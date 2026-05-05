Met Gala 2026: Οι αδερφές Τζένερ έφεραν την αρχαία Ελλάδα στο κόκκινο χαλί

Η Kylie Jenner με φόρεμα εμπνευσμένο από την Αφροδίτης της Μήλου

Snapshot Η Κένταλ Τζένερ εμφανίστηκε στο Met Gala 2026 με φόρεμα εμπνευσμένο από τη Νίκη της Σαμοθράκης, σχεδιασμένο από τον Zac Posen για το Gap Studio.

Η Κάιλι Τζένερ επέλεξε μια δημιουργία του οίκου Schiaparelli που παραπέμπει στην Αφροδίτη της Μήλου μέσω της γλυπτικής αισθητικής και της δομής του φορέματος.

Το θέμα του Met Gala 2026, «Fashion Is Art», συνδύασε τη μόδα με την ιστορία της τέχνης, αναδεικνύοντας τη σύνδεση της υψηλής ραπ με την κλασική γλυπτική.

Η εμφάνιση των αδελφών Τζένερ τόνισε τη διαχρονικότητα της αρχαίας ελληνικής τέχνης ως πηγή έμπνευσης στη σύγχρονη ποπ κουλτούρα και τη μόδα.

Η σκηνική παρουσία της Rosalía, με επιμέλεια Δημήτρη Παπαϊωάννου, απέδειξε τη δυναμική επιρροή της αρχαίας γλυπτικής στην αισθητική των σύγχρονων παραστάσεων.

Η αρχαία ελληνική τέχνη φαίνεται πως είχε την τιμητική της στο Met Gala 2026, με τις Κένταλ και Καίλι Τζένερ να τραβούν τα βλέμματα με εμφανίσεις που παραπέμπουν σε εμβληματικά γλυπτά.

Η Κένταλ Τζένερ ως Νίκη της Σαμοθράκης

Η Κένταλ Τζένερ εμφανίστηκε με custom δημιουργία του Zac Posen για το Gap Studio, η οποία ήταν άμεσα εμπνευσμένη από τη Νίκη της Σαμοθράκης.

Ο Posen επιβεβαίωσε την έμπνευση μέσα από ανάρτησή του στο Instagram, γράφοντας πως η Kένταλ «ενσαρκώνει τη χάρη, την κίνηση και τη θηλυκότητα» αντλώντας επιρροή από τη Νίκη της Σαμοθράκης.

Το φόρεμα, με έντονη κίνηση και «αέρινη» υφή, σχεδιάστηκε ώστε να αποτυπώνει τη δυναμική του αγάλματος, συνδυάζοντας απαλά υλικά, ενώ η έμπνευση ξεκίνησε από ένα απλό λευκό T-shirt του brand.

Η Νίκης της Σαμοθράκης αποτέλεσε έμπνευση για την εμφάνιση της Κένταλ Τζένερ

Οι αναφορές στην Αφροδίτη

Η Κάιλι Τζένερ επέλεξε μια εντυπωσιακή δημιουργία του οίκου Schiaparelli, με έντονα γλυπτικά στοιχεία και πλούσια διακόσμηση.

Αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα ότι το look της ήταν εμπνευσμένο από την Αφροδίτη της Μήλου, πολλοί το συνέκριναν με το εμβληματικό άγαλμα, λόγω της δομής, της στάσης και της «γλυπτικής» αισθητικής του φορέματος.

«Fashion Is Art» στο κόκκινο χαλί

Το φετινό θέμα του Met Gala, «Fashion Is Art», ενθάρρυνε ακριβώς αυτού του είδους τις προσεγγίσεις, συνδέοντας τη μόδα με την ιστορία της τέχνης και το ανθρώπινο σώμα.

Η Κάιλι Τζένερ με φόρεμα εμπνευσμένο από την Αφροδίτη της Μύλου, στο Met Gala 2026

Οι εμφανίσεις των αδελφών Τζένερ αποτέλεσαν χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η υψηλή ραπτική μπορεί να «συνομιλήσει» με την κλασική γλυπτική, μεταφέροντας εμβληματικές μορφές από τα μουσεία στο κόκκινο χαλί.

Η στιγμή που η Rosalía «μεταμορφώθηκε» σε Αφροδίτη της Μήλου

Δεν είναι η πρώτη φορά που η αρχαία ελληνική γλυπτική λειτουργεί ως πηγή έμπνευσης στη σύγχρονη ποπ κουλτούρα και τις μεγάλες σκηνές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εμφάνιση της Rosalía, σε καλλιτεχνική επιμέλεια του Δημήτρη Παπαϊωάννου, όπου στη σκηνική ερμηνεία του «La Perla» παρέπεμπε ξεκάθαρα στην Αφροδίτη της Μήλου. Κατά τη διάρκεια της performance, το σώμα της πλαισιωνόταν από χέρια και σώματα χορευτών, δημιουργώντας εντυπωσιακές οπτικές ψευδαισθήσεις.

Το αποτέλεσμα ήταν μια εικόνα που ισορροπούσε ανάμεσα στην performance και τη γλυπτική, αποδεικνύοντας πως η αρχαία τέχνη εξακολουθεί να επηρεάζει δυναμικά τη σύγχρονη αισθητική -από τις συναυλίες μέχρι το κόκκινο χαλί.

Μια τάση που ξεχωρίζει

Από τη Νίκη της Σαμοθράκης μέχρι τις αναφορές στην Αφροδίτη, η φετινή διοργάνωση επιβεβαίωσε ότι η αρχαία τέχνη παραμένει διαχρονική πηγή έμπνευσης - ακόμη και στο πιο σύγχρονο fashion event του κόσμου.

