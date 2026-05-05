Πράσινα ούρα: Τι σημαίνουν και τι πρέπει να κάνετε

Πράσινο χρώμα στα ούρα: Ιατρικές αιτίες, παράγοντες κινδύνου και πότε να αναζητήσετε φροντίδα.

Newsbomb

Πράσινα ούρα: Τι σημαίνουν και τι πρέπει να κάνετε
Bigstock®
ΕΥ ΖΗΝ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το να προσέξετε μια πράσινη απόχρωση στα ούρα σας μπορεί να είναι ανησυχητικό, αλλά σε πολλές περιπτώσεις, η αιτία είναι ακίνδυνη και προσωρινή.
Ωστόσο, επειδή το χρώμα των ούρων αντανακλά τι συμβαίνει μέσα στο σώμα, ασυνήθιστες αλλαγές όπως αυτή δεν πρέπει να αγνοούνται χωρίς να κατανοούνται οι πιθανές αιτίες.

Τι υποδηλώνουν συνήθως τα πράσινα ούρα;

Το χρώμα των ούρων επηρεάζεται από την ενυδάτωση, τη διατροφή, τα φάρμακα και τον τρόπο με τον οποίο το σώμα επεξεργάζεται ορισμένες ουσίες. Ενώ το ανοιχτό κίτρινο θεωρείται φυσιολογικό, μπορεί να εμφανιστούν διακυμάνσεις.

Τα πράσινα ούρα είναι ασυνήθιστα, αλλά όταν εμφανίζονται, συνήθως συνδέονται με:

  • Ορισμένα τρόφιμα ή χρωστικές τροφίμων
  • Φάρμακα ή ιατρικές χρωστικές
  • Λοιμώξεις, ιδιαίτερα στο ουροποιητικό σύστημα

Το κλειδί είναι να κατανοήσουμε εάν η αλλαγή είναι προσωρινή και εξηγήσιμη ή ένα σημάδι που χρήζει ιατρικής φροντίδας.

Μπορεί κάποια τροφή ή ποτό να κάνει τα ούρα να φαίνονται πράσινα;

Ναι, και αυτή είναι μια από τις πιο συχνές καλοήθεις αιτίες. Τροφές που μπορεί να οδηγήσουν σε πράσινη απόχρωση ούρων:

  • Σπαράγγια
  • Τροφές με έντονο τεχνητό χρώμα (ειδικά μπλε ή πράσινες βαφές)

Ο μηχανισμός είναι απλός: χρωστικές ουσίες ή μεταβολίτες από αυτές τις τροφές περνούν στα ούρα και αλλάζουν προσωρινά το χρώμα τους.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, το χρώμα συνήθως επιστρέφει στο φυσιολογικό μέσα σε μία ή δύο ημέρες.

Ποια φάρμακα μπορούν να προκαλέσουν πράσινα ούρα;

Αρκετά φάρμακα είναι γνωστό ότι αλλοιώνουν το χρώμα των ούρων. Συνήθη παραδείγματα:

  • Ορισμένα αντικαταθλιπτικά και ηρεμιστικά
  • Φάρμακα που χρησιμοποιούνται για αναισθησία
  • Ορισμένα αντισταμινικά
  • Φάρμακα που περιέχουν ενώσεις φαινόλης

Σε νοσοκομειακό περιβάλλον, οι χρωστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια διαγνωστικών διαδικασιών μπορούν να προκαλέσουν και προσωρινό πράσινο αποχρωματισμό.

Αυτός ο τύπος αλλαγής είναι συνήθως ακίνδυνος, αλλά θα πρέπει πάντα να μιλήσετε με τον γιατρό σας για πιθανές τέτοιες παρενέργειες φαρμάκων.

ουρα

Μπορούν τα πράσινα ούρα να είναι σημάδι λοίμωξης;

Ναι και αυτή είναι μια από τις πιο σημαντικές αιτίες που πρέπει να ξέρετε πώς να την αναγνωρίσετε.

Μια ουρολοίμωξη, ειδικά αν προκαλείται από βακτήρια Pseudomonas (ψευδομονάδα), μπορεί μερικές φορές να παράγει πράσινα ούρα. Αυτό συμβαίνει επειδή τα βακτήρια απελευθερώνουν χρωστικές ουσίες, που επηρεάζουν το χρώμα των ούρων.

Σε αυτήν την περίπτωση, τα πράσινα ούρα μπορεί να συνοδεύονται από:

  • Αίσθημα καύσου ή πόνο κατά την ούρηση
  • Συχνή επιθυμία για ούρηση
  • Θολά ή με έντονη οσμή ούρα
  • Πυρετό (σε πιο σοβαρές λοιμώξεις)

Όταν αυτά τα συμπτώματα εμφανίζονται ταυτόχρονα, είναι απαραίτητη η ιατρική αξιολόγηση.

Υπάρχουν άλλες ιατρικές αιτίες για τα πράσινα ούρα;

Αν και λιγότερο συχνές, άλλες παθήσεις μπορεί να συμβάλλουν, όπως:

  • Αλλαγές που σχετίζονται με τη χολερυθρίνη (σε ορισμένες ηπατικές παθήσεις)
  • Μεταβολικοί παράγοντες, που επηρεάζουν την αποικοδόμηση χρωστικών ουσιών
  • Σπάνιες αντιδράσεις σε συμπληρώματα ή χημικές ουσίες

Αυτές οι αιτίες δεν είναι τόσο συχνές, αλλά υποδεικνύουν το γιατί οι ανεξήγητες ή επίμονες αλλαγές χρώματος δεν πρέπει να αγνοούνται.

Πότε τα πράσινα ούρα είναι αιτία ανησυχίας

Σε πολλές περιπτώσεις, τα πράσινα ούρα είναι ακίνδυνα και υποχωρούν από μόνα τους. Ωστόσο, θα πρέπει να ζητήσετε ιατρική συμβουλή εάν:

  • Το χρώμα επιμένει για περισσότερο από μερικές ημέρες
  • Έχετε πόνο, πυρετό ή ουρολογικά συμπτώματα
  • Δεν λαμβάνετε φάρμακα ή δεν τρώτε τροφές που να εξηγούν την αλλαγή
  • Τα ούρα φαίνονται θολά, αφρώδη ή έχουν έντονη οσμή

Στόχος είναι να αποκλειστεί η πιθανότητα λοίμωξης ή άλλες υποκείμενες παθήσεις.

τουαλετα χαρτι

Τι πρέπει να κάνετε εάν παρατηρήσετε πράσινα ούρα;

Ξεκινήστε με έναν απλό αυτοέλεγχο:

  • Αναλογιστείτε τα πρόσφατα τρόφιμα και ποτά που καταναλώσατε
  • Ρωτήστε τον γιατρό σας για τυχόν φάρμακα ή συμπληρώματα που παίρνετε
  • Παρακολουθήστε πόσο διαρκεί η αλλαγή χρώματος

Εάν ο αποχρωματισμός είναι σύντομος και συνδέεται σαφώς με τη διατροφή ή τη φαρμακευτική αγωγή, ενδέχεται να μην απαιτείται καμία ενέργεια.

Εάν υπάρχει αβεβαιότητα ή εάν υπάρχουν συμπτώματα συμβουλευτείτε γιατρό. Μια απλή εξέταση ούρων μπορεί συνήθως να εντοπίσει την αιτία.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι τα πράσινα ούρα επικίνδυνα;

Σπανίως. Κατά κανόνα είναι ακίνδυνα και συνδέονται με τρόφιμα ή φάρμακα. Ωστόσο, μερικές φορές μπορεί να υποδηλώνουν λοίμωξη.

Μέχρι πόσο πρέπει να διαρκούν τα πράσινα ούρα;

Εάν προκαλούνται από τρόφιμα ή φάρμακα, συνήθως υποχωρούν εντός 24-48 ωρών.

Μπορεί η αφυδάτωση να προκαλέσει πράσινα ούρα;

Η αφυδάτωση συνήθως κάνει τα ούρα πιο σκούρα κίτρινα, όχι πράσινα. Το πράσινο χρώμα συνήθως έχει μια συγκεκριμένη εξωτερική ή ιατρική αιτία.

Πρέπει να πάω αμέσως στον γιατρό;

Μόνο εάν έχετε συμπτώματα όπως πόνο, πυρετό ή επίμονες αλλαγές χρώματος χωρίς σαφή αιτία.

Συμπέρασμα

Τα πράσινα ούρα μπορεί να φαίνονται ανησυχητικά, αλλά συχνά είναι ακίνδυνα και προσωρινά, ειδικά όταν συνδέονται με διατροφή ή φαρμακευτική αγωγή. Ωστόσο, επειδή μπορεί περιστασιακά να υποδηλώνουν λοίμωξη ή άλλα υποκείμενα προβλήματα, είναι σημαντικό να δίνετε προσοχή στα συνοδά συμπτώματα και τη διάρκεια.

Πηγές:
clevelandclinic.org
mayoclinic.org
nhs.uk
clevelandclinic.org

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:58ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Προσωρινά κρατούμενος ο 32χρονος Ουκρανός που επιτέθηκε με μαχαίρι σε οικογένεια γιατί νόμιζε ότι ήταν Ρώσοι

14:58ΚΟΣΜΟΣ

Νέα επίθεση Μπαχτσελί: Ναπολεόντειες φιλοδοξίες ο Μακρόν, μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Ελλάδας

14:57ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για Τουρκία: Να προσέχουν οι εχθροί μας γιατί έχουμε πολύ σκληρό πετσί και πολύ πικρή σάκρα αν μας δαγκώσουν - Αδιάλλακτο με λέει μόνο η γυναίκα μου

14:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Για τον κ. Ανδρουλάκη ισχύει το “όποιος το λέει, είναι”» - «Είχε πάνω από 20 επικοινωνίες με τον Χατζηδάκη για τις ανεξάρτητες αρχές»

14:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογική δήλωση 2026: Πώς να δηλώσετε ενοίκιο φοιτητικής κατοικίας

14:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: Γέμισμα… χρυσάφι - Στο 2,10 ευρώ η αμόλυβδη - Περιορίζουν τις μετακινήσεις οι οδηγοί

14:39ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σπύρου Ρέτσα: Άκαρπες οι έρευνες στην παραλία «Πεθαμένου» - Αναλαμβάνει η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

14:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξάρχου στο Politico: Ο ανταγωνισμός από την Ασία ανεβάζει τις τιμές και περιορίζει τη διαθεσιμότητα LNG στην Ευρώπη – Ο Όμιλος AKTOR θα επιχειρήσει να εξασφαλίσει και νέες συμβάσεις LNG μικρότερης διάρκειας

14:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης για επέτειο Marfin: «Η μνήμη τους είναι ευθύνη και χρέος απέναντι στη Δημοκρατία»

14:33ΕΛΛΑΔΑ

«Πάρε 50€ και έλα να σε…»: Σοκάρουν οι καταγγελίες για αποπλάνηση ανηλίκων από αλλοδαπούς εργαζόμενους στη Σύμη – Διαμαρτυρίες από κατοίκους και γονείς

14:29ANNOUNCEMENTS

«Αθήνα: Αστικές Διαφωνίες» - 37 φωτογράφοι αφηγούνται την πόλη μέσα από αντιθέσεις

14:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ινστιτούτο Τσίπρα: Τρεις «μύθοι και αλήθειες» για τη ΔΕΗ

14:18ANNOUNCEMENTS

Η μεγαλύτερη έρευνα για το αστικό στρες

14:16ΚΟΣΜΟΣ

Ένα δαχτυλίδι, δύο χέρια και άλλα έξι ζευγάρια παπούτσια: Τα μακάβρια ευρήματα στο στομάχι κροκόδειλου που κατασπάραξε 59χρονο στη Νότια Αφρική

14:16ANNOUNCEMENTS

Γιατί η ασφάλεια έχει σημασία: 5 τρόποι για να ενισχύσετε την εμπιστοσύνη στην ψηφιακή επικοινωνία

14:13LIFESTYLE

Met Gala 2026: Η Χάιντι Κλουμ ως μαρμάρινο άγαλμα - Η πιο καλλιτεχνική εμφάνιση της βραδιάς

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ξεκίνησε τα δωρεάν σεμινάρια πρώτων βοηθειών για το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς»

14:00ΕΥ ΖΗΝ

Πράσινα ούρα: Τι σημαίνουν και τι πρέπει να κάνετε

13:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σχοινάς: «Οι αγρότες και οι ψαράδες δεν θα μείνουν απροστάτευτοι»

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Ξανα πρόεδρος της ΓΣΕΕ ο Γιάννης Παναγόπουλος - Συνεδρίασε η νέα διοίκηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:43ΣΕΙΣΜΟΙ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: «Έρχεται μεγάλος σεισμός στην Ελλάδα - Πιθανόν στον Κορινθιακό»

14:16ΚΟΣΜΟΣ

Ένα δαχτυλίδι, δύο χέρια και άλλα έξι ζευγάρια παπούτσια: Τα μακάβρια ευρήματα στο στομάχι κροκόδειλου που κατασπάραξε 59χρονο στη Νότια Αφρική

11:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καβάλα: Πατέρας 2 παιδιών ο αστυνομικός που αυτοκτόνησε μέσα σε Τμήμα - Τι ερευνούν οι Αρχές

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Μαΐου: Μεγάλη διπλή εορτή – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Οι αεροπορικές εταιρείες καταργούν 2 εκατομμύρια θέσεις από τα δρομολόγια του Μαΐου

13:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλειδώνει» τριήμερο θερμό επεισόδιο στην Ελλάδα - Πότε ξεκινάει

14:33ΕΛΛΑΔΑ

«Πάρε 50€ και έλα να σε…»: Σοκάρουν οι καταγγελίες για αποπλάνηση ανηλίκων από αλλοδαπούς εργαζόμενους στη Σύμη – Διαμαρτυρίες από κατοίκους και γονείς

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Στη ΜΕΘ 40χρονος έπειτα από τροχαίο με πατίνι στην Κρήτη

10:38ΕΛΛΑΔΑ

Γαστούνη: Έκαψαν το μαγαζί του περιπτερά που είχε ξυλοκοπηθεί άγρια από ομάδα Ρομά

13:12ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η ιδρύτρια της GAP, Ντόρις Φίσερ - Η γυναίκα που έφερε επανάσταση στον τρόπο πώλησης των ενδυμάτων

12:43ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Νεκρός ο Στάνισλαβ Πετρόβ, «πατέρας» των χημικών και βιολογικών όπλων ΕΣΣΔ και Ρωσίας - Η συνωνυμία με τον άνθρωπο που απέτρεψε το τέλος του κόσμου

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Προφυλακιστέα η 54χρονη για την αιματηρή επίθεση σε βάρος της οικιακής βοηθού – Τι υποστήριξε

08:52ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο ντελιβεράς που πετούσε πέτρες και τραυμάτιζε περαστικούς στην Κηφισιά – Δείτε βίντεο

13:17LIFESTYLE

Από τη Νίκη της Σαμοθράκης στην Αφροδίτη της Μήλου - Οι αδερφές Τζένερ έφεραν την αρχαία Ελλάδα στο κόκκινο χαλί του Met Gala

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Ξανα πρόεδρος της ΓΣΕΕ ο Γιάννης Παναγόπουλος - Συνεδρίασε η νέα διοίκηση

11:37ΕΛΛΑΔΑ

«Πιστεύω πως ήθελαν να την εκμεταλλευτούν σεξουαλικά για να την εκβιάζουν» λέει η μητέρα της Μυρτούς

14:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: Γέμισμα… χρυσάφι - Στο 2,10 ευρώ η αμόλυβδη - Περιορίζουν τις μετακινήσεις οι οδηγοί

08:35ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε μια μέρα πριν γεννήσει η γυναίκα του - Το μωρό που έγινε σύμβολο - Βίντεο

09:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τραγωδία στην Καβάλα: Αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ