Κόρινθος: «Κίνδυνος-θάνατος» τα παλιά κτίσματα - «Κρούει» το καμπανάκι ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος

Το δυστύχημα στην Κόρινθο με την κατάρρευση μπαλκονιού που προκάλεσε τον φρικτό θάνατο μίας 43χρονης Γερμανίδα το Σάββατο (4/4) έφερε στην επικαιρότητα τους κινδύνους που υπάρχουν από τα εγκαταλελειμμένα κτίρια, ιδίως σε περιπτώσεις σεισμών.

Παπαδόπουλος «Κίνδυνος-θάνατος τα παλιά κτίσματα και οι θανατηφόρες αμέλειες»

Με αφορμή αυτό το τραγικό συμβάν, ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος προχώρησε σε σχετική ανάρτηση στα social media «κρούωντας» το καμπανάκι: «Μερικές καταρρεύσεις κτιρίων χωρίς σεισμό. Στην Κόρινθο κατέρρευσε στηθαίο, σκότωσε μια γυναίκα και τραυμάτισε δύο παιδιά. Στα Πιτσίδια Κρήτης κατέρρευσε μπαλκόνι. Σκεφθείτε τη συμπεριφορά τέτοιων κτιρίων σε περίπτωση σεισμού.

Κίνδυνος-θάνατος τα παλιά κτίσματα και οι θανατηφόρες αμέλειες. Δεν έχουν ευθύνες μόνο οι ιδοκτήτες ή όσοι κάνουν ανακαινήσεις και επισκευές. Ευθύνονται, κατά περίπτωση, και οι αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες».

