Ταυτοποιήθηκε ο επιχειρηματίας που βρέθηκε σε στομάχι κροκόδειλου που ανασύρθηκε με ελικόπτερο

Ταυτοποιήθηκε ο επιχειρηματίας που σκοτώθηκε από κροκόδειλο στη Νότια Αφρική, το σώμα του οποίου βρέθηκε στο εσωτερικό του ερπετού βάρους μισού τόνου.

Πρόκειται για τον 59χρονο Γκάμπριελ Μπατίστα. Ήταν υπεύθυνος ενός μικρού ξενοδοχείου και μπαρ στην ανατολική Νότια Αφρική, κοντά στον ποταμό Κομάτι, όπου σκοτώθηκε.

Το σώμα του ανακτήθηκε από το εσωτερικό του κροκοδείλου, αφού οι αρμόδιες αρχές άνοιξαν την κοιλιά του ερπετού με μαχαίρι. Ο κροκόδειλος παγιδεύτηκε από έναν αστυνομικό, ο οποίος κατέβηκε με ελικόπτερο σε ποτάμι για να ανακτήσει τη σορό του επιχειρηματία.

Στο εσωτερικό του κροκόδειλου βρέθηκαν επίσης ένα ανδρικό δαχτυλίδι, έξι ζευγάρια παπούτσια, δύο χέρια και ένα κομμάτι που φαίνεται να μοιάζει με ανθρώπινο θώρακα.

Κανένα από τα παπούτσια δεν ανήκε στο θύμα, γεγονός που οδήγησε σε φόβους ότι ο κροκόδειλος έχει σκοτώσει πολλά άτομα στον ποταμό τα τελευταία χρόνια. Έχει ξεκινήσει μια πλήρης έρευνα για να συνδέσουν τα παπούτσια με αγνοούμενους ντόπιους που χρησιμοποιούν τη γέφυρα, η οποία πλημμυρίζει συχνά.

Το DNA που ελήφθη από την σορό επιβεβαίωσε ότι ο νεκρός είναι ο Μπατίστα, ο οποίος παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά του ποταμού, όταν επιχείρησε να διασχίσει μια πλημμυρισμένη χαμηλή γέφυρα την περασμένη εβδομάδα.

Ο 59χρονος Γκάμπριελ Μπατίστα

Όλα ξεκίνησαν την Δευτέρα 27 Απριλίου, όταν ο επιχειρηματίας προσπάθησε να διασχίσει μια πλημμυρισμένη χαμηλή γέφυρα με αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί. Όταν έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικές δυνάμεις, το αυτοκίνητο ήταν άδειο, γεγονός που οδήγησε τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι τα ισχυρά ρεύματα πιθανότατα παρέσυραν τον άνδρα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δύτες, ελικόπτερα και drones για τον εντοπισμό του. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αρχές εντόπισαν ένα μικρό νησάκι όπου αρκετοί κροκόδειλοι λιάζονταν, με έναν εξ αυτών να κίνησε υποψίες λόγω της ακινησίας και της έντονα φουσκωμένης κοιλιάς του.

Ο επικεφαλής της μονάδας δυτών της αστυνομίας, λοχαγός Johant “Pottie” Potgieter, ανέφερε ότι η εμπειρία του τον οδήγησε στο συμπέρασμα πως το ζώο είχε πρόσφατα καταναλώσει κάτι, τονίζοντας, επίσης, πως το ερπετό δεν αντιδρούσε στον θόρυβο από τα drones. Το ζώο τελικά θανατώθηκε και ακολούθησε αυτό που οι αρχές χαρακτήρισαν ως «εξαιρετικά επικίνδυνη και σύνθετη επιχείρηση» για την ανάσυρσή του από το ποτάμι. Ένας αστυνομικός κατέβηκε από ελικόπτερο με σχοινί, προκειμένου να ασφαλίσει το τεράστιο ερπετό και να καταστεί δυνατή η μεταφορά του με αεροδιακομιδή. Ο κροκόδειλος, μήκους 4,5 μέτρων και βάρους περίπου 500 κιλών, μεταφέρθηκε στο εθνικό πάρκο Kruger, όπου κατά την εξέταση του περιεχομένου του εντοπίστηκαν ανθρώπινα λείψανα στο εσωτερικό του.

Διαβάστε επίσης