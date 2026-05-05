«Αθήνα: Αστικές Διαφωνίες» - 37 φωτογράφοι αφηγούνται την πόλη μέσα από αντιθέσεις

Από τις 6 Μαΐου 2026 στον Πολιτιστικό Χώρο Macart με είσοδο ελεύθερη

Newsbomb

«Αθήνα: Αστικές Διαφωνίες» - 37 φωτογράφοι αφηγούνται την πόλη μέσα από αντιθέσεις

Κώστας Γιαβής

ANNOUNCEMENTS
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η ομαδική έκθεση «Αθήνα: Αστικές Διαφωνίες» παρουσιάζει τη σύγχρονη ταυτότητα της Αθήνας μέσω 37 φωτογράφων που αναδεικνύουν τις αντιθέσεις της πόλης.
  • Η έκθεση θα φιλοξενείται από 6 Μαΐου έως 6 Ιουνίου 2026 στον Πολιτιστικό Χώρο Macart με ελεύθερη είσοδο.
  • Οι φωτογραφίες συνδυάζουν ασπρόμαυρες και έγχρωμες λήψεις, αναλογικές και ψηφιακές, προσφέροντας πολυφωνική αφήγηση και ερμηνεία του αστικού τοπίου.
  • Ο Πολιτιστικός Χώρος Macart έχει μακρά παράδοση στη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκθέσεων με σημαντική παρουσία στην καλλιτεχνική κοινότητα της Αθήνας.
  • Η έκθεση εντάσσεται στο φεστιβάλ «This is Athens City Festival» του Δήμου Αθηναίων και αποτυπώνει την πόλη ως δυναμικό πεδίο διαλόγου και μεταμόρφωσης.
Snapshot powered by AI

Εγκαίνια: 6 Μαΐου 2026, 19:00 – 23:00 

Διάρκεια: 6 Μαΐου – 6 Ιουνίου 2026 

Χώρος: Πολιτιστικός Χώρος Macart, Λένορμαν 244, 10443 Αθήνα

Είσοδος Ελεύθερη

Ο Πολιτιστικός Χώρος Macart, σε συνεργασία με την iFocus Photo Gallery, στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων «This is Athens City Festival», παρουσιάζει την ομαδική έκθεση φωτογραφίας «Αθήνα: Αστικές Διαφωνίες», με τη συμμετοχή 37 σύγχρονων Ελλήνων και ξένων φωτογράφων.

Η πόλη μέσα από αντικρουόμενα βλέμματα

Η έκθεση επιχειρεί να ανιχνεύσει τη σύγχρονη ταυτότητα της Αθήνας μέσα από πολλαπλές και συχνά αντικρουόμενες οπτικές. Σε μια πόλη πυκνή σε ιστορία, συλλογική μνήμη και πολιτισμικές διαστρωματώσεις, οι συμμετέχοντες δημιουργοί προσεγγίζουν το αστικό τοπίο με μεταμορφωτική διάθεση, αναζητώντας νέους τρόπους θέασης των χώρων, των ανθρώπων και των γεγονότων.

xristosferguson.jpg

«Αθήνα: Αστικές Διαφωνίες»

Cristos Ferguson

Ασπρόμαυρες και έγχρωμες εικόνες, αναλογικές και ψηφιακές λήψεις, συνθέτουν ένα πολυφωνικό αφήγημα όπου η περιπλάνηση μετατρέπεται σε πράξη παρατήρησης και ερμηνείας.

poriotisstylianos.jpg

Οι φωτογράφοι, ως σύγχρονοι περιπατητές ενός τόπου γεμάτου αντιφάσεις, προσεγγίζουν τον ίδιο αστικό ιστό από διαφορετικές βιωματικές και αισθητικές αφετηρίες, αναδεικνύοντας τις «διαφωνίες» που γεννά η πόλη: τις μεταβάσεις και τις συγκλίσεις, τον θόρυβο και τη σιωπή, το προφανές και το υπαινικτικό.

mariasyrrou.jpg

Μαρία Συρρου

Μέσα από αυτή τη συνάντηση ετερόκλητων βλεμμάτων, η Αθήνα αναδύεται ως ένα δυναμικό πεδίο διαλόγου και αναστοχασμού - μια εμπειρία ανοιχτή, σύνθετη και διαρκώς εξελισσόμενη.

sokrathstataridis.jpg

Σωκράτης Ταταρίδης

Η Αθήνα δεν αποκαλύπτεται. Μεταμορφώνεται. This is Athens

xaragatsiou.jpg

Χαρά Γάτσιου

Συμμετέχουν αλφαβητικά οι: Έφη Αθανασοπούλου, Δήμητρα Βαρουξή, Νίνα Βώκου, Χαρά Γάτσιου, Μαίρη Γεροντάκη, Χρήστος Γεωργόπουλος, Κώστας Γιαβής, Βάλια Γκέντσου, Γιώργος Γκιζάρης, Σπυριδούλα Γούμενου, Κώστας Δελχάς, Αναστασία Διαμαντοπούλου, Cristos Ferguson, Ηρώ Ζάβου, Λένια Θεοδώρου, Γεωργία Κόλλια, Βαγγέλης Κωτσογιάννης, Γιάννης Κρίκας, Victoria Kurylo, Δώρα Λαβαζού, Παναγιώτης Μάκρης, Βασίλης Μανίκας, Μαρίνα Μαρινάκη, Γιώργος Μαυρουδής, Μάκης Μπόκαρης, Νίκος Μπούμπας, Κατιάννα Ξανθάκη, Νίκος Παύλου, Ειρηάννα Πεκοπούλου, Γιώτα Περδίου, Στέλιος Ποριώτης, Βάσω Σκαρτσιλάκη, Μαρία Σύρρου, Ευγενία Σφυρή, Σωκράτης Ταταρίδης, Ευδοξία Φασούλα, Γιώτα Φραγκογιαννοπούλου.

prosklhshurbandigivertical.jpg

INFO

Έκθεση Φωτογραφίας: «Αθήνα: Αστικές Διαφωνίες»

Επιμέλεια: Δώρα Λαβαζού, Μιχάλης Βαρουξής

Εγκαίνια: 6 Μαΐου 2026, 19:00 – 23:00 Διάρκεια: 6 Μαΐου – 6 Ιουνίου 2026 

Είσοδος: Ελεύθερη

Χώρος: Πολιτιστικός Χώρος Macart, Λένορμαν 244, 10443 Αθήνα, Τηλ.: 210 5132322

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00 – 18:00 Σάββατο: 10:00 – 14:00

Χορηγοί:

ΧΕΡΟΧ HELLAS A.E.E., Χαρτιά Περράκης Α.Ε., IMAGCO Α.Ε.

Βολιώτικο Τσιπουράδικο Ψυρρή

ninavokou.jpg

Χορηγοί επικοινωνίας:

«Η Εφημερίδα των Συντακτών», ATHENS VOICE, iFocus.gr, περιοδικό gr design

mpoympasnikos.jpg

Πληροφορίες για τον Πολιτιστικό Χώρο Macart

Πριν από 12 χρόνια, η αγάπη των ιδιοκτητών της Macart για την τέχνη «γέννησε» τον μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Πολιτιστικό Χώρο της εταιρείας, στον οποίο σε τακτά χρονικά διαστήματα έχουν διοργανωθεί σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Τα εγκαίνια του ειδικά διαμορφωμένου πολυχώρου επί της οδού Λένορμαν 244 (κοντά στο Καπνεργοστάσιο), έγιναν τον Οκτώβριο του 2014 με μία έκθεση που φιλοξένησε έργα 21 διακεκριμένων σύγχρονων ζωγράφων από την συλλογή της εταιρείας. Έκτοτε πραγματοποιήθηκαν αρκετά εικαστικά events πολλά από τα οποία υπό την αιγίδα Πανεπιστημίων, Πρεσβειών και γνωστών Ιδρυμάτων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις εκθέσεις φωτογραφίας («Ενδιάμεσοι χώροι», «Noise», «Μουσικές Σκηνές», «Το Κλεινόν Άστυ»), εκθέσεις με ψηφιακά τυπώματα fine art που έφεραν την υπογραφή σύγχρονων Ελλήνων εικαστικών («Art in multiples», «Aποτυπώματα»), η έκθεση «Allegories & Muses» του designer Peter Boyadjieff και της ζωγράφου Daniela Zekina, φιλανθρωπικά bazaar(t) προκειμένου να ενισχυθεί το έργο διεθνών ΜΚΟ, καθώς και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις («Point Zero»), που κάθε φορά τυγχάνουν μεγάλης ανταπόκρισης και επισκεψιμότητας από καλλιτέχνες, διευθυντές Μουσείων και Πινακοθηκών, ιδιοκτήτες γνωστών γκαλερί, κριτικούς και ιστορικούς τέχνης, συλλέκτες, δημοσιογράφους και φυσικά φιλότεχνους.

kostasgiavis01.jpg

Τα χρόνια της πανδημίας και της πολιτιστικής στέρησης, ο χώρος, τον Ιούνιο του 2021, φιλοξένησε με μεγάλη επιτυχία ένα pop-up event του γνωστού ζωγράφου Νίκου Κυριακόπουλου. Μία τριήμερη γαργαλιστική, ερωτική πανδαισία, αφιερωμένη στην ανθρώπινη επαφή που μας έκανε να ξανανιώσουμε ζωντανοί.

Τον Απρίλιο του 2022, ο Πολιτιστικός χώρος Macart, άνοιξε ξανά τις πόρτες του, με την έκθεση "LIVE LIKE THIS" του Γιάννη Ρουσάκη. Ο καλλιτέχνης, μετά από μια σειρά σημαντικών εκθέσεων στο εξωτερικό, επέστρεψε με την δεύτερη ατομική έκθεσή του στην Ελλάδα, ανακυκλώνοντας οπτικό υλικό με ψηφιακή επεξεργασία και χτίζοντας με ανατρεπτική διάθεση έναν οπερατικό υπερρεαλιστικό κόσμο αντιμέτωπο με γκρεμισμένες συλλογικές αυταπάτες δεκαετιών.

Τον Δεκέμβριο του 2022, η βραβευμένη με 22 ελληνικές και διεθνείς διακρίσεις ζωγράφος - εικονογράφος και συγγραφέας Φωτεινή Στεφανίδη, παρουσίασε με μεγάλη επιτυχία την ατομική της έκθεση «Κήποι Μυστικοί».

doralavazoy.jpg

Τον Μάρτιο του 2023, σε συνεργασία με το Dogma Athens, παρουσιάστηκε η έκθεση "Creative Solitude" με έργα δεκατριών σύγχρονων και ανερχόμενων Ελλήνων καλλιτεχνών.

Τον Μάιο του ίδιου χρόνου, στα πλαίσια του “Athens City Festival 2023”, η Μυρτώ Καλλιγά Γαβρίλη, συγκεντρώνοντας πρόσφατα έργα της, πραγματοποίησε την πρώτη της ατομική έκθεση με τίτλο Surroundings.

Ανάμεσα σε άλλες εκδηλώσεις που ακολούθησαν, ήταν η έκθεση αφίσας «Δέκα χρόνια ελληνικό ντιζάιν» με τη συμμετοχή του περιοδικού “grd”, η έκθεση «Εισπνεόμενα / Εκπνεόμενα», όπου πέντε νέοι καλλιτέχνες στα πλαίσια του “Athens City Festival 2024”, ένωσαν τη διάθεσή τους για δημιουργία εικόνων, μεταγράφοντας τον πραγματικό κόσμο σε ζωγραφικό και η έκθεση ζωγραφικής της Αρσινόης Λίλυ Καραδήμα «Οιωνοί».

dimitravaroyxi.jpg

Αξέχαστη σε όλους έμεινε η έκθεση αφίσας “Pretty in Pink” τον Νοέμβριο του 2024, με 81 κορυφαίους σχεδιαστές να παρουσιάζουν στο κοινό τις μοναδικές δημιουργίες τους έχοντας ένα μόνο περιορισμό: την χρήση του ροζ (και μάλιστα στην fluo εκδοχή του) που σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα χρώματα προβάλει απέριττα την καθαρότητα της έκφρασης δημιουργώντας συναισθήματα τρυφερότητας και αγάπης.

Τον Μάιο του 2025 με την ατομική έκθεση του Νίκου Κυριακόπουλου «Conquistadors» που περιελάμβανε τριανταέξι μοναδικά έργα που ο καλλιτέχνης δημιούργησε με την μέθοδο της μονοτυπίας, σημειώθηκε και η τρίτη συνεχόμενη συμμετοχή του Πολιτιστικού Χώρου της Macart στο “Athens City Festival”.

costas-delhas.jpg

Τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου, σε συνεργασία με το περιοδικό “grd”, φιλοξενήθηκε η έκθεση «Εικονογράφοι στο χαρτί» με την συμμετοχή 44 σύγχρονων δημιουργών.

Τον Νοέμβριο του 2025, ο Πολιτιστικός χώρος σε συνεργασία με την Xerox, οργάνωσε ένα μοναδικό διήμερο τεχνολογίας, την “Print Xperience 2025”, μια ζωντανή εμπειρία εκτύπωσης και όχι μόνο, στις εγκαταστάσεις της Macart. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν τις πλέον καινοτόμες μεθόδους που καθορίζουν διεθνώς το μέλλον της οπτικής επικοινωνίας.

Πολιτιστικός Χώρος Macart: Λένορμαν 244, 10443 Αθήνα,

τ. 210 5132322

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:58ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Προσωρινά κρατούμενος ο 32χρονος Ουκρανός που επιτέθηκε με μαχαίρι σε οικογένεια γιατί νόμιζε ότι ήταν Ρώσοι

14:58ΚΟΣΜΟΣ

Νέα επίθεση Μπαχτσελί: Ναπολεόντειες φιλοδοξίες ο Μακρόν, μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Ελλάδας

14:57ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για Τουρκία: Να προσέχουν οι εχθροί μας γιατί έχουμε πολύ σκληρό πετσί και πολύ πικρή σάκρα αν μας δαγκώσουν - Αδιάλλακτο με λέει μόνο η γυναίκα μου

14:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Για τον κ. Ανδρουλάκη ισχύει το “όποιος το λέει, είναι”» - «Είχε πάνω από 20 επικοινωνίες με τον Χατζηδάκη για τις ανεξάρτητες αρχές»

14:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογική δήλωση 2026: Πώς να δηλώσετε ενοίκιο φοιτητικής κατοικίας

14:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: Γέμισμα… χρυσάφι - Στο 2,10 ευρώ η αμόλυβδη - Περιορίζουν τις μετακινήσεις οι οδηγοί

14:39ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σπύρου Ρέτσα: Άκαρπες οι έρευνες στην παραλία «Πεθαμένου» - Αναλαμβάνει η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

14:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξάρχου στο Politico: Ο ανταγωνισμός από την Ασία ανεβάζει τις τιμές και περιορίζει τη διαθεσιμότητα LNG στην Ευρώπη – Ο Όμιλος AKTOR θα επιχειρήσει να εξασφαλίσει και νέες συμβάσεις LNG μικρότερης διάρκειας

14:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης για επέτειο Marfin: «Η μνήμη τους είναι ευθύνη και χρέος απέναντι στη Δημοκρατία»

14:33ΕΛΛΑΔΑ

«Πάρε 50€ και έλα να σε…»: Σοκάρουν οι καταγγελίες για αποπλάνηση ανηλίκων από αλλοδαπούς εργαζόμενους στη Σύμη – Διαμαρτυρίες από κατοίκους και γονείς

14:29ANNOUNCEMENTS

«Αθήνα: Αστικές Διαφωνίες» - 37 φωτογράφοι αφηγούνται την πόλη μέσα από αντιθέσεις

14:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ινστιτούτο Τσίπρα: Τρεις «μύθοι και αλήθειες» για τη ΔΕΗ

14:18ANNOUNCEMENTS

Η μεγαλύτερη έρευνα για το αστικό στρες

14:16ΚΟΣΜΟΣ

Ένα δαχτυλίδι, δύο χέρια και άλλα έξι ζευγάρια παπούτσια: Τα μακάβρια ευρήματα στο στομάχι κροκόδειλου που κατασπάραξε 59χρονο στη Νότια Αφρική

14:16ANNOUNCEMENTS

Γιατί η ασφάλεια έχει σημασία: 5 τρόποι για να ενισχύσετε την εμπιστοσύνη στην ψηφιακή επικοινωνία

14:13LIFESTYLE

Met Gala 2026: Η Χάιντι Κλουμ ως μαρμάρινο άγαλμα - Η πιο καλλιτεχνική εμφάνιση της βραδιάς

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ξεκίνησε τα δωρεάν σεμινάρια πρώτων βοηθειών για το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς»

14:00ΕΥ ΖΗΝ

Πράσινα ούρα: Τι σημαίνουν και τι πρέπει να κάνετε

13:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σχοινάς: «Οι αγρότες και οι ψαράδες δεν θα μείνουν απροστάτευτοι»

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Ξανα πρόεδρος της ΓΣΕΕ ο Γιάννης Παναγόπουλος - Συνεδρίασε η νέα διοίκηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:43ΣΕΙΣΜΟΙ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: «Έρχεται μεγάλος σεισμός στην Ελλάδα - Πιθανόν στον Κορινθιακό»

14:16ΚΟΣΜΟΣ

Ένα δαχτυλίδι, δύο χέρια και άλλα έξι ζευγάρια παπούτσια: Τα μακάβρια ευρήματα στο στομάχι κροκόδειλου που κατασπάραξε 59χρονο στη Νότια Αφρική

11:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καβάλα: Πατέρας 2 παιδιών ο αστυνομικός που αυτοκτόνησε μέσα σε Τμήμα - Τι ερευνούν οι Αρχές

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Μαΐου: Μεγάλη διπλή εορτή – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Οι αεροπορικές εταιρείες καταργούν 2 εκατομμύρια θέσεις από τα δρομολόγια του Μαΐου

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Στη ΜΕΘ 40χρονος έπειτα από τροχαίο με πατίνι στην Κρήτη

13:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλειδώνει» τριήμερο θερμό επεισόδιο στην Ελλάδα - Πότε ξεκινάει

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

14:33ΕΛΛΑΔΑ

«Πάρε 50€ και έλα να σε…»: Σοκάρουν οι καταγγελίες για αποπλάνηση ανηλίκων από αλλοδαπούς εργαζόμενους στη Σύμη – Διαμαρτυρίες από κατοίκους και γονείς

10:38ΕΛΛΑΔΑ

Γαστούνη: Έκαψαν το μαγαζί του περιπτερά που είχε ξυλοκοπηθεί άγρια από ομάδα Ρομά

13:12ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η ιδρύτρια της GAP, Ντόρις Φίσερ - Η γυναίκα που έφερε επανάσταση στον τρόπο πώλησης των ενδυμάτων

12:43ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Νεκρός ο Στάνισλαβ Πετρόβ, «πατέρας» των χημικών και βιολογικών όπλων ΕΣΣΔ και Ρωσίας - Η συνωνυμία με τον άνθρωπο που απέτρεψε το τέλος του κόσμου

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Ξανα πρόεδρος της ΓΣΕΕ ο Γιάννης Παναγόπουλος - Συνεδρίασε η νέα διοίκηση

13:17LIFESTYLE

Από τη Νίκη της Σαμοθράκης στην Αφροδίτη της Μήλου - Οι αδερφές Τζένερ έφεραν την αρχαία Ελλάδα στο κόκκινο χαλί του Met Gala

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Προφυλακιστέα η 54χρονη για την αιματηρή επίθεση σε βάρος της οικιακής βοηθού – Τι υποστήριξε

08:52ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο ντελιβεράς που πετούσε πέτρες και τραυμάτιζε περαστικούς στην Κηφισιά – Δείτε βίντεο

09:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα: Τι ισχύει για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους - Αναλυτικοί πίνακες

08:35ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε μια μέρα πριν γεννήσει η γυναίκα του - Το μωρό που έγινε σύμβολο - Βίντεο

09:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τραγωδία στην Καβάλα: Αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα

11:37ΕΛΛΑΔΑ

«Πιστεύω πως ήθελαν να την εκμεταλλευτούν σεξουαλικά για να την εκβιάζουν» λέει η μητέρα της Μυρτούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ