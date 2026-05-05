Ξανα πρόεδρος της ΓΣΕΕ ο Γιάννης Παναγόπουλος - Συνεδρίασε η νέα διοίκηση

Όλα τα ονόματα της νέας διοίκησης 

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Ξανα πρόεδρος της ΓΣΕΕ ο Γιάννης Παναγόπουλος - Συνεδρίασε η νέα διοίκηση
EUROKINISSI.
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συνεδρίασε σήμερα, Τρίτη, 5 Μαΐου η Διοίκηση της ΓΣΕΕ, η οποία προέκυψε από τις εκλογές του 39ου Συνεδρίου της και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αναπλ. Πρόεδρος: ΠΑΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Γ. Γραμματέας: ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Αναπλ. Γ. Γραμματέας: ΔΑΝΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Γ. Οργανωτικού: ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Αναπλ. Γ. Οργανωτικού: ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Γ. Οικονομικού: ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αναπλ. Γ. Οικονομικού: ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: ΓΚΟΓΚΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: ΜΠΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: ΓΕΝΙΔΟΥΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Εξελέγησαν, επίσης, οι επικεφαλής των ακόλουθων Γραμματειών της ΓΣΕΕ:

Γραμματεία Επικοινωνίας και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης:

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Γραμματεία Ισότητας και Ατομικών – Κοινωνικών Δικαιωμάτων:

ΓΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ)

Γραμματεία Οικολογίας και Περιβάλλοντος:

ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Γραμματεία Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία:

ΣΤΟΪΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:58ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Προσωρινά κρατούμενος ο 32χρονος Ουκρανός που επιτέθηκε με μαχαίρι σε οικογένεια γιατί νόμιζε ότι ήταν Ρώσοι

14:58ΚΟΣΜΟΣ

Νέα επίθεση Μπαχτσελί: Ναπολεόντειες φιλοδοξίες ο Μακρόν, μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Ελλάδας

14:57ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για Τουρκία: Να προσέχουν οι εχθροί μας γιατί έχουμε πολύ σκληρό πετσί και πολύ πικρή σάκρα αν μας δαγκώσουν - Αδιάλλακτο με λέει μόνο η γυναίκα μου

14:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Για τον κ. Ανδρουλάκη ισχύει το “όποιος το λέει, είναι”» - «Είχε πάνω από 20 επικοινωνίες με τον Χατζηδάκη για τις ανεξάρτητες αρχές»

14:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογική δήλωση 2026: Πώς να δηλώσετε ενοίκιο φοιτητικής κατοικίας

14:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: Γέμισμα… χρυσάφι - Στο 2,10 ευρώ η αμόλυβδη - Περιορίζουν τις μετακινήσεις οι οδηγοί

14:39ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σπύρου Ρέτσα: Άκαρπες οι έρευνες στην παραλία «Πεθαμένου» - Αναλαμβάνει η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

14:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξάρχου στο Politico: Ο ανταγωνισμός από την Ασία ανεβάζει τις τιμές και περιορίζει τη διαθεσιμότητα LNG στην Ευρώπη – Ο Όμιλος AKTOR θα επιχειρήσει να εξασφαλίσει και νέες συμβάσεις LNG μικρότερης διάρκειας

14:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης για επέτειο Marfin: «Η μνήμη τους είναι ευθύνη και χρέος απέναντι στη Δημοκρατία»

14:33ΕΛΛΑΔΑ

«Πάρε 50€ και έλα να σε…»: Σοκάρουν οι καταγγελίες για αποπλάνηση ανηλίκων από αλλοδαπούς εργαζόμενους στη Σύμη – Διαμαρτυρίες από κατοίκους και γονείς

14:29ANNOUNCEMENTS

«Αθήνα: Αστικές Διαφωνίες» - 37 φωτογράφοι αφηγούνται την πόλη μέσα από αντιθέσεις

14:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ινστιτούτο Τσίπρα: Τρεις «μύθοι και αλήθειες» για τη ΔΕΗ

14:18ANNOUNCEMENTS

Η μεγαλύτερη έρευνα για το αστικό στρες

14:16ΚΟΣΜΟΣ

Ένα δαχτυλίδι, δύο χέρια και άλλα έξι ζευγάρια παπούτσια: Τα μακάβρια ευρήματα στο στομάχι κροκόδειλου που κατασπάραξε 59χρονο στη Νότια Αφρική

14:16ANNOUNCEMENTS

Γιατί η ασφάλεια έχει σημασία: 5 τρόποι για να ενισχύσετε την εμπιστοσύνη στην ψηφιακή επικοινωνία

14:13LIFESTYLE

Met Gala 2026: Η Χάιντι Κλουμ ως μαρμάρινο άγαλμα - Η πιο καλλιτεχνική εμφάνιση της βραδιάς

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ξεκίνησε τα δωρεάν σεμινάρια πρώτων βοηθειών για το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς»

14:00ΕΥ ΖΗΝ

Πράσινα ούρα: Τι σημαίνουν και τι πρέπει να κάνετε

13:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σχοινάς: «Οι αγρότες και οι ψαράδες δεν θα μείνουν απροστάτευτοι»

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Ξανα πρόεδρος της ΓΣΕΕ ο Γιάννης Παναγόπουλος - Συνεδρίασε η νέα διοίκηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:43ΣΕΙΣΜΟΙ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: «Έρχεται μεγάλος σεισμός στην Ελλάδα - Πιθανόν στον Κορινθιακό»

14:16ΚΟΣΜΟΣ

Ένα δαχτυλίδι, δύο χέρια και άλλα έξι ζευγάρια παπούτσια: Τα μακάβρια ευρήματα στο στομάχι κροκόδειλου που κατασπάραξε 59χρονο στη Νότια Αφρική

11:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καβάλα: Πατέρας 2 παιδιών ο αστυνομικός που αυτοκτόνησε μέσα σε Τμήμα - Τι ερευνούν οι Αρχές

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Μαΐου: Μεγάλη διπλή εορτή – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Οι αεροπορικές εταιρείες καταργούν 2 εκατομμύρια θέσεις από τα δρομολόγια του Μαΐου

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Στη ΜΕΘ 40χρονος έπειτα από τροχαίο με πατίνι στην Κρήτη

13:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλειδώνει» τριήμερο θερμό επεισόδιο στην Ελλάδα - Πότε ξεκινάει

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

14:33ΕΛΛΑΔΑ

«Πάρε 50€ και έλα να σε…»: Σοκάρουν οι καταγγελίες για αποπλάνηση ανηλίκων από αλλοδαπούς εργαζόμενους στη Σύμη – Διαμαρτυρίες από κατοίκους και γονείς

10:38ΕΛΛΑΔΑ

Γαστούνη: Έκαψαν το μαγαζί του περιπτερά που είχε ξυλοκοπηθεί άγρια από ομάδα Ρομά

13:12ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η ιδρύτρια της GAP, Ντόρις Φίσερ - Η γυναίκα που έφερε επανάσταση στον τρόπο πώλησης των ενδυμάτων

12:43ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Νεκρός ο Στάνισλαβ Πετρόβ, «πατέρας» των χημικών και βιολογικών όπλων ΕΣΣΔ και Ρωσίας - Η συνωνυμία με τον άνθρωπο που απέτρεψε το τέλος του κόσμου

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Ξανα πρόεδρος της ΓΣΕΕ ο Γιάννης Παναγόπουλος - Συνεδρίασε η νέα διοίκηση

13:17LIFESTYLE

Από τη Νίκη της Σαμοθράκης στην Αφροδίτη της Μήλου - Οι αδερφές Τζένερ έφεραν την αρχαία Ελλάδα στο κόκκινο χαλί του Met Gala

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Προφυλακιστέα η 54χρονη για την αιματηρή επίθεση σε βάρος της οικιακής βοηθού – Τι υποστήριξε

08:52ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο ντελιβεράς που πετούσε πέτρες και τραυμάτιζε περαστικούς στην Κηφισιά – Δείτε βίντεο

09:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα: Τι ισχύει για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους - Αναλυτικοί πίνακες

08:35ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε μια μέρα πριν γεννήσει η γυναίκα του - Το μωρό που έγινε σύμβολο - Βίντεο

09:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τραγωδία στην Καβάλα: Αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα

11:37ΕΛΛΑΔΑ

«Πιστεύω πως ήθελαν να την εκμεταλλευτούν σεξουαλικά για να την εκβιάζουν» λέει η μητέρα της Μυρτούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ