Τραγωδία στην Κόρινθο: Η εγκληματική αμέλεια που οδήγησε στον φρικτό θάνατο της 43χρονης

Αδιανόητη τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (4/4) στην περιοχή Καλάμια Κορίνθου, όταν τμήμα ενός μπαλκονιού κατέρρευσε και καταπλάκωσε διερχόμενη γυναίκα - μητέρα τριών παιδιών - με αποτέλεσμα τον διαμελισμό της.

Νωρίτερα, συνελήφθη ο εργολάβος που είχε αναλάβει τις τελευταίες ημέρες την ανακαίνιση του κτηρίου, ενώ οι Αρχές αναζητούν και τον ιδιοκτήτη.

Η 43χρονη διέμενε στη Γερμανία και είχε έρθει στην Ελλάδα για τις διακοπές του Πάσχα με τον σύζυγο και τα τρία ανήλικα παιδιά τους, ηλικία 4, 7 και 10 ετών.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν στο ΕΡΤnews ότι το κτήριο είχε εγκαταλειφθεί εδώ και πολλά χρόνια, ενώ το τελευταίο διάστημα γίνονταν εργασίες ανακαίνισης, χωρίς ωστόσο να έχουν τοποθετηθεί πλέγματα ή κορδέλες.

Όταν έφτασαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, διαπίστωσαν τον ακαριαίο θάνατο της 43χρονης, η οποία βρέθηκε διαμελισμένη, ενώ και ο σύζυγός της μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Η ζωή του 10χρονου αγοριού που είχε τραυματιστεί στο κεφάλι δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο.

Το σημείο που σκοτώθηκε η 43χρονη μετά την κατάρρευση μπαλκονιού στην περιοχή Καλάμια στην Κόρινθο / Eurokinissi

Σε σοκ ο σύζυγος της 43χρονης - Τα ουρλιαχτά των παιδιών τη στιγμή του δυστυχήματος

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων ο πατέρας και τα τρία παιδιά περπατούσαν στον δρόμο, ενώ η 43χρονη πήγαινε από το πεζοδρόμειο, όταν κατέρρευσε το μπαλκόνι με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατό της.

Όπως αναφέρουν οι κάτοικοι, τα παιδιά της άρχισαν να ουρλιάζουν, ενώ ο σύζυγός της «πάγωσε» στη θέαση του τραγικού συμβάντος και μέχρι τώρα είναι σε κατάσταση σοκ.

