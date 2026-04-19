ΓΣΕΕ: Πρώτη στις εκλογές η ΠΑΣΚΕ, δεύτερη η ΔΑΣ - Κέρδισε έδρα ο Καραγεωργόπουλος

Πρώτη δύναμη και ενισχυμένη με μία έδρα αναδείχθηκε η ΠΑΣΚΕ στην εκλογική διαδικασία του 39ου συνεδρίου της ΓΣΕΕ που ολοκληρώθηκε στο Ηράκλειο.

Κερδισμένη κατά μία έδρα είναι η ΔΑΣ (ΠΑΜΕ) ενώ αντίθετα στους χαμένους συγκαταλέγονται η ΔΑΚΕ και οι δύο παρατάξεις που πρόσκεινται στο ΣΥΡΙΖΑ, η ΕΜΕΙΣ- ΑΡΚΙ του Νίκου Φωτόπουλου και η ΕΑΚ του Ηλία Γκιουλακη.

Μία έδρα κατέλαβε η παράταξη «Ενωμένοι Εργαζόμενοι» του Δημήτρη Καραγεωργόπουλου ο οποίος την τελευταία στιγμή χθες ανακοίνωσε ότι κατεβαίνει με χωριστό ψηφοδέλτιο απέναντι στο Γιάννη Παναγόπουλο.

Τέλος τη μια έδρα που κατείχε στη διοίκηση της ΓΣΕΕ διατήρησε και σε αυτές τις εκλογές η ΕΝΟΤΗΤΑ του Γιάννη Γκιάτη.

Τα αποτελέσματα

ΠΑΣΚΕ– Δημοκρατικοί Συνδικαλιστές (Δημοκρατική Συνδικαλιστική Συνεργασία): 20 έδρες από 19

ΔΑΣ (ΠΑΜΕ): 12 έδρες από 11

ΔΑΚΕ: 8 έδρες από 9

ΕΜΕΙΣ – ΑΡΚΙ: 2 έδρες από 3

ΕΑΚ: 1 έδρα από 2

Ενότητα: 1 έδρα

Ενωμένοι Εργαζόμενοι : 1 έδρα

