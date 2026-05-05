Γιατί η ασφάλεια έχει σημασία: 5 τρόποι για να ενισχύσετε την εμπιστοσύνη στην ψηφιακή επικοινωνία

Με αφορμή την Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για την Ιδιωτικότητα, η Rakuten Viber αναδεικνύει τη σημασία της ασφαλούς επικοινωνίας για πραγματική ηρεμία

Newsbomb

Γιατί η ασφάλεια έχει σημασία: 5 τρόποι για να ενισχύσετε την εμπιστοσύνη στην ψηφιακή επικοινωνία
ANNOUNCEMENTS
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η ασφάλεια στην ψηφιακή επικοινωνία είναι κρίσιμη για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και προστασία των προσωπικών δεδομένων.
  • Η κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο και η επαλήθευση δύο βημάτων είναι βασικά εργαλεία για την ενίσχυση της ασφάλειας των μηνυμάτων.
  • Η διαχείριση ρυθμίσεων απορρήτου και η επαγρύπνηση για ύποπτες δραστηριότητες μειώνουν τον κίνδυνο απάτης και ανεπιθύμητης έκθεσης.
  • Η επιλογή αξιόπιστων πλατφορμών με διαφάνεια και ανεξάρτητες πιστοποιήσεις, όπως το SOC 2 Type II, είναι απαραίτητη για την ασφάλεια και την αξιοπιστία.
  • Οι επιχειρήσεις πρέπει να προτιμούν πλατφόρμες που συνδυάζουν ασφάλεια, ιδιωτικότητα και ομαλή εμπειρία χρήστη για να χτίσουν μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης.
Snapshot powered by AI

Καθώς η ψηφιακή επικοινωνία συνεχίζει να διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι συνδέονται, εργάζονται και αποκτούν πρόσβαση στην πληροφόρηση, η εμπιστοσύνη έχει καταστεί ο κρίσιμος πυλώνας του ψηφιακού οικοσυστήματος. Σε αυτό το πλαίσιο, η Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για την Ιδιωτικότητα αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, υπενθυμίζοντας την ανάγκη προστασίας των προσωπικών δεδομένων και ενίσχυσης της εμπιστοσύνης στις ψηφιακές αλληλεπιδράσεις.

Οι πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων δεν περιορίζονται πλέον σε ανεπίσημες συνομιλίες. Διαδραματίζουν έναν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική επικοινωνία, την παροχή υπηρεσιών και την πρόσβαση σε έγκαιρη ενημέρωση. Σε αυτό το περιβάλλον, η ασφάλεια δεν αποτελεί απλώς ένα τεχνικό χαρακτηριστικό, αλλά προϋπόθεση για τη διατήρηση της ψηφιακής εμπιστοσύνης.

Σύμφωνα με το Trust Barometer της Edelman, μεταξύ των καταναλωτών που εμπιστεύονται μια μάρκα, το 88% είναι πιθανό να αγοράσει από αυτήν και το 83% να τη συστήσει. Ενώ η εμπιστοσύνη είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, το εξελισσόμενο τοπίο εγείρει νέες προκλήσεις: από απάτες και παραποίηση ταυτότητας έως εξελιγμένες απάτες που υποστηρίζονται από τεχνητή νοημοσύνη. Παράλληλα, οι χρήστες απαιτούν ισχυρή προστασία της ιδιωτικότητας, απρόσκοπτη χρηστικότητα και αξιόπιστη πρόσβαση. Οι πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων πρέπει επομένως να εξισορροπούν την ασφάλεια με μια ομαλή και αξιόπιστη εμπειρία χρήστη.

Ακολουθούν πέντε τρόποι για να χτίσετε εμπιστοσύνη και να παραμείνετε ασφαλείς στο διαδίκτυο, είτε για προσωπική είτε για επαγγελματική χρήση.

1. Επιλέξτε αξιόπιστες πλατφόρμες με κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο ως προεπιλογή

Η κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο διασφαλίζει ότι μόνο ο αποστολέας και ο παραλήπτης μπορούν να διαβάσουν τα μηνύματα, μειώνοντας άμεσα τους κινδύνους από παραβιάσεις δεδομένων και μη εξουσιοδοτημένη υποκλοπή. Το Viber εφαρμόζει κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο ως προεπιλογή από το 2016, ώστε οι ιδιωτικές συνομιλίες να παραμένουν αποκλειστικά μεταξύ των συμμετεχόντων, χωρίς κανείς άλλος να μπορεί να τις δει.

2. Χρησιμοποιείστε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης και ενεργοποιήστε την επαλήθευση δύο βημάτων

Οι ισχυροί κωδικοί πρόσβασης αποτελούν ένα βασικό αλλά απαραίτητο επίπεδο προστασίας. Η προσθήκη επαλήθευσης δύο βημάτων μειώνει περαιτέρω τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, απαιτώντας ένα επιπλέον βήμα κατά τη σύνδεση. Για παράδειγμα, το Viber προσφέρει προαιρετική επαλήθευση δύο βημάτων (PIN) για την ασφάλεια των λογαριασμών.

3. Διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις απορρήτου και ελέγξτε πόσο εκτίθεστε

Ο έλεγχος του ποιος μπορεί να δει τα προσωπικά σας δεδομένα και να επικοινωνήσει μαζί σας συμβάλλει στη μείωση ανεπιθύμητων αλληλεπιδράσεων. Η προσαρμογή των ρυθμίσεων μπορεί επίσης να περιορίσει το spam, τις απάτες και την έκθεση σε πιθανές καταχρήσεις. Για παράδειγμα, το Viber επιτρέπει στους χρήστες να διαχειρίζονται τις προσκλήσεις σε ομάδες, την ορατότητα της φωτογραφίας προφίλ και άλλες ρυθμίσεις απορρήτου.

4. Παραμείνετε σε εγρήγορση απέναντι σε ύποπτες δραστηριότητες

Η επίγνωση των πιθανών απειλών είναι το κλειδί για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Προσέχετε για μηνύματα απάτης, απόπειρες παραποίησης ταυτότητας και ασυνήθιστη συμπεριφορά λογαριασμού. Η επιλογή πλατφορμών με αυτόματη ανίχνευση spam και πρόληψη κατάχρησης με τεχνητή νοημοσύνη παρέχει ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας. Αναφέρετε πάντα ύποπτους λογαριασμούς ή μηνύματα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Αναφορά και Αποκλεισμός του Viber, η οποία είναι προσβάσιμη απευθείας από οποιαδήποτε συνομιλία ή προφίλ επαφής.

5. Επαληθεύετε ισχυρισμούς και μείνετε ενημερωμένοι

Δεν είναι όλες οι πλατφόρμες ισοδύναμες, και αυτές που αξίζουν εμπιστοσύνης είναι διαφανείς ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους. Αναζητήστε εκθέσεις διαφάνειας, ανεξάρτητους ελέγχους και αξιόπιστες έρευνες κατά την επιλογή μιας πλατφόρμας. Η δέσμευση της Rakuten Viber για ασφάλεια υποστηρίζεται από ανεξάρτητη επικύρωση: η πλατφόρμα έχει επιτύχει πιστοποίηση SOC 2 Type II, μια αυστηρή πιστοποίηση ασφάλειας που επαληθεύει τα μέτρα προστασίας δεδομένων σε τομείς ασφάλειας, διαθεσιμότητας, εμπιστευτικότητας και ιδιωτικότητας. Η Rakuten Viber έχει επίσης αναγνωριστεί ως μία από τις πιο ασφαλείς εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων από τον Stiftung Warentest, έναν αξιόλογο γερμανικό οργανισμό καταναλωτών γνωστό για τις ανεξάρτητες δοκιμές προϊόντων. Αυτό ενισχύει επίσης τη δέσμευση του Ομίλου Rakuten να οικοδομεί εμπιστοσύνη ως θεμέλιο για την ενδυνάμωση κοινωνιών και την παροχή διαρκούς αξίας μέσω της καινοτομίας.

Για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ψηφιακό χώρο, αυτό αναδεικνύει μια βασική πραγματικότητα: η επιλογή μιας πλατφόρμας επικοινωνίας δεν αφορά μόνο την εμβέλεια και την αλληλεπίδραση, αλλά και την αξιοπιστία και την ασφάλεια. Οι πλατφόρμες που δίνουν προτεραιότητα στην ιδιωτικότητα, στην ανθεκτικότητα και στην προστασία των χρηστών δημιουργούν ένα σταθερό και αξιόπιστο περιβάλλον, μέσα στο οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν με εμπιστοσύνη και να οικοδομούν μακροχρόνιες σχέσεις με το κοινό τους.

Σχετικά με τη Rakuten Viber
Η Rakuten Viber είναι μία από τις πιο αξιόπιστες και δημοφιλείς εφαρμογές στον κόσμο. Δημιουργούμε ουσιαστικές συνδέσεις, φέρνοντας τους ανθρώπους κοντά με ασφάλεια, ώστε να απολαμβάνουν πολύτιμες στιγμές με τις οικογένειες και τους φίλους τους, να διαχειρίζονται τις επαγγελματικές τους σχέσεις ή να παρακολουθούν το περιεχόμενο που αγαπούν, όλα σε ένα μέρος. Ως υπερ-εφαρμογή, προσφέρουμε στους χρήστες μας υπηρεσίες που καλύπτουν κάθε πτυχή των καθημερινών τους αναγκών και κάνουν τη ζωή τους πιο εύκολη. Το Rakuten Viber αποτελεί μέρος της Rakuten Group, Inc., ενός παγκόσμιου ηγέτη τεχνολογίας στον τομέα του e-commerce, του fintech, του ψηφιακού περιεχομένου και των υπηρεσιών επικοινωνίας

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:58ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Προσωρινά κρατούμενος ο 32χρονος Ουκρανός που επιτέθηκε με μαχαίρι σε οικογένεια γιατί νόμιζε ότι ήταν Ρώσοι

14:58ΚΟΣΜΟΣ

Νέα επίθεση Μπαχτσελί: Ναπολεόντειες φιλοδοξίες ο Μακρόν, μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Ελλάδας

14:57ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για Τουρκία: Να προσέχουν οι εχθροί μας γιατί έχουμε πολύ σκληρό πετσί και πολύ πικρή σάκρα αν μας δαγκώσουν - Αδιάλλακτο με λέει μόνο η γυναίκα μου

14:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Για τον κ. Ανδρουλάκη ισχύει το “όποιος το λέει, είναι”» - «Είχε πάνω από 20 επικοινωνίες με τον Χατζηδάκη για τις ανεξάρτητες αρχές»

14:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογική δήλωση 2026: Πώς να δηλώσετε ενοίκιο φοιτητικής κατοικίας

14:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: Γέμισμα… χρυσάφι - Στο 2,10 ευρώ η αμόλυβδη - Περιορίζουν τις μετακινήσεις οι οδηγοί

14:39ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σπύρου Ρέτσα: Άκαρπες οι έρευνες στην παραλία «Πεθαμένου» - Αναλαμβάνει η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

14:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξάρχου στο Politico: Ο ανταγωνισμός από την Ασία ανεβάζει τις τιμές και περιορίζει τη διαθεσιμότητα LNG στην Ευρώπη – Ο Όμιλος AKTOR θα επιχειρήσει να εξασφαλίσει και νέες συμβάσεις LNG μικρότερης διάρκειας

14:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης για επέτειο Marfin: «Η μνήμη τους είναι ευθύνη και χρέος απέναντι στη Δημοκρατία»

14:33ΕΛΛΑΔΑ

«Πάρε 50€ και έλα να σε…»: Σοκάρουν οι καταγγελίες για αποπλάνηση ανηλίκων από αλλοδαπούς εργαζόμενους στη Σύμη – Διαμαρτυρίες από κατοίκους και γονείς

14:29ANNOUNCEMENTS

«Αθήνα: Αστικές Διαφωνίες» - 37 φωτογράφοι αφηγούνται την πόλη μέσα από αντιθέσεις

14:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ινστιτούτο Τσίπρα: Τρεις «μύθοι και αλήθειες» για τη ΔΕΗ

14:18ANNOUNCEMENTS

Η μεγαλύτερη έρευνα για το αστικό στρες

14:16ΚΟΣΜΟΣ

Ένα δαχτυλίδι, δύο χέρια και άλλα έξι ζευγάρια παπούτσια: Τα μακάβρια ευρήματα στο στομάχι κροκόδειλου που κατασπάραξε 59χρονο στη Νότια Αφρική

14:16ANNOUNCEMENTS

Γιατί η ασφάλεια έχει σημασία: 5 τρόποι για να ενισχύσετε την εμπιστοσύνη στην ψηφιακή επικοινωνία

14:13LIFESTYLE

Met Gala 2026: Η Χάιντι Κλουμ ως μαρμάρινο άγαλμα - Η πιο καλλιτεχνική εμφάνιση της βραδιάς

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ξεκίνησε τα δωρεάν σεμινάρια πρώτων βοηθειών για το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς»

14:00ΕΥ ΖΗΝ

Πράσινα ούρα: Τι σημαίνουν και τι πρέπει να κάνετε

13:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σχοινάς: «Οι αγρότες και οι ψαράδες δεν θα μείνουν απροστάτευτοι»

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Ξανα πρόεδρος της ΓΣΕΕ ο Γιάννης Παναγόπουλος - Συνεδρίασε η νέα διοίκηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:43ΣΕΙΣΜΟΙ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: «Έρχεται μεγάλος σεισμός στην Ελλάδα - Πιθανόν στον Κορινθιακό»

14:16ΚΟΣΜΟΣ

Ένα δαχτυλίδι, δύο χέρια και άλλα έξι ζευγάρια παπούτσια: Τα μακάβρια ευρήματα στο στομάχι κροκόδειλου που κατασπάραξε 59χρονο στη Νότια Αφρική

11:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καβάλα: Πατέρας 2 παιδιών ο αστυνομικός που αυτοκτόνησε μέσα σε Τμήμα - Τι ερευνούν οι Αρχές

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Μαΐου: Μεγάλη διπλή εορτή – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Οι αεροπορικές εταιρείες καταργούν 2 εκατομμύρια θέσεις από τα δρομολόγια του Μαΐου

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Στη ΜΕΘ 40χρονος έπειτα από τροχαίο με πατίνι στην Κρήτη

13:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλειδώνει» τριήμερο θερμό επεισόδιο στην Ελλάδα - Πότε ξεκινάει

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

14:33ΕΛΛΑΔΑ

«Πάρε 50€ και έλα να σε…»: Σοκάρουν οι καταγγελίες για αποπλάνηση ανηλίκων από αλλοδαπούς εργαζόμενους στη Σύμη – Διαμαρτυρίες από κατοίκους και γονείς

10:38ΕΛΛΑΔΑ

Γαστούνη: Έκαψαν το μαγαζί του περιπτερά που είχε ξυλοκοπηθεί άγρια από ομάδα Ρομά

13:12ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η ιδρύτρια της GAP, Ντόρις Φίσερ - Η γυναίκα που έφερε επανάσταση στον τρόπο πώλησης των ενδυμάτων

12:43ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Νεκρός ο Στάνισλαβ Πετρόβ, «πατέρας» των χημικών και βιολογικών όπλων ΕΣΣΔ και Ρωσίας - Η συνωνυμία με τον άνθρωπο που απέτρεψε το τέλος του κόσμου

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Ξανα πρόεδρος της ΓΣΕΕ ο Γιάννης Παναγόπουλος - Συνεδρίασε η νέα διοίκηση

13:17LIFESTYLE

Από τη Νίκη της Σαμοθράκης στην Αφροδίτη της Μήλου - Οι αδερφές Τζένερ έφεραν την αρχαία Ελλάδα στο κόκκινο χαλί του Met Gala

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Προφυλακιστέα η 54χρονη για την αιματηρή επίθεση σε βάρος της οικιακής βοηθού – Τι υποστήριξε

08:52ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο ντελιβεράς που πετούσε πέτρες και τραυμάτιζε περαστικούς στην Κηφισιά – Δείτε βίντεο

09:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα: Τι ισχύει για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους - Αναλυτικοί πίνακες

08:35ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε μια μέρα πριν γεννήσει η γυναίκα του - Το μωρό που έγινε σύμβολο - Βίντεο

09:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τραγωδία στην Καβάλα: Αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα

11:37ΕΛΛΑΔΑ

«Πιστεύω πως ήθελαν να την εκμεταλλευτούν σεξουαλικά για να την εκβιάζουν» λέει η μητέρα της Μυρτούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ