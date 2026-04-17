Ο Κρίστοφερ Νόλαν χαρακτήρισε την «Οδύσσεια» ως τον απόλυτο εφιάλτη στα γυρίσματα

Ο Κρίστοφερ Νόλαν μπορεί να εμφανίζεται ικανοποιημένος από τη νέα του ταινία, «Η Οδύσσεια» ωστόσο ξεκαθάρισε ότι η μεταφορά της στη μεγάλη οθόνη κάθε άλλο παρά εύκολη υπόθεση ήταν.

«Αυτή η ταινία ήταν ένας απόλυτος εφιάλτης στα γυρίσματα», δήλωσε ο 55χρονος δημιουργός στο κοινό του CinemaCon 2026 στο Las Vegas, την Τετάρτη 15 Απριλίου, παρουσιάζοντας το επερχόμενο φιλμ «The Odyssey». «Είμαστε οι πρώτοι που το λέμε, αλλά με όλους τους σωστούς τρόπους. Περάσαμε καταπληκτικά γυρίζοντάς το».

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης εμφανίστηκε μόνος του στο Λας Βέγκας για την προώθηση της ταινίας, η οποία διαθέτει ένα εντυπωσιακό καστ με επικεφαλής τον Ματ Ντέιμον, τον οποίο ο Νόλαν αποκάλεσε «συνοδοιπόρο μου σε αυτό το ταξίδι», μετά και τη συνεργασία τους στο «Oppenheimer» το 2023. Ο Ντέιμον ενσαρκώνει τον Οδυσσέα στην πολυετή επιστροφή του στην Ιθάκη, μετά τον μυθικό Τρωικό Πόλεμο.

«Ήταν ένας απίστευτος ηγέτης για όλους μας. Ήταν εκεί —στα πλοία, στα βουνά, στις σπηλιές, κάτω από καυτό ήλιο και μέσα σε δυνατή βροχή και ανέμους— σε τόσα διαφορετικά μέρη όπου βρεθήκαμε», ανέφερε ο Νόλαν για την ερμηνεία του Ντέιμον. «Ταξιδέψαμε σε όλο τον κόσμο για να γυρίσουμε αυτή την ταινία, γιατί αυτό είναι η “Οδύσσεια”. Θα χαρείτε να ακούσετε πόσο δύσκολο ήταν, γιατί έτσι πρέπει να είναι. Αυτή είναι η φύση της ιστορίας».

Ο Κρίστοφερ Νόλαν / AP

Η ταινία βασίζεται στο αρχαίο ελληνικό έπος «Οδύσσεια» του Ομήρου. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Tom Holland, Anne Hathaway (στον ρόλο της Πηνελόπης), Lupita Nyong'o, Elliot Page, Mia Goth, Charlize Theron, Benny Safdie, John Leguizamo, Zendaya και Robert Pattinson, μεταξύ άλλων.

«Θα τους είχα φέρει όλους εδώ, αλλά το τεράστιο βάρος τόσο εξαιρετικού ταλέντου θα κατέρρεε τη σκηνή», σχολίασε με χιούμορ ο Νόλαν, προσθέτοντας: «Στον πυρήνα της, αυτή είναι μια ιστορία για την οικογένεια. Είναι η απεγνωσμένη πορεία ενός πατέρα να επιστρέψει στο σπίτι».

Ο Ματ Ντέιμον στα γυρίσματα της «Οδύσσειας»

Από την πλευρά του, ο Tom Holland, σε συνέντευξή του στο GQ στις 8 Απριλίου, χαρακτήρισε την ταινία «αριστούργημα»: «Μπορώ να πω ότι είναι ένα απόλυτο αριστούργημα —και το λέω αφήνοντας τον εαυτό μου απ’ έξω. Η ταινία του Chris Nolan είναι φανταστική, δεν μοιάζει με τίποτα απ’ όσα έχω δει. Βρέθηκα να αναρωτιέμαι: “Πώς το έκαναν αυτό;”».

Η ταινία «Οδύσσεια» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 17 Ιουλίου.

Novibet
