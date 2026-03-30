Συνέχιση της έρευνας για το πόθεν έσχες Παναγόπουλου διέταξε ο εισαγγελέας Εφετών

Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση που αφορά τα 3,2 εκατομμύρια ευρώ τα οποία φέρεται να μην δήλωσε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, καθώς ο εισαγγελέας Εφετών ζητά τη συνέχιση της έρευνας καθώς δεν συμφώνησε με την πρόταση αρχειοθέτησης που είχε υποβληθεί από την εισαγγελέα Πρωτοδικών.

Με σχετική παραγγελία, ο ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός ζητά να διερευνηθεί περαιτέρω, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, αν ο κ. Παναγόπουλος είχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης πόθεν έσχες λόγω της ιδιότητάς του ως προέδρου των Ινστιτούτων της Συνομοσπονδίας, τα οποία έλαβαν χρηματοδότηση για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων εργαζομένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελέας Πρωτοδικών είχε εισηγηθεί την αρχειοθέτηση της υπόθεσης, βασιζόμενη σε δύο νομικές γνωμοδοτήσεις που κατατέθηκαν από την πλευρά του κ. Παναγόπουλου. Η μία προερχόταν από τη νομική υπηρεσία της ΓΣΕΕ και η δεύτερη από ιδιωτικό δικηγορικό γραφείο, οι οποίες υποστήριζαν ότι δεν προκύπτει σχετική υποχρέωση δήλωσης περιουσιακής κατάστασης.

