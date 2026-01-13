Ο Ματ Ντέιμον παραδέχθηκε ότι η σύζυγός του είχε «crush» με τον κολλητό του, Μπεν Άφλεκ

Ο Ματ Ντέιμον αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο «Howard Stern Show», την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, ότι η σύζυγός του, Λουσιάνα Μπαρόσο είχε «crush» με τον κολλητό του φίλο, Μπεν Άφλεκ.

«Γνώρισα την καλύτερή της φίλη από το λύκειο και μου είχε πει ότι οι δυο τους είχαν πάει μαζί να δουν το "Good Will Hunting"», θυμήθηκε ο 55χρονος ηθοποιός. «Η καλύτερή της φίλη νόμιζε ότι εγώ ήμουν ο όμορφος και η Λουσιάνα πίστευε ότι ο Μπεν ήταν πιο γοητευτικός».

https://www.instagram.com/reel/DTdGMInEky9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Μετά την εξομολόγηση της συντρόφου του, ο Ντέιμον της είπε: «Πήρες τον λάθος».

Όταν ο Χάουαρντ Στερν επεσήμανε ότι η Μπαρόσο είχε συνεργαστεί τόσο με τον Ντέιμον όσο και με τον Άφλεκ στο «The Rip», ο τελευταίος σχολίασε: «Είναι εξαιρετική παραγωγός και πολύ καλή φίλη. Και ναι, ποτέ δεν ένιωσα κάτι τέτοιο από την πλευρά της». Αστειευόμενος ο ίδιος πρόσθεσε: «Νομίζω ότι κάτι έκανα στην πραγματική ζωή και εξαφανίστηκε. Ξέρεις, από κοντά είσαι διαφορετικός».

Η Λουσιάνα Μπαρόσο και ο Ματ Ντέιμον / AP

Ο Ντέιμον συμφώνησε, λέγοντας χαριτολογώντας: «Τελικά, όταν τον γνώρισε από κοντά, όλα αυτά εξαφανίστηκαν».

Ο Ντέιμον και η Μπαρόσο είναι παντρεμένοι από το 2005 και έχουν τρία παιδιά — την 19χρονη Ιζαμπέλα, την 17χρονη Τζία και την 15χρονη Στέλλα. Η Μπαρόσο έχει μία κόρη, την 26χρονη Αλέξια από προηγούμενη σχέση της.

Ο Μπεν Άφλεκ και ο Ματ Ντέιμον / AP

Ο Άφλεκ, από την πλευρά του, ήταν παντρεμένος με την Τζένιφερ Γκάρνερ από το 2005 έως το 2018 και απέκτησαν τρία παιδιά, την 20χρονη Βάιολετ, την 17χρονη Σεραφίνα και τον 13χρονο Σάμιουελ.

Ο Μπεν Άφλεκ έχει διατηρήσει στενό δεσμό με τον Ντέιμον και την Μπαρόσο όλα αυτά τα χρόνια.

Η Λουσιάνα Μπαρόσο και ο Ματ Ντέιμον / AP

Τον Σεπτέμβριο του 2024, έγινε θέμα όταν φίλησε το κεφάλι της συζύγου του Ντέιμον κατά τη διάρκεια εξόδου στο Λος Άντζελες — λίγο μετά τη στιγμή που ο Ντέιμον είχε φωτογραφηθεί να κρατά το χέρι της Λόπεζ.

Ο Ντέιμον δήλωσε τη Δευτέρα, αναφερόμενος στον Μπεν Άφλεκ ότι ήταν «δίπλα του σε όλα τα σκαμπανεβάσματα των σχέσεών του», με τον δεύτερο να απαντά ότι «σήμαινε πολλά» για τον ίδιο. «Αυτό είναι περίπου το τι σημαίνει πραγματικός φίλος», πρόσθεσε ο 53χρονος ηθοποιός.

Διαβάστε επίσης