Κυλλήνη: Διέρρηξαν τα εκδοτήρια εισιτηρίων - Για επαγγελματικό χτύπημα κάνουν λόγο οι Αρχές

Συναγερμός έχει σημάνει στο Λιμεναρχείο Κυλλήνης για την διάρρηξη που συνέβη τα ξημερώματα της Τρίτης (5/5) στα εκδοτήρια των εισιτηρίων για τις γραμμές Ζακύνθου, Κεφαλονιάς και Ιθάκης.

Όπως αναφέρει το ilialive.gr, τα πρώτα στοιχεία κάνουν λόγο για ένα άκρως επαγγελματικό χτύπημα ως προς την οργάνωση, καθώς οι δράστες πριν μπουν από την πίσω πόρτα στο κτήριο κατέστρεψαν τις κάμερες ασφαλείας.

Ο στόχος των δραστών ήταν το ATM καταθέσεων που υπάρχει μέσα στο χώρο των πρακτορείων, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες περιείχε τις εισπράξεις του τριημέρου της Πρωτομαγιάς από την κίνηση που υπήρχε.

Σε οτι αφορά το ποσό αν και αρχικά υπήρξαν φήμες για ποσό της τάξης των 50.000 ευρώ, ωστόσο οι πληροφορίες κάνουν λόγο για πολύ μικρότερο ποσό περίπου στις 5.000 ευρώ.

