Αύξησε κατά δύο μονάδες τα ποσοστά της η ΠΑΣΚΕ – Πρώτη και ενισχυμένη παρά τα πυρά κατά Παναγόπουλου από τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές παρατάξεις

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

ΓΣΕΕ: Πώς επανεξελέγη ο Παναγόπουλος παρά τις εκκρεμείς υποθέσεις σε βάρος του
EUROKINISSI.
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η ΠΑΣΚΕ του Γιάννη Παναγόπουλου αύξησε το ποσοστό της στο συνέδριο της ΓΣΕΕ σε 42,89%, κερδίζοντας μία επιπλέον έδρα.
  • Η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία (στηρίζεται από ΚΚΕ και ΠΑΜΕ) ανέβασε το ποσοστό της στο 26,57%.
  • Παρά τις εκκρεμείς υποθέσεις για υπεξαίρεση και πόθεν έσχες κατά του Παναγόπουλου, επανεξελέγη επικεφαλής της ΠΑΣΚΕ.
  • Το ΠΑΣΟΚ προχώρησε σε άρση κομματικής ιδιότητας του Παναγόπουλου και υποστήριξε αυτόνομο ψηφοδέλτιο στις εκλογές του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθήνας.
  • Παρά τις εσωτερικές διαφωνίες και χωριστά ψηφοδέλτια, η ΠΑΣΚΕ διατήρησε την πρώτη θέση στο συνέδριο της ΓΣΕΕ.
Snapshot powered by AI

Πρώτη και ενισχυμένη εξέρχεται η ΠΑΣΚΕ του Γιάννη Παναγόπουλου από το συνέδριο της ΓΣΕΕ που ολοκληρώθηκε την Κυριακή, παρά τα πυρά που δέχεται τόσο από συνδικαλιστικά αλλά και πολιτικά στελέχη, για τις εκκρεμείς υποθέσεις για υπεξαίρεση κοινωικών κονδυλίων αλλά και για το πόθεν έσχες εις βάρος του αρχισυνδικαλιστή.

Ειδικότερα, το ψηφοδέλτιο της Δημοκρατικής Συνδικαλιστικής Συνεργασίας, στο οποίο συμμετείχε η ΠΑΣΚΕ, απέσπασε ποσοστό 42,89%, έναντι 40,73% το 2023, άνοδος δηλαδή άνω των δύο μονάδων, κερδίζοντας και μία επιπλέον έδρα.

Σημαντικά κέρδη όμως κατέγραψε και Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία, δηλαδή η παράταξη που στηρίζει το ΚΚΕ και το ΠΑΜΕ, το ποσοστό της οποίας ανήλθε στο 26,57% έναντι 22,98%.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της εκλογής οργάνων διοίκησης της ΓΣΕΕ:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΑΣΚΕ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ)

Ψήφοι: 184 Ποσοστό: 42,89% (από 40,73% το 2023) Έδρες: 20 (από 19 το 2023)

ΔΑΣ

Ψήφοι: 114 Ποσοστό: 26,57% (από 22,98% το 2023) Έδρες: 12 (από 11 το 2023)

ΔΑΚΕ

Ψήφοι: 70 Ποσοστό: 16,31% (από 19,06% το 2023) Έδρες: 8 (από 9 το 2023)

ΕΜΕΙΣ-ΑΡΚΙ

ήφοι: 24 Ποσοστό: 5,59% (από 6,53% το 2023) Έδρες: 2 (από 3 το 2023)

ΕΝΟΤΗΤΑ

Ψήφοι: 14 Ποσοστό: 3,26% (από 3,66% το 2023) Έδρες: 1 (από 1 το 2023)

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ – ΕΝ.ΕΡΓΑ

Ψήφοι: 11 Ποσοστό: 2,56% Έδρες: 1

ΕΑΚ

Ψήφοι: 10 Ποσοστό: 2,33% (από 6,01% το 2023) Έδρες: 1 (από 2 το 2023)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ψήφοι: 2 Ποσοστό: 0,46% (από 0,48% το 2023

Το χρονικό

Το συνέδριο, όπως ήταν αναμενόμενο επισκιάστηκε από τις καταγγελίες εις βάρος του Παναγόπουλου, αλλά και την εσωτερική κρίση στην συνδικαλιστική παράταξη.

Ως γνωστό, όταν δημοσιοποιήθηκε η υπόθεση και ξεκίνησε ο έλεγχος στα περιουσιακά στοιχεία του, το ΠΑΣΟΚ προχώρησε σε άρση της κομματικής ιδιότητας. Μάλιστα, το κόμμα υποστήριξε και αυτόνομο από την ΠΑΣΚΕ ψηφοδέλτιο στις εκλογές του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθήνας.

Παρά το γεγονός ότι στα τέλη Μαρτίου, σκέλος της δικογραφίας που αδήλωτα ποσά ύψους 3,2 εκατ. ευρώ στο Πόθεν Έσχες του κ. Παναγόπουλου και άλλων δύο προσώπων τέθηκε στο αρχείο, τα πυρά σε βάρος του επικεφαλής της ΠΑΣΚΕ συνεχίστηκαν και εντάθηκαν. Ακολούθησε και έφοδος της οικονομικής αστυνομίας στο σπίτι και το γραφείο του κ. Παναγόπουλου, με το κλίμα να οξύνεται παιρετέρω.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι, Δημήτρης Καραγεωργόπουλος πρώην γραμματέας Τύπου της ΓΣΕΕ ο οποίος είχε έρθει σε ρήξη με το Γιάννη Παναγόπουλο ανακοίνωσε ότι θα συμμετέχει με χωριστό ψηφοδέλτιο «Ενωμένοι Εργαζόμενοι» απέναντι στην ΠΑΣΚΕ, δίχως ωστόσο να προκαλέσει μεγάλη ζημιά στην παράταξη Παναγόπουλου.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:31ΕΛΛΑΔΑ

