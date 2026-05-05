Πέθανε η ιδρύτρια της GAP, Ντόρις Φίσερ - Η γυναίκα που έφερε επανάσταση

Η Ντόρις Φίσερ, η οποία ίδρυσε το αμερικανικό brand έτοιμων ενδυμάτων Gap μαζί με τον σύζυγό της το 1969, πέθανε το Σάββατο σε ηλικία 94 ετών, έχοντας φέρει επανάσταση στον τρόπο πώλησης των ενδυμάτων.

Doris Fisher, fondatrice avec son mari de la marque américaine de prêt-à-porter Gap en 1969, est décédée samedi après avoir révolutionné la façon de vendre des vêtements.



Η Φίσερ γεννήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο το 1931 και αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ το 1953, όπου σπούδασε οικονομικά. Δεκαέξι χρόνια αργότερα, το 1969, η ίδια και ο Ντόναλντ Φίσερ ίδρυσαν την The Gap και άνοιξαν το πρώτο τους κατάστημα στο Σαν Φρανσίσκο, αφού ο σύζυγός της δεν μπορούσε να βρει ένα ζευγάρι τζιν που να του ταιριάζει, σύμφωνα με την εταιρεία.

Η The Gap ανέφερε ότι η Φίσερ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα της εταιρείας, η οποία σήμερα έχει αξία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, από το σχεδιασμό των καταστημάτων και τη διαφήμιση έως το μάρκετινγκ και την ανάπτυξη προϊόντων.

«Η κληρονομιά της στον τομέα του λιανικού εμπορίου συνοδεύτηκε από τη βαθιά της αφοσίωση στις τέχνες», έγραψε η Gap Inc. σε δήλωση με αφορμή το θάνατό της. «Μαζί με τον σύζυγό της, η Ντόρις συγκέντρωσε μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές συλλογές μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης στη χώρα. Το 2009, η οικογένεια δώρισε περισσότερα από 1.100 έργα στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης του Σαν Φρανσίσκο, μία από τις μεγαλύτερες δωρεές του είδους της.»