«Οδύσσεια»: Κυκλοφόρησε το νέο trailer της ταινίας του Νόλαν - Μια σκοτεινή ματιά στο ομηρικό έπος

Ανεβαίνουν οι προσδοκίες για τη μεταφορά του έπους από τον Κρίστοφερ Νόλαν

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Στιγμιότυπο από το νέο τρέιλερ της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν

  • Το νέο trailer της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν παρουσιάζει μια σκοτεινή και ωμή προσέγγιση του ομηρικού έπους, με τον Matt Damon ως σκληρό Οδυσσέα.
  • Σημαντικοί ρόλοι περιλαμβάνουν τον Robert Pattinson ως Αντίνοο, την Αν Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη, τον Τομ Χόλαντ ως Τηλέμαχο, τη Ζεντέγια ως Αθηνά και τη Σαρζλίζ Θερόν ως Κίρκη.
  • Η επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο για τον ρόλο της Ωραίας Ελένης προκαλεί συζητήσεις, χωρίς επίσημη επιβεβαίωση από την παραγωγή.
  • Η ταινία θα είναι η πρώτη που γυρίζεται εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, αυξάνοντας την αίσθηση επικότητας και εμβύθισης.
  • Η «Οδύσσεια» προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει στις 17 Ιουλίου 2026, με πιθανή ημερομηνία στην Ελλάδα στις 16 Ιουλίου, ανταγωνιζόμενη το Spider
  • Man: Brand New Day στο box office.
Με τη φράση «What do you remember» («Τι θυμάσαι») να ανοίγει το trailer, η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν συστήνεται στο κοινό μέσα από μια σκοτεινή και ατμοσφαιρική πρώτη ματιά, που προϊδεάζει για μια διαφορετική, πιο ωμή προσέγγιση του ομηρικού έπους.

Η Universal Pictures κυκλοφόρησε το νέο trailer της ταινίας, το οποίο έκανε πρεμιέρα στην εκπομπή The Late Show with Stephen Colbert, ανεβάζοντας τις προσδοκίες για μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές των επόμενων ετών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Matt Damon, ο οποίος ενσαρκώνει έναν Οδυσσέα πιο σκληρό και καταπονημένο από ποτέ, με εικόνες που αποτυπώνουν τόσο τη βία του ταξιδιού του όσο και την εσωτερική του σύγκρουση. Το trailer περιλαμβάνει σκηνές από τη μάχη με τον Κύκλωπα, αλλά και στιγμές από την επιστροφή στην Ιθάκη, όπου η ένταση κορυφώνεται. Εκεί, ο Robert Pattinson ως Αντίνοος εμφανίζεται απειλητικός, διεκδικώντας τον θρόνο και ενισχύοντας το πολιτικό και δραματικό στοιχείο της ιστορίας.

«Πόλεμος» για την Ωραία Ελένη

Η ταινία διαθέτει ένα εντυπωσιακό και πολυπρόσωπο καστ, με την Αν Χάθαγουεϊ στον ρόλο της Πηνελόπης, τον Τομ Χόλαντ ως Τηλέμαχο, τη Ζεντέγια ως Αθηνά και την Σαρζλίζ Θερόν ως Κίρκη, ενώ πλήθος ακόμη γνωστών ηθοποιών συμμετέχει στην παραγωγή, δημιουργώντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά καστ των τελευταίων χρόνων.

Ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει προκαλέσει και ο ρόλος της Ωραίας Ελένης, καθώς σύμφωνα με αναφορές και teaser υλικό, η μαύρη ηθοποιός Λουπίτα Νιόνγκο φέρεται να είναι η επικρατέστερη επιλογή για να την ενσαρκώσει. Αν και στο trailer δεν υπάρχει ξεκάθαρη επιβεβαίωση, όλα δείχνουν πως η βραβευμένη ηθοποιός θα αναλάβει τον εμβληματικό ρόλο.

Η φημολογία αυτή έχει ήδη πυροδοτήσει έντονες συζητήσεις στα social media, με αρκετούς να αντιδρούν στην επιλογή λόγω της διαφορετικής απεικόνισης του χαρακτήρα σε σχέση με την κλασική παράδοση.

Παρ' όλα αυτά, δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι ο Νόλαν επιλέγει συνειδητά μια πιο σύγχρονη και πολυδιάστατη προσέγγιση των μυθολογικών προσώπων, δίνοντας έμφαση στην ερμηνεία και όχι στην πιστή αναπαραγωγή στερεοτύπων.

Μέχρι στιγμής, η παραγωγή δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη επιβεβαίωση για τον συγκεκριμένο ρόλο, ωστόσο το ενδιαφέρον γύρω από την επιλογή αυτή συνεχίζει να μεγαλώνει.

Πότε κάνει πρεμιέρα η «Οδύσσεια»

Πρόκειται για τη 13η σκηνοθετική δουλειά του Νόλαν, ο οποίος υπογράφει και το σενάριο βασισμένο στο έπος της Οδύσσειας. Μετά τη σαρωτική επιτυχία του Oppenheimer, ο σκηνοθέτης επιστρέφει με ένα ακόμη πιο φιλόδοξο εγχείρημα, επιχειρώντας να μεταφέρει την κλίμακα και το βάθος του αρχαίου μύθου στη μεγάλη οθόνη με σύγχρονους κινηματογραφικούς όρους.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και η τεχνική διάσταση της παραγωγής, καθώς η ταινία θα είναι η πρώτη που γυρίζεται εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, ενισχύοντας την αίσθηση της επικότητας και της εμβύθισης.

Η «Οδύσσεια» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 17 Ιουλίου 2026, με πιθανή ημερομηνία στην Ελλάδα μία ημέρα νωρίτερα (16/7), ενώ θα βρεθεί αντιμέτωπη στο box office με το Spider-Man: Brand New Day, προμηνύοντας μία ακόμη μεγάλη κινηματογραφική «μάχη» στις αίθουσες.

«Οδύσσεια»: Κυκλοφόρησε το νέο trailer της ταινίας του Νόλαν - Μια σκοτεινή ματιά στο ομηρικό έπος

