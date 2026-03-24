Παναγόπουλος για τα «πόθεν έσχες»: Δεν αισθάνομαι δικαιωμένος, ενορχηστρώθηκε επίθεση εναντίον μου

Τη θέση ότι δεν αισθάνεται δικαιωμένος, παρά τις εξελίξεις στην υπόθεση του «πόθεν έσχες», εξέφρασε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, μιλώντας στο Open.

Όπως σημείωσε, θα επιθυμούσε η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί ταχύτερα, υπογραμμίζοντας ότι «ο χρόνος κατά τον οποίο εκδηλώθηκαν οι επιθέσεις εναντίον μου με προβληματίζει».

Παράλληλα, έκανε λόγο για στοχευμένες διαρροές, καλώντας να δοθούν απαντήσεις για την προέλευσή τους. «Πρέπει να ρωτήσετε αυτούς που έκαναν τις διαρροές ποιος ενορχήστρωσε την επίθεση εναντίον μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι η χρονική συγκυρία των αποκαλύψεων «αμαυρώνει όλη τη διαδικασία».

Όπως υποστήριξε, η πρώτη διαρροή σημειώθηκε την ώρα που βρισκόταν στη Βουλή για να υποστηρίξει τη νομική διαδικασία για τις συλλογικές συμβάσεις, ενώ η δεύτερη «την παραμονή της υπογραφής της δεύτερης μεγαλύτερης σύμβασης που έχει συναφθεί στην Ελλάδα».

«Δεν φοβάμαι», επανέλαβε ο Γιάννης Παναγόπουλος.

«Εγώ ως πρόεδρος ήμουν προϊστάμενος και στη ΓΣΕΕ και στις επιτροπές που έκαναν τις αναθέσεις και τους διαγωνισμούς. Τα έδιναν σε εταιρείες, ανάμεσά τους και συναδελφού σας που έχει κατακρεουργηθεί. Δεν είχαν δουλειά με την κατάρτιση», πρόσθεσε.

«Ήταν κάτι που έγινε για να αλλάξει η ατζέντα», κατήγγειλε στη συνέχεια.

Σχετικά με την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ απάντησε: «Αντιλαμβάνομαι πως βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Με ενόχλησαν όσα έγιναν μετά, όσα έκαναν κάποιοι παρατρεχάμενοι, όσοι άλλαζαν κόμματα σαν τα πουκάμισα, που μας κούναγαν και το δάχτυλο», πρόσθεσε.

