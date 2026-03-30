Παναγόπουλος: «Θα είμαι υποψήφιος για την προεδρία της ΓΣΕΕ» - Τι είπε για το Πόθεν Έσχες

Newsbomb

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος σε συνέντευξη που παραχώρησε το πρωί της Δευτέρας 30 Μαρτίου, έκανε αναφορά στο πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα του Μαύρου Χρήματος, και στο ζήτημα για τη δήλωση πόθεν έσχες. Επίσης ξεκαθάρισε πως σκοπεύει να είναι ξανά υποψήφιος για την προεδρία της ΓΣΕΕ, τονίζοντας πως το πότε θα φύγει θα το κρίνουν οι συνάδελφοί του.

Ο κ. Παναγόπουλος ξεκαθάρισε ότι «σύμφωνα με νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουν γίνει από διάφορες κυβερνήσεις και από γνωματεύσεις που έχω από κορυφαίους νομικούς, δεν είχα την υποχρέωση να καταθέσω πόθεν έσχες». Πρόσθεσε ότι «έχουν κλείσει δύο μήνες και ακόμη δεν έχω πάρει το πόρισμα της Αρχής με βάση το οποίο κατακρεουργήθηκα».

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι ο ίδιος δεν είναι καν ακόμη υπό έρευνα και τον αποκαλούν κατηγορούμενο.

«Υπάρχει μια ανοιχτή διαδικασία ελέγχου και πρέπει να δω πού χτυπάει και γιατί. Εμφανίστηκαν όλα σε περίεργες στιγμές», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι «η πρώτη υπόθεση εμφανίστηκε όταν ήμουν στη Βουλή για να υπερασπίσω μια μεγάλη συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και η δεύτερη υπόθεση ήρθε στο προσκήνιο όταν είχαμε αναγγείλει ότι υπογράφεται η μεγαλύτερη σύμβαση από το 2012 για τον επισιτισμό».

Υπογράμμισε ότι «κανονικά αυτή είναι η δουλειά μου, αυτό θα έπρεπε να κάνω και όχι να τρέχω να υπερασπιστώ την τιμή και την υπόληψή μου».

«Θα είμαι ξανά υποψήφιος»

Την ίδια ώρα, σχολίασε ότι ο ίδιος δεν είχε ευρωπαϊκά κονδύλια για κατάρτιση.

«Δεν έχουμε κοινοτικά κονδύλια που να μας οδηγούν σε αυτά τα δυσθεώρητα ύψη», σημείωσε, ενώ πρόσθεσε ότι δεν έχει υπογράψει έγγραφο που να μην έχει πάνω από τρεις υπογραφές.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ ξεκαθάρισε ότι θα είναι υποψήφιος για την προεδρία της ΓΣΕΕ.

«Το πότε θα φύγω το κρίνουν οι συνάδελφοί μου και οι συγκυρίες», σημείωσε, ενώ τόνισε ότι «θα ήθελα να φύγω καιρό πριν, γιατί πέρασα κάποια δύσκολα πράγματα».

Σχετικά με την απόφασή του να παραμείνει στη ΓΣΕΕ, ανέφερε ότι «και στα δύσκολα χρόνια των μνημονίων, δεν πέρασα μια εύκολη εποχή και τα συνδικάτα κρατήθηκαν όρθια. Αντέξαμε και τώρα προσπαθούμε να ανασυνταχθούμε». Επανέλαβε ότι «πολλές φορές σκέφτηκε να φύγει, αλλά τον κράτησε η δύναμη των ανθρώπων που ήταν δίπλα του».

Ο κ. Παναγόπουλος εξήγησε ότι δεν ήταν ποτέ απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. «Είμαι απέναντι σε αυτούς που αμφισβητούν την αυτονομία των συνδικάτων. Τα συνδικάτα δεν είναι το μακρύ χέρι των κομμάτων. Φοβάμαι τα κόμματα που συμπεριφέρονται ως συνδικάτα, αλλά και τα συνδικάτα που συμπεριφέρονται ως κόμματα».

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι «ο θεσμός της ΓΣΕΕ στο τέλος της ημέρας δεν θα πληγεί», ενώ εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη του στη Δικαιοσύνη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:53ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τέλος στη δράση 48χρονου που «ξάφρισε» τρεις γυναίκες σε τρεις ημέρες

09:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή ώστε να επιτραπεί στον Λατίνο Πατριάρχη η πρόσβαση στον Πανάγιο Τάφο

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ανανεωμένο CUPRA Tavascan: Ξεχωρίζει σε στυλ και τεχνολογία

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Στιβ Μπάνον για Ιράν: «Θα ξανακάνουμε αυτό που έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος πριν 2.300 χρόνια»

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Παναγόπουλος: «Θα είμαι υποψήφιος για την προεδρία της ΓΣΕΕ» - Τι είπε για το Πόθεν Έσχες

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Πώς η «Πύλη των Δακρύων» μπορεί να γίνει το επόμενο κρίσιμο παγκόσμιο ενεργειακό σημείο

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Αxios: O στρατός του Ιράν - Tα δυνατά σημεία και τα πλήγματα που έχει δεχθεί από ΗΠΑ - Ισραήλ

09:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Σε κατάσταση πολιορκίας η Ελλάδα» - Τι είναι η «βαροκλινική αστάθεια» που θα δημιουργηθεί

09:20LIFESTYLE

«Λύγισε» ο Γιώργος Θεοφάνους για την Μαρινέλλα: «Μου είπε "σήκωσε το κεφάλι και πάμε"»

09:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ: «Το status quo του Παναγίου Τάφου πρέπει να τηρείται πλήρως από όλους και με καλή πίστη»

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Εγκλωβισμένοι μαθητές στη Γαύδο από σχολείο της Βούλας - Εξετάζεται να επιστρέψουν με φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού

09:01ΕΥ ΖΗΝ

Ποια μορφή άσκησης οδηγεί στον καλύτερο ύπνο που είχατε ποτέ

08:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φόβοι για «κραχ» στα καύσιμα: Αγωνία για την επάρκεια - «Καλπάζουν» οι τιμές σε βασικά αγαθά

08:54ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Μποτιλιαρισμένος ο Κηφισός λόγω τροχαίων - Μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισίας, Μεσογείων

08:51ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Σκηνές που θυμίζουν την Κόλαση – Ο ουρανός έγινε κόκκινος

08:49LIFESTYLE

Μαρινέλλα: Οι στιγμές που απασχόλησε την κοινή γνώμη με τις αντισυμβατικές επιλογές της

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Βορειοκορεάτες στρατιώτες σπάνε τσιμέντο με το κεφάλι τους για να κάνουν επίδειξη ισχύος στον Κιμ Γιονγκ Ουν - Βίντεο

08:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μεγάλη προσοχή την Τετάρτη» - Προειδοποίηση Μαρουσάκη για επικίνδυνη κακοκαιρία

08:42ΚΟΣΜΟΣ

Νέο «ράλι» για το πετρέλαιο: Στα 116 δολάρια το βαρέλι - Φοβοι ότι θα «κλείσει» και το Στενό Μπαμπ-ελ Μαντέμπ

08:25WHAT THE FACT

Γιατί ο Κρόνος φαίνεται να αλλάζει την ταχύτητα περιστροφής του; Το Webb λύνει ένα μυστήριο ετών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μεγάλη προσοχή την Τετάρτη» - Προειδοποίηση Μαρουσάκη για επικίνδυνη κακοκαιρία

08:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Άφησε αβοήθητο 6 ώρες με τον σύζυγό της να πεθάνει

07:07WHAT THE FACT

Ο πραγματικός λόγος που η ανθρωπότητα δεν έχει πάει στο φεγγάρι εδώ και 52 χρόνια

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Εγκλωβισμένοι μαθητές στη Γαύδο από σχολείο της Βούλας - Εξετάζεται να επιστρέψουν με φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Βορειοκορεάτες στρατιώτες σπάνε τσιμέντο με το κεφάλι τους για να κάνουν επίδειξη ισχύος στον Κιμ Γιονγκ Ουν - Βίντεο

06:38WHAT THE FACT

Επιστήμονας του Χάρβαρντ: Πυρηνική επίθεση εξωγήινων αφάνισε πολιτισμό στον Άρη

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σφοδρή κακοκαιρία προ των πυλών – Η κρίσιμη μέρα και οι περιοχές που θα επηρεαστούν

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

08:07ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός μπήκε ανάποδα στην παραλιακή - Βίντεο

07:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Ξεκίνησε η «βουβή» εβδομάδα – Γιατί την αποκαλούν έτσι;

08:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φόβοι για «κραχ» στα καύσιμα: Αγωνία για την επάρκεια - «Καλπάζουν» οι τιμές σε βασικά αγαθά

09:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Σε κατάσταση πολιορκίας η Ελλάδα» - Τι είναι η «βαροκλινική αστάθεια» που θα δημιουργηθεί

06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Ντέρμπι γοήτρου πριν από τους «τελικούς» - Η ώρα και το κανάλι

09:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ: «Το status quo του Παναγίου Τάφου πρέπει να τηρείται πλήρως από όλους και με καλή πίστη»

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Tραμπ: «Θα μπορούσαμε να καταλάβουμε τη νήσο Χαργκ και να πάρουμε το πετρέλαιο» - Στα 116 δολάρια το βαρέλι -Το Ιράν απειλεί με επιθέσεις σε κατοικίες Αμερικανών και Ισραηλινών αξιωματούχων

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ο χορός του πατέρα με τη νύφη που συγκίνησε

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τελεσίγραφο Μητσοτάκη για τα Τέμπη: Σαφές μήνυμα ευθύνης και άμεσης διόρθωσης

06:52LIFESTYLE

Κιμ Καρντάσιαν: Το παράκανε με το photoshop και οι φανς της το πρόσεξαν

09:20LIFESTYLE

«Λύγισε» ο Γιώργος Θεοφάνους για την Μαρινέλλα: «Μου είπε "σήκωσε το κεφάλι και πάμε"»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ