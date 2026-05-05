«Αθήνα: Αστικές Διαφωνίες» - 37 φωτογράφοι αφηγούνται την πόλη μέσα από αντιθέσεις

Snapshot Η ομαδική έκθεση «Αθήνα: Αστικές Διαφωνίες» παρουσιάζει τη σύγχρονη ταυτότητα της Αθήνας μέσω 37 φωτογράφων που αναδεικνύουν τις αντιθέσεις της πόλης.

Η έκθεση θα φιλοξενείται από 6 Μαΐου έως 6 Ιουνίου 2026 στον Πολιτιστικό Χώρο Macart με ελεύθερη είσοδο.

Οι φωτογραφίες συνδυάζουν ασπρόμαυρες και έγχρωμες λήψεις, αναλογικές και ψηφιακές, προσφέροντας πολυφωνική αφήγηση και ερμηνεία του αστικού τοπίου.

Ο Πολιτιστικός Χώρος Macart έχει μακρά παράδοση στη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκθέσεων με σημαντική παρουσία στην καλλιτεχνική κοινότητα της Αθήνας.

Η έκθεση εντάσσεται στο φεστιβάλ «This is Athens City Festival» του Δήμου Αθηναίων και αποτυπώνει την πόλη ως δυναμικό πεδίο διαλόγου και μεταμόρφωσης. Snapshot powered by AI

Εγκαίνια: 6 Μαΐου 2026, 19:00 – 23:00

Διάρκεια: 6 Μαΐου – 6 Ιουνίου 2026

Χώρος: Πολιτιστικός Χώρος Macart, Λένορμαν 244, 10443 Αθήνα

Είσοδος Ελεύθερη

Ο Πολιτιστικός Χώρος Macart, σε συνεργασία με την iFocus Photo Gallery, στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων «This is Athens City Festival», παρουσιάζει την ομαδική έκθεση φωτογραφίας «Αθήνα: Αστικές Διαφωνίες», με τη συμμετοχή 37 σύγχρονων Ελλήνων και ξένων φωτογράφων.

Η πόλη μέσα από αντικρουόμενα βλέμματα

Η έκθεση επιχειρεί να ανιχνεύσει τη σύγχρονη ταυτότητα της Αθήνας μέσα από πολλαπλές και συχνά αντικρουόμενες οπτικές. Σε μια πόλη πυκνή σε ιστορία, συλλογική μνήμη και πολιτισμικές διαστρωματώσεις, οι συμμετέχοντες δημιουργοί προσεγγίζουν το αστικό τοπίο με μεταμορφωτική διάθεση, αναζητώντας νέους τρόπους θέασης των χώρων, των ανθρώπων και των γεγονότων.

«Αθήνα: Αστικές Διαφωνίες» Cristos Ferguson

Ασπρόμαυρες και έγχρωμες εικόνες, αναλογικές και ψηφιακές λήψεις, συνθέτουν ένα πολυφωνικό αφήγημα όπου η περιπλάνηση μετατρέπεται σε πράξη παρατήρησης και ερμηνείας.

Οι φωτογράφοι, ως σύγχρονοι περιπατητές ενός τόπου γεμάτου αντιφάσεις, προσεγγίζουν τον ίδιο αστικό ιστό από διαφορετικές βιωματικές και αισθητικές αφετηρίες, αναδεικνύοντας τις «διαφωνίες» που γεννά η πόλη: τις μεταβάσεις και τις συγκλίσεις, τον θόρυβο και τη σιωπή, το προφανές και το υπαινικτικό.

Μαρία Συρρου

Μέσα από αυτή τη συνάντηση ετερόκλητων βλεμμάτων, η Αθήνα αναδύεται ως ένα δυναμικό πεδίο διαλόγου και αναστοχασμού - μια εμπειρία ανοιχτή, σύνθετη και διαρκώς εξελισσόμενη.

Σωκράτης Ταταρίδης

Η Αθήνα δεν αποκαλύπτεται. Μεταμορφώνεται. This is Athens…

Χαρά Γάτσιου

Συμμετέχουν αλφαβητικά οι: Έφη Αθανασοπούλου, Δήμητρα Βαρουξή, Νίνα Βώκου, Χαρά Γάτσιου, Μαίρη Γεροντάκη, Χρήστος Γεωργόπουλος, Κώστας Γιαβής, Βάλια Γκέντσου, Γιώργος Γκιζάρης, Σπυριδούλα Γούμενου, Κώστας Δελχάς, Αναστασία Διαμαντοπούλου, Cristos Ferguson, Ηρώ Ζάβου, Λένια Θεοδώρου, Γεωργία Κόλλια, Βαγγέλης Κωτσογιάννης, Γιάννης Κρίκας, Victoria Kurylo, Δώρα Λαβαζού, Παναγιώτης Μάκρης, Βασίλης Μανίκας, Μαρίνα Μαρινάκη, Γιώργος Μαυρουδής, Μάκης Μπόκαρης, Νίκος Μπούμπας, Κατιάννα Ξανθάκη, Νίκος Παύλου, Ειρηάννα Πεκοπούλου, Γιώτα Περδίου, Στέλιος Ποριώτης, Βάσω Σκαρτσιλάκη, Μαρία Σύρρου, Ευγενία Σφυρή, Σωκράτης Ταταρίδης, Ευδοξία Φασούλα, Γιώτα Φραγκογιαννοπούλου.

INFO

Έκθεση Φωτογραφίας: «Αθήνα: Αστικές Διαφωνίες»

Επιμέλεια: Δώρα Λαβαζού, Μιχάλης Βαρουξής

Εγκαίνια: 6 Μαΐου 2026, 19:00 – 23:00 Διάρκεια: 6 Μαΐου – 6 Ιουνίου 2026

Είσοδος: Ελεύθερη

Χώρος: Πολιτιστικός Χώρος Macart, Λένορμαν 244, 10443 Αθήνα, Τηλ.: 210 5132322

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00 – 18:00 Σάββατο: 10:00 – 14:00

Χορηγοί:

ΧΕΡΟΧ HELLAS A.E.E., Χαρτιά Περράκης Α.Ε., IMAGCO Α.Ε.

Βολιώτικο Τσιπουράδικο Ψυρρή

Χορηγοί επικοινωνίας:

«Η Εφημερίδα των Συντακτών», ATHENS VOICE, iFocus.gr, περιοδικό gr design

Πληροφορίες για τον Πολιτιστικό Χώρο Macart

Πριν από 12 χρόνια, η αγάπη των ιδιοκτητών της Macart για την τέχνη «γέννησε» τον μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Πολιτιστικό Χώρο της εταιρείας, στον οποίο σε τακτά χρονικά διαστήματα έχουν διοργανωθεί σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Τα εγκαίνια του ειδικά διαμορφωμένου πολυχώρου επί της οδού Λένορμαν 244 (κοντά στο Καπνεργοστάσιο), έγιναν τον Οκτώβριο του 2014 με μία έκθεση που φιλοξένησε έργα 21 διακεκριμένων σύγχρονων ζωγράφων από την συλλογή της εταιρείας. Έκτοτε πραγματοποιήθηκαν αρκετά εικαστικά events πολλά από τα οποία υπό την αιγίδα Πανεπιστημίων, Πρεσβειών και γνωστών Ιδρυμάτων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις εκθέσεις φωτογραφίας («Ενδιάμεσοι χώροι», «Noise», «Μουσικές Σκηνές», «Το Κλεινόν Άστυ»), εκθέσεις με ψηφιακά τυπώματα fine art που έφεραν την υπογραφή σύγχρονων Ελλήνων εικαστικών («Art in multiples», «Aποτυπώματα»), η έκθεση «Allegories & Muses» του designer Peter Boyadjieff και της ζωγράφου Daniela Zekina, φιλανθρωπικά bazaar(t) προκειμένου να ενισχυθεί το έργο διεθνών ΜΚΟ, καθώς και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις («Point Zero»), που κάθε φορά τυγχάνουν μεγάλης ανταπόκρισης και επισκεψιμότητας από καλλιτέχνες, διευθυντές Μουσείων και Πινακοθηκών, ιδιοκτήτες γνωστών γκαλερί, κριτικούς και ιστορικούς τέχνης, συλλέκτες, δημοσιογράφους και φυσικά φιλότεχνους.

Τα χρόνια της πανδημίας και της πολιτιστικής στέρησης, ο χώρος, τον Ιούνιο του 2021, φιλοξένησε με μεγάλη επιτυχία ένα pop-up event του γνωστού ζωγράφου Νίκου Κυριακόπουλου. Μία τριήμερη γαργαλιστική, ερωτική πανδαισία, αφιερωμένη στην ανθρώπινη επαφή που μας έκανε να ξανανιώσουμε ζωντανοί.

Τον Απρίλιο του 2022, ο Πολιτιστικός χώρος Macart, άνοιξε ξανά τις πόρτες του, με την έκθεση "LIVE LIKE THIS" του Γιάννη Ρουσάκη. Ο καλλιτέχνης, μετά από μια σειρά σημαντικών εκθέσεων στο εξωτερικό, επέστρεψε με την δεύτερη ατομική έκθεσή του στην Ελλάδα, ανακυκλώνοντας οπτικό υλικό με ψηφιακή επεξεργασία και χτίζοντας με ανατρεπτική διάθεση έναν οπερατικό υπερρεαλιστικό κόσμο αντιμέτωπο με γκρεμισμένες συλλογικές αυταπάτες δεκαετιών.

Τον Δεκέμβριο του 2022, η βραβευμένη με 22 ελληνικές και διεθνείς διακρίσεις ζωγράφος - εικονογράφος και συγγραφέας Φωτεινή Στεφανίδη, παρουσίασε με μεγάλη επιτυχία την ατομική της έκθεση «Κήποι Μυστικοί».

Τον Μάρτιο του 2023, σε συνεργασία με το Dogma Athens, παρουσιάστηκε η έκθεση "Creative Solitude" με έργα δεκατριών σύγχρονων και ανερχόμενων Ελλήνων καλλιτεχνών.

Τον Μάιο του ίδιου χρόνου, στα πλαίσια του “Athens City Festival 2023”, η Μυρτώ Καλλιγά Γαβρίλη, συγκεντρώνοντας πρόσφατα έργα της, πραγματοποίησε την πρώτη της ατομική έκθεση με τίτλο Surroundings.

Ανάμεσα σε άλλες εκδηλώσεις που ακολούθησαν, ήταν η έκθεση αφίσας «Δέκα χρόνια ελληνικό ντιζάιν» με τη συμμετοχή του περιοδικού “grd”, η έκθεση «Εισπνεόμενα / Εκπνεόμενα», όπου πέντε νέοι καλλιτέχνες στα πλαίσια του “Athens City Festival 2024”, ένωσαν τη διάθεσή τους για δημιουργία εικόνων, μεταγράφοντας τον πραγματικό κόσμο σε ζωγραφικό και η έκθεση ζωγραφικής της Αρσινόης Λίλυ Καραδήμα «Οιωνοί».

Αξέχαστη σε όλους έμεινε η έκθεση αφίσας “Pretty in Pink” τον Νοέμβριο του 2024, με 81 κορυφαίους σχεδιαστές να παρουσιάζουν στο κοινό τις μοναδικές δημιουργίες τους έχοντας ένα μόνο περιορισμό: την χρήση του ροζ (και μάλιστα στην fluo εκδοχή του) που σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα χρώματα προβάλει απέριττα την καθαρότητα της έκφρασης δημιουργώντας συναισθήματα τρυφερότητας και αγάπης.

Τον Μάιο του 2025 με την ατομική έκθεση του Νίκου Κυριακόπουλου «Conquistadors» που περιελάμβανε τριανταέξι μοναδικά έργα που ο καλλιτέχνης δημιούργησε με την μέθοδο της μονοτυπίας, σημειώθηκε και η τρίτη συνεχόμενη συμμετοχή του Πολιτιστικού Χώρου της Macart στο “Athens City Festival”.

Τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου, σε συνεργασία με το περιοδικό “grd”, φιλοξενήθηκε η έκθεση «Εικονογράφοι στο χαρτί» με την συμμετοχή 44 σύγχρονων δημιουργών.

Τον Νοέμβριο του 2025, ο Πολιτιστικός χώρος σε συνεργασία με την Xerox, οργάνωσε ένα μοναδικό διήμερο τεχνολογίας, την “Print Xperience 2025”, μια ζωντανή εμπειρία εκτύπωσης και όχι μόνο, στις εγκαταστάσεις της Macart. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν τις πλέον καινοτόμες μεθόδους που καθορίζουν διεθνώς το μέλλον της οπτικής επικοινωνίας.

Πολιτιστικός Χώρος Macart: Λένορμαν 244, 10443 Αθήνα,

τ. 210 5132322

Διαβάστε επίσης