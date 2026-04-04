Tραγωδία στην Κόρινθο: Νεκρή γυναίκα έπειτα από κατάρρευση μπαλκονιού

Σοκαριστικό δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (4/4) στο κέντρο της Κορίνθου, όταν τμήμα μπαλκονιού ενός εγκαταλελειμμένου κτηρίου κατέρρευσε, σκοτώνοντας ακαριαία μια διερχόμενη γυναίκα. Τραυματίστηκαν ελαφρά τα δύο παιδιά της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv.gr, το περιστατικό έλαβε χώρα στην οδό Πήγασου, στην περιοχή Καλάμια Κορίνθου, όταν τμήμα του στηθαίου της ταράτσας αποκολλήθηκε και έπεσε στο πεζοδρόμιο. Η άτυχη γυναίκα, η οποία περνούσε από το σημείο εκείνη ακριβώς τη στιγμή μαζί με τα παιδιά της, δεν πρόλαβε να αντιδράσει και εγκλωβίστηκε κάτω από τον όγκο των δομικών υλικών και του τσιμέντου.

