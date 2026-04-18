Παναγόπουλος: «Με αποκαλούν κατηγορούμενο, χωρίς να έχω λάβει ακόμη το πόρισμα»

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, Γιάννης Παναγόπουλος, τοποθετήθηκε εκ νέου για τη δική του υπόθεση και όσα έχουν δει το «φως» της δημοσιότητας τις τελευταίες εβδομάδες, μιλώντας στο πλαίσιο των εργασιών του 39ου Συνεδρίου του συνδικαλιστικού φορέα που πραγματοποιούνται στο Ηράκλειο.

Σχετικά με την έρευνα της Δικαιοσύνης για τη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων σε ό,τι αφορά τα προγράμματα κατάρτισης, υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι «με το non paper Βουρλιώτη χτίστηκε ένα αφήγημα, με αποκαλούν κατηγορούμενο ενώ εγώ δεν έχω πάρει ακόμη το πόρισμα, έκαναν άθλιο παιχνίδι κατά των συνδικάτων για να αλλάξει η πολιτική ατζέντα.

Οι εταιρίες που κατονομάζονται, δεν έχουν σχέση με την κατάρτιση. Αναφέρω ενδεικτικά ότι η εταιρεία security για την κυβερνοασφάλεια που αναφέρεται στο χαρτί, ήταν η οικονομικότερη στην αγορά με αμοιβή 38.000 ετησίως».

Μιλώντας για το πόθεν έσχες, υπόθεση για την οποία ο εισαγγελέας εφετών είπε ότι δεν έχει κλείσει, ο κ. Παναγόπουλος τόνισε πωε «η ΓΣΕΕ και το ΙΝΕ δεν λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση που κρίνει τη σκοπιμότητα των δαπανών ώστε να έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν πόθεν έσχες.

Λάβαμε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση που δεν αντιστοιχεί ούτε στο 10% του προϋπολογισμού μας. Θα έπρεπε να φτάνει το 50% για να απαιτείται δήλωση πόθεν έσχες.

Θα μπορούσα να υποβάλλω δήλωση περιουσιακής κατάστασης που είναι ίδια με το πόθεν έσχες, αλλά δεν έχει αντίστοιχη επιλογή η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Με την ίδια λογική, θα έπρεπε να κάνουν δηλώσεις όλοι όσοι συμμετέχουν σε επιτροπές της ΓΣΕΕ. Σας διαβεβαιώνω ότι ο αγώνας που θα δώσω, θα είναι νικηφόρος», κατέληξε ο κ. Παναγόπουλος.

Για τη μελλοντική διαδοχή του έπειτα από 20 χρόνια στην ηγεσία της ΓΣΕΕ, ο Γιάννης Παναγόπουλος επεσήμανε πως «δεν θα κάνω επί του παρόντος τίποτα. Δεν θα μεταπηδήσω στην πολιτική σκηνή. Δεν είμαι πολιτικάντης. Ούτε θα γίνω φελλός στο μπουκάλι προκειμένου να μην αναπνέουν οι νέοι συνδικαλιστές που περιμένουν να πάρουν τα ηνία.

Όταν αναλάβουν οι νέοι, πρέπει να έχουν όραμα που θα συνδέει τις νέες τεχνολογίες με διαδραστικές δυνατότητες, ώστε να πλησιάσουν τους νέους εργαζόμενους όπως είναι εκείνοι που εργάζονται σε πλατφόρμες».

«Δεύτεροι σε ακρίβεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη Μάλτα»

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε ο κ. Παναγόπουλος, η Ελλάδα είναι δεύτερη σε ακρίβεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη Μάλτα, την ίδια ώρα που βρίσκεται στην προτελευταία θέση πριν από τη Βουλγαρία στους μισθούς (μονάδες αγοραστικής δύναμης).

Επιπλέον, η Ελλάδα είναι η ακριβότερη ευρωπαϊκή χώρα στα ενοίκια σε σύγκριση με τις αμοιβές, καθώς το ενοίκιο απορροφά το 91% του κατώτατου μισθού.

Ο Γιάννης Παναγόπουλος άσκησε κριτική στην κυβέρνηση και για τους μισθούς, υποστηρίζοντας ότι η επαναφορά των διαπραγματεύσεων για τον κατώτατο μισθό στην αρμοδιότητα των κοινωνικών εταίρων και η υπογραφή όσων το δυνατόν περισσότερων κλαδικών συμβάσεων αποτελούν, μαζί με την καταπολέμηση της ακρίβειας, το τρίπτυχο των διεκδικήσεων της συνομοσπονδίας το επόμενο διάστημα.

Διαβάστε επίσης