Επιστολή Βαρθολομαίου σε Τραμπ για την επίθεση: Επείγουσα ανάγκη να απορριφθεί το μίσος

Την συμπαράστασή του προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τη συζυγό του Μελάνια, αλλά και όλους όσοι επηρεάστηκαν από την επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του δείπνου της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, εκφράζει ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, σε επιστολή του προς τον Αμερικανό ηγέτη.

“Ευχαριστούμε τον Παντοδύναμο Θεό που Εσείς και η Πρώτη Κυρία είστε καλά και εκφράζουμε το ενδιαφέρον μας για το μέλος της Μυστικής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών που τραυματίστηκε κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. Παρακαλούμε τον Κύριο να του χαρίσει ταχεία και πλήρη ανάρρωση και να ενισχύσει όλους όσοι είναι επιφορτισμένοι με την προστασία των δημοσίων λειτουργών και τη διατήρηση της δημόσιας τάξης”, ανέφερε ο Παναγιώτατος.

“Μια τέτοια πράξη βίας, ειδικά στο πλαίσιο μίας εκδήλωσης αφιερωμένης στη δημόσια ζωή, την επικοινωνία και τις ευθύνες της δημοκρατικής κοινωνίας, αποτελεί μια σοβαρή υπενθύμιση της ευθραυστότητας της ανθρώπινης ασφάλειας και της επείγουσας ανάγκης να απορριφθεί το μίσος, ο φανατισμός και κάθε μορφή επιθετικότητας”, πρόσθεσε, μεταξύ άλλων.

Ακολουθεί το Πατριαρχικό Γράμμα προς τον Πρόεδρο των ΗΠΑ:

