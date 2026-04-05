Κόρινθος: Έως 2,5 τόνους ζύγιζε το μπαλκόνι που κατέρρευσε και σκότωσε 43χρονη τουρίστρια

Το σημείο που σκοτώθηκε η 43χρονη μετά την κατάρρευση μπαλκονιού στην περιοχή Καλάμια στην Κόρινθο / Eurokinissi

Έντονο προβληματισμό εξακολουθεί να προκαλεί η τραγωδία που σημειώθηκε στις 4 Απριλίου στα Καλάμια Κορίνθου, όταν τμήμα μπαλκονιού από κτήριο κατέρρευσε, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μια 43χρονη γυναίκα.

Η άτυχη μητέρα τριών παιδιών κινούνταν στο πεζοδρόμιο τη στιγμή του δυστυχήματος, όταν καταπλακώθηκε από τα συντρίμμια, με τον θάνατό της να είναι ακαριαίος.

ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΝΕΚΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΡΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΠΑΚΟΝΙΟΥ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ/ EUROKINISSI) Eurokinissi

Η 43χρονη ζούσε μόνιμα στη Γερμανία και είχε επιστρέψει στην Ελλάδα για τις διακοπές του Πάσχα μαζί με τον σύζυγο και τα τρία ανήλικα παιδιά τους, ηλικίας 4, 7 και 10 ετών.

Πώς συνέβη η τραγωδία

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε στην ΕΡΤ ο δημοσιογράφος Γιάννης Στεφανής από το Korinthos TV, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 15:00, όταν τμήμα του μπαλκονιού βάρους περίπου 2 έως 2,5 τόνων αποκολλήθηκε και κατέρρευσε.

Λίγα λεπτά νωρίτερα από το ίδιο σημείο είχε περάσει ο σύζυγος της 43χρονης μαζί με δύο από τα παιδιά τους. Η ίδια ακολούθησε λίγο αργότερα, έχοντας μαζί της το τρίτο παιδί, με σκοπό να κατευθυνθούν προς τη θάλασσα για περίπατο.

Από την πτώση των υλικών, το παιδί που συνόδευε τη μητέρα του τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο.

Η 43χρονη διακομίστηκε νεκρή, φέροντας βαρύτατα τραύματα, ενώ το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια των παιδιών, τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση σοκ. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν έχει παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη στην οικογένεια.

Συνελήφθη ο εργολάβος

Για την υπόθεση συνελήφθη ο εργολάβος που είχε αναλάβει τις εργασίες, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η κατάρρευση. Οι Αρχές εξετάζουν τις ευθύνες όλων των εμπλεκομένων.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, το κτήριο παρέμενε εγκαταλελειμμένο για χρόνια και είχε πρόσφατα αγοραστεί από νέο ιδιοκτήτη.

Αν και φέρεται να είχαν εκδοθεί οι απαραίτητες άδειες, κάτοικοι αναφέρουν ότι δεν υπήρχαν μέτρα προστασίας στο σημείο, ενώ κάνουν λόγο για παρουσία εργατών το προηγούμενο διάστημα. Από την πλευρά της, η εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο υποστηρίζει ότι οι εργασίες δεν είχαν ακόμη ξεκινήσει.

Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να διερευνήσουν αν είχαν ξεκινήσει εργασίες και υπό ποιες συνθήκες, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

