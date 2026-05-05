Βαρθολομαίος στη Βουλή: «Η Realpolitik έχει υπερισχύσει του Δικαίου» - Τι είπε για φονταμενταλισμό

Ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής κατά την οποία απευθύνθηκε στο Σώμα ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Snapshot Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος τόνισε τη σημασία της ελληνικής γλώσσας και της ορθόδοξης πίστης για την Ελλάδα.

Καταδίκασε τον ρατσισμό, τις διακρίσεις και τον φονταμενταλισμό, προωθώντας τον διάλογο μεταξύ θρησκειών και πολιτισμών.

Επισήμανε ότι η Realpolitik υπερισχύει του Διεθνούς Δικαίου και ότι η ειρήνη μεταξύ θρησκειών είναι αναγκαία για την ειρήνη των πολιτισμών. Snapshot powered by AI

Τη σημασία της ελληνικής γλώσσας και της ορθόδοξης πίστης για την Ελλάδα ανέδειξε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην ομιλία του στην ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων.

«Η Εκκλησία να λειτουργεί και σήμερα ως θετική πρόκληση», ζήτησε ο κ. Βαρθολομαίος.

«Αν βλέπουμε τον άνθρωπο ως μηχανή τότε τον βλέπουμε ως αντικείμενο και τον υποτιμούμε. Αν τον βλέπουμε ως πρόσωπο η συμπεριφορά μας καθίσταται όλως διαφορετική», σημείωσε μεταξύ άλλων.

«Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στιγματίζει τον ρατσισμό και τις διακρίσεις, προάγει τον διάλογο με τον υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο, με τις άλλες θρησκείες» , ανέφερε σε άλλο σημείο.

Έκανε αναφορά στην Πανορθόδοξη Σύνοδο της Κρήτης πριν από δέκα χρόνια και στην οικολογική θεματική κάνοντας λόγο για μια «οικολογική οικονομία».

«Ποτέ η ειρήνη δεν υπήρξε αυτονόητος κατάστασης», είπε. «Ασκείται κριτική στις θρησκείες γιατί ασκούν τον φανατισμό. Η ειρήνη των πολιτισμών είναι ανέφικτος χωρίς την ειρήνη μεταξύ των θρησκειών»

«Στηρίζουμε κάθε ειρηνευτική πρωτοβουλία. Εργαζόμαστε προς διαθρησκειακή συνεργασία», τόνισε ο Πατριάρχης και αναφέρθηκε κατά του φονταμενταλισμού και της μισαλλοδοξίας.

«Η Realpolitik έχει υπερισχύσει του Διεθνούς Δικαίου», τόνισε.

«H δημοκρατική κοινωνία ζει με βάση αρχές που δεν έχει δημιουργήσει η ίδια. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο πολίτης του κόσμου», ανέφερε επίσης.

«Το Οικουμενικό Πατριαρχείο εμψυχώνει την Ρωμιοσύνη», επισήμανε και πρόσθεσε: «Αν και δεν ασχολείται με την πολιτική πνευματική του μαρτυρία αγγίζει και το χώρο των πολιτικών πραγμάτων»

Διαβάστε επίσης