔΙΦ). Η ψηφιακή αυτή πλατφόρμα καταγράφει το απόθεμα και τη διακίνηση επιλεγμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση των ελλείψεων.

«Κατ΄ αρχάς οι ελλείψεις γενικά των φαρμάκων στην Ελλάδα είναι λιγότερες σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε καταφέρει μέσω της πλατφόρμας ΗΣΠΑΔΙΦ, η οποία φτιάχτηκε επί της θητείας μου στο Υπουργείο Υγείας, να παρακολουθούμε τις ελλείψεις και το χρωστούμε και στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία, που είναι πάρα πολύ ισχυρή. Άρα, οι ελλείψεις στην Ελλάδα είναι λιγότερες, οι υπόλοιπες 26 χώρες της Ε.Ε. έχουν περισσότερες ελλείψεις από εμάς. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ελλείψεις, υπάρχουν. Τα πρόσφατα μέτρα που λάβαμε, όπως οι αυξήσεις τιμών στα φτηνά φάρμακα, έγιναν με το κριτήριο να μην αποσυρθούν από την αγορά μία σειρά φαρμάκων. Και πράγματι η πολιτική λειτούργησε και μία σειρά φαρμάκων που ήταν σε έλλειψη και υπό απόσυρση, τελικά συνέχισαν να διατίθενται στην ελληνική αγορά και υπάρχουν μέχρι σήμερα. Επαναλαμβάνω, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία είναι ασπίδα για τις ελλείψεις» ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.

Σε ετοιμότητα ο ΕΟΦ

Παρόλο που η Ελλάδα έχει επαρκή αποθέματα, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) είναι σε ετοιμότητα, ακολουθώντας τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ), ο οποίος βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή.

Μέχρι στιγμής δεν καταγράφονται σοβαρές ελλείψεις σε ευραπαϊκό επίπεδο, ωστόσο η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή, ενδέχεται να επηρεάσει την εφοδιαστική αλυσίδα φαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγαλύτερη ανησυχία προκαλούν οι καθυστερήσεις στις μεταφορές και η αύξηση του κόστους.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΦ, Σπύρο Σαπουνά (MD, Phd Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος), στην Ελλάδα η εικόνα παραμένει σταθερή δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τους ασθενείς που βρίσκονται σε θεραπεία. Όπως δήλωσε ο ίδιος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, λόγω της κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή ο ΕΟΦ βρίσκεται σε επίπεδο αυξημένης ετοιμότητας, επισημαίνοντας ότι έχουν πραγματοποιηθεί συσκέψεις στο υπουργείο Υγείας και εξετάζονται μέτρα, εφόσον χρειαστεί.

53.604 αιτήματα στον ΕΟΠΥΥ για αποστολή ΦΥΚ

Στο μεταξύ, ομαλά εξελίσσεται η αποστολή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) από τον ΕΟΠΥΥ, είτε κατ' οίκον είτε στα φαρμακεία της γειτονιάς.

Σύμφωνα με απολογιστικά στοιχεία του Οργανισμού, η νέα δωρεάν υπηρεσία αποστολής Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) από τον ΕΟΠΥΥ που ξεκίνησε 16 Ιουνίου 2025 έχει εξυπηρετήσει έως 15 Μαρτίου 2026 συνολικά 294.648 αιτήματα ασθενών οι οποίοι παρέλαβαν τη φαρμακευτική τους αγωγή είτε κατοίκον είτε στα 64 αποκεντρωμένα σημεία που δεν λειτουργούν αυτόνομα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, είτε σε ιδιωτικές κλινικές είτε σε ιδιωτικά φαρμακεία.

Από το σύνολο των δικαιούχων που έλαβαν «κατ' οίκον» τη φαρμακευτική τους αγωγή, το 44% ήταν στην Αττική, το 12% στη Θεσσαλονίκη, 15% στη νησιωτική χώρα και το 29% στην υπόλοιπη επικράτεια. Σε ό,τι αφορά τον πρώτο μήνα διανομής φαρμάκων υψηλού κόστους μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων, το 63% ήταν στην Αττική, το 13% στη Θεσσαλονίκη, το 7% στη νησιωτική χώρα και το 17% στην υπόλοιπη επικράτεια.

Βάσει των στοιχείων του 2ου εξαμήνου του 2025 (1/7/2025 έως 31/12/2025), το σύνολο των μοναδικών δικαιούχων (ΑΜΚΑ) που υπέβαλαν αίτημα για αποστολή φαρμάκων υψηλού κόστους κατ’ οίκον ανήλθε σε 53.604.

Από 16/02/2026 επεκτάθηκε το πρόγραμμα της διάθεσης φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΥΥ με σημείο εκτέλεσης το ιδιωτικό φαρμακείο επεκτείνοντας τη λίστα των φαρμάκων που ήδη διακινούνταν με παρόμοιο τρόπο ήδη από το 2020. Στη δράση συμμετέχουν περίπου 7.800 φαρμακεία πανελλαδικά, τα οποία έχουν επικαιροποιήσει τα στοιχεία τους στην ήδη υφιστάμενη ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ.

Μέσος χρόνος παράδοσης των φαρμακευτικών σκευασμάτων «κατ’ οίκον» από την ημερομηνία έγκρισης και φαρμακευτικού ελέγχου του αιτήματος έως την παράδοση, είναι 3,6 ημέρες για τους διαμένοντες στην Αττική/Θεσσαλονίκη και 6 ημέρες για τους διαμένοντες στην υπόλοιπη επικράτεια.