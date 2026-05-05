Ρόδος: Προφυλακιστέα η 54χρονη για την αιματηρή επίθεση σε βάρος της οικιακής βοηθού – Τι υποστήριξε

Snapshot Η 53χρονη κατηγορούμενη κρίθηκε προφυλακιστέα για την αιματηρή επίθεση στην 42χρονη οικιακή βοηό στη Ρόδο.

Της έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία, παράνομη κατακράτηση, οπλοφορία, οπλοχρησία και παράνομη παραμονή στη χώρα.

Η κατηγορούμενη ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν υπό ψυχολογική πίεση, εξάρτηση και χρήση ναρκωτικών, και ότι η παθούσα ήταν ψυχολόγος της και της είχε επιβάλει καθεστώς ομηρίας.

Υποστήριξε ότι τραυμάτισε την παθούσα υπό την επήρεια ναρκωτικών και χωρίς πλήρη επίγνωση ή μνήμη του συμβάντος.

Δήλωσε ότι έχει διπολική διαταραχή και τελούσε υπό ψυχιατρική παρακολούθηση, ενώ προσήλθε αυτοβούλως στις αρχές μετά την αποκατάσταση της μνήμης της.

Το δρόμο για τη φυλακή πήρε η 54χρονη υπήκοος Αλβανίας που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος της 42χρονης οικιακής βοηθού στην Παστίδα της Ρόδου.

Ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ομόφωνα ότι η γυναίκα θα πρέπει να παραμείνει κρατούμενη μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης και διέταξαν την προφυλάκισή της.

Σε βάρος της έχουν ασκηθεί βαρύτατες ποινικές διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση, ληστεία, παράνομη κατακράτηση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, καθώς και παράνομη παραμονή στη χώρα.

Η απολογία της κατηγορουμένης

Όπως αναφέρει το dimokratiki.gr, η 53χρονη στην απολογία της επιχείρησε να αποδώσει την πράξη της σε ένα πλέγμα ψυχολογικής πίεσης, εξάρτησης και χρήσης ναρκωτικών ουσιών, υποστηρίζοντας ότι η παθούσα ήταν η ψυχολόγος της και ότι είχε αναπτύξει απέναντί της σχέση εξάρτησης και εμπιστοσύνης. Όπως ανέφερε, στο επίμαχο διάστημα βρισκόταν σε ένα περιβάλλον «έντονης πίεσης, φόβου και χειραγώγησης», στο οποίο εμπλέκονταν τόσο η ίδια η παθούσα όσο και ο σύντροφός της, καθώς και ένα τρίτο πρόσωπο (Ρακίπ), με δραστηριότητες σχετιζόμενες με ναρκωτικές ουσίες.

Η κατηγορουμένη ισχυρίστηκε ότι λάμβανε χρήματα τόσο από την παθούσα όσο και από τον Ρακίπ προκειμένου να μεταφέρει ή να προμηθεύεται ναρκωτικές ουσίες για λογαριασμό τους, ενώ σε περίπτωση άρνησής της δεχόταν απειλές ότι «θα της έκαναν ό,τι της είχαν κάνει και στα Χανιά». Όπως κατέθεσε, της αφαιρούσαν επανειλημμένα κινητό τηλέφωνο, ταυτότητα και άλλα προσωπικά αντικείμενα, την κρατούσαν κλειδωμένη σε χώρο χωρίς τη θέλησή της και την παρακολουθούσαν διαρκώς, ακόμη και μέσω διαδικτύου, σε καθεστώς που η ίδια χαρακτήρισε «ομηρίας».

Η 53χρονη έκανε επίσης λόγο για στέρηση των απαραίτητων φαρμάκων της αλλά και σε χορήγηση ουσιών χωρίς τη συναίνεσή της. Όπως δήλωσε, πάσχει από διπολική διαταραχή και από τον Ιανουάριο έως και τον Μάιο του 2026 τελούσε υπό ψυχιατρική παρακολούθηση, με μία ημέρα νοσηλείας σε ψυχιατρική κλινική. Επικαλέστηκε προηγούμενα περιστατικά κακομεταχείρισης στα Χανιά, τα οποία επιβάρυναν, όπως υποστήριξε, την ήδη ευάλωτη ψυχική της κατάσταση.

Σχετικά με την ίδια την επίθεση, η 53χρονη ανέφερε ότι κατά τον κρίσιμο χρόνο βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών και δεν είχε πλήρη συνείδηση των πράξεών της, ενώ σε αυτή την κατάσταση προέβη στον τραυματισμό της παθούσας με αιχμηρό αντικείμενο, χωρίς να έχει επίγνωση ή μνήμη του συμβάντος. Τόνισε ότι μόλις, μετά τη λήψη της φαρμακευτικής αγωγής, ανέκτησε σταδιακά τη μνήμη της και αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, προσήλθε αυτοβούλως στις αστυνομικές αρχές για να συμβάλει στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

