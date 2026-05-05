Γιατί η ασφάλεια έχει σημασία: 5 τρόποι για να ενισχύσετε την εμπιστοσύνη στην ψηφιακή επικοινωνία

Καθώς η ψηφιακή επικοινωνία συνεχίζει να διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι συνδέονται, εργάζονται και αποκτούν πρόσβαση στην πληροφόρηση, η εμπιστοσύνη έχει καταστεί ο κρίσιμος πυλώνας του ψηφιακού οικοσυστήματος. Σε αυτό το πλαίσιο, η Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για την Ιδιωτικότητα αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, υπενθυμίζοντας την ανάγκη προστασίας των προσωπικών δεδομένων και ενίσχυσης της εμπιστοσύνης στις ψηφιακές αλληλεπιδράσεις.

Οι πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων δεν περιορίζονται πλέον σε ανεπίσημες συνομιλίες. Διαδραματίζουν έναν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική επικοινωνία, την παροχή υπηρεσιών και την πρόσβαση σε έγκαιρη ενημέρωση. Σε αυτό το περιβάλλον, η ασφάλεια δεν αποτελεί απλώς ένα τεχνικό χαρακτηριστικό, αλλά προϋπόθεση για τη διατήρηση της ψηφιακής εμπιστοσύνης.

Σύμφωνα με το Trust Barometer της Edelman, μεταξύ των καταναλωτών που εμπιστεύονται μια μάρκα, το 88% είναι πιθανό να αγοράσει από αυτήν και το 83% να τη συστήσει. Ενώ η εμπιστοσύνη είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, το εξελισσόμενο τοπίο εγείρει νέες προκλήσεις: από απάτες και παραποίηση ταυτότητας έως εξελιγμένες απάτες που υποστηρίζονται από τεχνητή νοημοσύνη. Παράλληλα, οι χρήστες απαιτούν ισχυρή προστασία της ιδιωτικότητας, απρόσκοπτη χρηστικότητα και αξιόπιστη πρόσβαση. Οι πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων πρέπει επομένως να εξισορροπούν την ασφάλεια με μια ομαλή και αξιόπιστη εμπειρία χρήστη.

Ακολουθούν πέντε τρόποι για να χτίσετε εμπιστοσύνη και να παραμείνετε ασφαλείς στο διαδίκτυο, είτε για προσωπική είτε για επαγγελματική χρήση.

1. Επιλέξτε αξιόπιστες πλατφόρμες με κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο ως προεπιλογή

Η κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο διασφαλίζει ότι μόνο ο αποστολέας και ο παραλήπτης μπορούν να διαβάσουν τα μηνύματα, μειώνοντας άμεσα τους κινδύνους από παραβιάσεις δεδομένων και μη εξουσιοδοτημένη υποκλοπή. Το Viber εφαρμόζει κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο ως προεπιλογή από το 2016, ώστε οι ιδιωτικές συνομιλίες να παραμένουν αποκλειστικά μεταξύ των συμμετεχόντων, χωρίς κανείς άλλος να μπορεί να τις δει.

2. Χρησιμοποιείστε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης και ενεργοποιήστε την επαλήθευση δύο βημάτων

Οι ισχυροί κωδικοί πρόσβασης αποτελούν ένα βασικό αλλά απαραίτητο επίπεδο προστασίας. Η προσθήκη επαλήθευσης δύο βημάτων μειώνει περαιτέρω τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, απαιτώντας ένα επιπλέον βήμα κατά τη σύνδεση. Για παράδειγμα, το Viber προσφέρει προαιρετική επαλήθευση δύο βημάτων (PIN) για την ασφάλεια των λογαριασμών.

3. Διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις απορρήτου και ελέγξτε πόσο εκτίθεστε

Ο έλεγχος του ποιος μπορεί να δει τα προσωπικά σας δεδομένα και να επικοινωνήσει μαζί σας συμβάλλει στη μείωση ανεπιθύμητων αλληλεπιδράσεων. Η προσαρμογή των ρυθμίσεων μπορεί επίσης να περιορίσει το spam, τις απάτες και την έκθεση σε πιθανές καταχρήσεις. Για παράδειγμα, το Viber επιτρέπει στους χρήστες να διαχειρίζονται τις προσκλήσεις σε ομάδες, την ορατότητα της φωτογραφίας προφίλ και άλλες ρυθμίσεις απορρήτου.

4. Παραμείνετε σε εγρήγορση απέναντι σε ύποπτες δραστηριότητες

Η επίγνωση των πιθανών απειλών είναι το κλειδί για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Προσέχετε για μηνύματα απάτης, απόπειρες παραποίησης ταυτότητας και ασυνήθιστη συμπεριφορά λογαριασμού. Η επιλογή πλατφορμών με αυτόματη ανίχνευση spam και πρόληψη κατάχρησης με τεχνητή νοημοσύνη παρέχει ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας. Αναφέρετε πάντα ύποπτους λογαριασμούς ή μηνύματα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Αναφορά και Αποκλεισμός του Viber, η οποία είναι προσβάσιμη απευθείας από οποιαδήποτε συνομιλία ή προφίλ επαφής.

5. Επαληθεύετε ισχυρισμούς και μείνετε ενημερωμένοι

Δεν είναι όλες οι πλατφόρμες ισοδύναμες, και αυτές που αξίζουν εμπιστοσύνης είναι διαφανείς ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους. Αναζητήστε εκθέσεις διαφάνειας, ανεξάρτητους ελέγχους και αξιόπιστες έρευνες κατά την επιλογή μιας πλατφόρμας. Η δέσμευση της Rakuten Viber για ασφάλεια υποστηρίζεται από ανεξάρτητη επικύρωση: η πλατφόρμα έχει επιτύχει πιστοποίηση SOC 2 Type II, μια αυστηρή πιστοποίηση ασφάλειας που επαληθεύει τα μέτρα προστασίας δεδομένων σε τομείς ασφάλειας, διαθεσιμότητας, εμπιστευτικότητας και ιδιωτικότητας. Η Rakuten Viber έχει επίσης αναγνωριστεί ως μία από τις πιο ασφαλείς εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων από τον Stiftung Warentest, έναν αξιόλογο γερμανικό οργανισμό καταναλωτών γνωστό για τις ανεξάρτητες δοκιμές προϊόντων. Αυτό ενισχύει επίσης τη δέσμευση του Ομίλου Rakuten να οικοδομεί εμπιστοσύνη ως θεμέλιο για την ενδυνάμωση κοινωνιών και την παροχή διαρκούς αξίας μέσω της καινοτομίας.

Για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ψηφιακό χώρο, αυτό αναδεικνύει μια βασική πραγματικότητα: η επιλογή μιας πλατφόρμας επικοινωνίας δεν αφορά μόνο την εμβέλεια και την αλληλεπίδραση, αλλά και την αξιοπιστία και την ασφάλεια. Οι πλατφόρμες που δίνουν προτεραιότητα στην ιδιωτικότητα, στην ανθεκτικότητα και στην προστασία των χρηστών δημιουργούν ένα σταθερό και αξιόπιστο περιβάλλον, μέσα στο οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν με εμπιστοσύνη και να οικοδομούν μακροχρόνιες σχέσεις με το κοινό τους.

