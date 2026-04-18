Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς προωθεί την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν με απολαυστικό βίντεο – έκπληξη

Η Universal Pictures «τρέχει» την προώθηση της «Οδύσσειας», αυτήν τη μεγαλειώδη παραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν, αφού αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους μέσα στο καλοκαίρι και συγκεκριμένα στις 16 Ιουλίου 2026.

Για αυτόν το λόγο συνεργάστηκε με ένα από τα κορυφαία «αστέρια» του μπάσκετ, τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Σε ένα νέο διαφημιστικό που έχει γίνει viral στα κοινωνικά δίκτυα, ο άσος των Λος Άντζελες Λέικερς προωθεί τη νέα ταινία του Νόλαν παίζοντας…μπάσκετ. Σε ένα βίντεο 30 δευτερολέπτων, ντριπλάρει και ρίχνει σουτάκια, ενώ παράλληλα παίζουν πλάνα από την «Οδύσσεια».

It was never a myth. It’s a LEGACY! ????



A film by Christopher Nolan, The Odyssey is in theaters 7-17-26 @odysseymovie pic.twitter.com/wQKco75GB4 — LeBron James (@KingJames) April 17, 2026

«Δεν ήταν ποτέ ένας μύθος, είναι κληρονομιά. Μία ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν. Η Οδύσσεια. Στους κινηματογράφους από τις 17 Ιουλίου 2026», αναφέρεται στη λεζάντα.

Σύμφωνα με την παραγωγό, Έμα Τόμας, η ταινία θα διαρκεί λιγότερο από 3 ώρες, χωρίς να έχει ακόμη οριστικοποιηθεί το τελικό cut, αφού η ταινία βρίσκεται ακόμη στο στάδιο του post production.