ΠΟΕΔΗΝ για την τραγωδία στην Κόρινθο: «Ποια μέτρα προστασίας πήραν;» - Είχαν «Άγιο» τα τρία παιδιά

Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε σήμερα στην Κόρινθο, με θύμα μια 43χρονη Γερμανίδα τουρίστρια, η οποία έχασε τη ζωή της με φρικτό τρόπο όταν καταπλακώθηκε από μπαλκόνι. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΠΟΕΔΗΝ, η άτυχη γυναίκα διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Κορίνθου μέσα σε σάκο, διαμελισμένη και ήδη νεκρή, χωρίς να δοθεί καν η δυνατότητα στους υγειονομικούς να παλέψουν για τη ζωή της.

Το χρονικό του δυστυχήματος

Η 43χρονη βρισκόταν στην περιοχή για διακοπές μαζί με τον σύζυγό της και τα τρία τους παιδιά, ηλικίας 4, 7 και 10 ετών. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, μπαλκόνι κτηρίου κατέρρευσε καταπλακώνοντας την πενταμελή οικογένεια. Η μητέρα βρήκε ακαριαίο και τραγικό θάνατο, όμως τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας «είχαν άγιο», καθώς σώθηκαν και μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Κορίνθου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο σύζυγος και τα δύο μικρότερα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους, αλλά σε κατάσταση σοκ. Παράλληλα, το 10χρονο παιδί υπεβλήθη σε αξονική τομογραφία λόγω τραύματος στο κεφάλι, το οποίο ευτυχώς δεν κρίνεται σοβαρό.

Καταγγελία για την έλλειψη μέτρων προστασίας

Την ίδια ώρα προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των κτηρίων και τις ευθύνες των αρμοδίων. Όπως αναφέρεται, στο συγκεκριμένο κτήριο φέρεται να εκτελούνταν εργασίες, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα για το αν τηρήθηκαν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

«Αλήθεια, γι' αυτά τα μπαλκόνια που πέφτουν δεν φέρει κανείς ευθύνη; Ποια μέτρα προστασίας ελήφθησαν κατά τη διάρκεια των εργασιών;» διερωτάται η Ομοσπονδία, εκφράζοντας την οργή της για την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής από εγκληματική αμέλεια.

Σε οριακό σημείο το Νοσοκομείο Κορίνθου

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από τραγικά συμβάντα που κλήθηκε να διαχειριστεί το προσωπικό του Νοσοκομείου Κορίνθου σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Έπειτα από περιστατικά άγριου ξυλοδαρμού γυναίκας και σοβαρού εργατικού ατυχήματος, οι υγειονομικοί βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα ακόμη σκληρό θέαμα.

