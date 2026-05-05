Γεράσιμος Παπαδόπουλος: «Έρχεται μεγάλος σεισμός στην Ελλάδα - Πιθανόν στον Κορινθιακό»

Ο κύριος Παπαδόπουλος τόνισε πως υπάρχει μεγάλος κίνδυνος και για το ηφαίστειο της Σαντορίνης

Δημήτρης Δρίζος

  • Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος υπογραμμίζει την ανάγκη συνεχούς επιστημονικής παρακολούθησης και ουσιαστικής προετοιμασίας για φυσικούς κινδύνους στην Ελλάδα.
  • Το ηφαίστειο της Σαντορίνης χαρακτηρίζεται ως κοιμώμενο, με πιθανή επανενεργοποίηση στο μέλλον, γι’ αυτό απαιτείται συστηματική μελέτη και μέτρα προστασίας.
  • Το σχέδιο «Τάλως» για την αντιμετώπιση ηφαιστειακών κινδύνων πρέπει να επικαιροποιείται συνεχώς με βάση νέα επιστημονικά δεδομένα.
  • Ο Παπαδόπουλος επιμένει στην εκτίμηση για επικείμενο ισχυρό σεισμό, πιθανόν στον Κορινθιακό κόλπο, και τονίζει την ανάγκη αξιολόγησης της ετοιμότητας των περιοχών υψηλού κινδύνου.
  • Υπογραμμίζει ότι η συζήτηση πρέπει να εστιάσει στα επαρκή μέτρα προστασίας και όχι μόνο στην κινδυνολογία.
Τη σημασία της διαρκούς επιστημονικής παρακολούθησης των φυσικών φαινομένων, αλλά και της ουσιαστικής προετοιμασίας απέναντι σε πιθανούς κινδύνους, ανέδειξε ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1.

Με αφορμή τη βράβευσή του με το μετάλλιο Sergey Soloviev από την Ευρωπαϊκή Γεωεπιστημονική Ένωση, ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρθηκε τόσο στη σημασία της διάκρισης όσο και στο αντικείμενο της ομιλίας του.

Όπως είπε, η απονομή πραγματοποιείται κάθε χρόνο σε έναν επιστήμονα διεθνούς κύρους για τη συμβολή του στη μελέτη των φυσικών κινδύνων, ενώ η διάλεξή του εστιάζει στο ηφαίστειο της Σαντορίνης και τα συνοδά φαινόμενα, όπως οι σεισμοί και τα τσουνάμι.

Το ηφαίστειο της Σαντορίνης σε ύπνωση

Ο ίδιος χαρακτήρισε το ηφαίστειο της Σαντορίνης ως «κοιμώμενο», επισημαίνοντας ωστόσο ότι, όπως συμβαίνει και με τους ανθρώπους, κάποια στιγμή θα «ξυπνήσει». Το κρίσιμο, όπως τόνισε, δεν είναι το πότε θα συμβεί αυτό, αλλά η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του μέσα από συστηματική μελέτη και σύγκριση με άλλα ηφαίστεια παγκοσμίως. Στόχος, όπως είπε, είναι η διαμόρφωση αποτελεσματικών μέτρων προστασίας σε περίπτωση επανενεργοποίησης.

«Το ηφαίστειο βρίσκεται σε ύπνωση, όπως οι άνθρωποι όμως όταν κοιμούνται ξυπνούν έτσι και το ηφαίστειο κάποια στιγμή θα ξυπνήσει,εκείνο που δεν γνωρίζουμε είναι το πότε θα ξυπνήσει. Εκείνο που μετράει είναι η μελέτη του, να καταλάβουμε πώς ακριβώς λειτουργεί, να το συγκρίνουμε με άλλα ηφαίστεια στον κόσμο και να προτείνουμε μέτρα προστασίας σε περίπτωση που το ηφαίστειο επανενεργοποιηθεί οποτεδήποτε κι αν συμβεί αυτό», ανέφερε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο σχέδιο «Τάλως», που έχει εκπονηθεί από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση ηφαιστειακών κινδύνων. Υπογράμμισε όμως ότι τέτοια σχέδια δεν μπορούν να παραμένουν στατικά, αλλά απαιτούν συνεχή επικαιροποίηση με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα.

«Επιμένω, θα γίνει μεγάλος σεισμός»

Ερωτηθείς για την εκτίμησή του περί εκδήλωσης ισχυρού σεισμού τα επόμενα χρόνια, ο κ. Παπαδόπουλος εμφανίστηκε κατηγορηματικός ότι δεν αλλάζει θέση. Όπως σημείωσε, η εμπειρία του από τη διαχείριση κρίσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό δεν του επιτρέπει επιπολαιότητες, αποφεύγοντας ωστόσο να προσδιορίσει χρονικά το ενδεχόμενο.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη ουσιαστικής προετοιμασίας των περιοχών υψηλού κινδύνου, φέρνοντας ως παράδειγμα τον Κορινθιακό κόλπο. Όπως είπε, γύρω από την περιοχή βρίσκονται πολλές πόλεις και οικισμοί, για τους οποίους θα πρέπει να αξιολογηθεί το επίπεδο ετοιμότητας απέναντι σε έναν ισχυρό σεισμό.

«Ασφαλώς επιμένω, πρώτα απ’ όλα να σας πω ότι δεν είμαι τόσο νέος για να είμαι επιπόλαιος. Έχω διαχειριστεί πολλές καταστάσεις και στην Ελλάδα και διεθνώς εξάλλου δεν εξειδίκευσα, ας κρατήσουμε μικρό καλάθι στο κοντινό μέλλον να εξειδικεύσουμε. Έγινε ένας χαμός ως προς το κινδυνολογικό μέρος δεν άκουσα όμως κανέναν να λέει 'υπάρχουν μέτρα προστασίας για τις πόλεις και τους οικισμούς που βρίσκονται γύρω από τον Κορινθιακό'; Είναι πάρα πολλές πόλεις και κωμοπόλεις για τις οποίες πρέπει να δούμε πόσο είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν έναν ισχυρό σεισμό όποτε κι αν αυτός γίνει και αυτό είναι το ζουμί της υποθέσεως».

