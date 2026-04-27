Λέβιτ για Τραμπ: «Κανείς τα τελευταία χρόνια δεν έχει δεχτεί περισσότερες σφαίρες»

Ο Ντόναλντ Τραμπ καλύπτεται από άνδρες της Μυστικής Υπηρεσίας όταν έγινε αντιληπτό ότι υπήρχε ένοπλος στο σημείο. 25 Απριλίου 2025

Με αφορμή το τελευταίο συμβάν με τους πυροβολισμούς σε δείπνο παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, σήμερα κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, της οποίας η τελευταία μέρα πριν από την άδεια μητρότητας ήταν προγραμματισμένη για την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε ότι «θεώρησε σκόπιμο» να ενημερώσει τον Τύπο.

«Το Σάββατο έπρεπε να είναι μια χαρούμενη βραδιά, για να γιορτάσουμε την ελευθερία του λόγου και το Πρώτο Τροποποιητικό Σύνταγμα μαζί με όλους εσάς, τα μέλη του Τύπου», είπε. «Αντ' αυτού, η βραδιά καταστράφηκε από έναν τρελό, αντι-Τραμπιστή που ταξίδεψε σε όλη τη χώρα για να δολοφονήσει τον πρόεδρο και όσο το δυνατόν περισσότερους αξιωματούχους της κυβέρνησης. Αυτή είναι η τρίτη μεγάλη απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Προέδρου Τραμπ σε δύο χρόνια. Κανένας άλλος πρόεδρος στην ιστορία δεν έχει αντιμετωπίσει τόσο επαναλαμβανόμενες, σοβαρές απόπειρες κατά της ζωής του».

«Αν και είμαστε τυχεροί που έχουμε έναν ατρόμητο πρόεδρο, δεν πρέπει να ζούμε σε μια χώρα όπου ένας τέτοιος διαρκής φόβος για πολιτική βία διαποτίζει την κοινωνία μας κάθε μέρα», πρόσθεσε.

.@PressSec Karoline Leavitt: "This is the third major assassination attempt against President Trump in two years. No other president in history has faced such serious repeated attempts on his life." pic.twitter.com/Wj7uG2KELm — CSPAN (@cspan) April 27, 2026

«Κανείς τα τελευταία χρόνια δεν έχει αντιμετωπίσει περισσότερες σφαίρες και περισσότερη βία από τον πρόεδρο Τραμπ», είπε η Λέβιτ.

Ζητά το τέλος της «ντροπιαστικής» διακοπής λειτουργίας του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας

Ο Λέβιτ επέστησε την προσοχή στη συνεχιζόμενη διακοπή λειτουργίας του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, στο οποίο υπάγεται η Μυστική Υπηρεσία.

«Το βράδυ του Σαββάτου αποτέλεσε ακόμη μια υπενθύμιση του πόσο σημαντικό είναι να χρηματοδοτηθεί το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας. Είναι ντροπιαστικό το γεγονός ότι το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών έχει αφήσει αυτή τη ζωτικής σημασίας υπηρεσία χωρίς χρηματοδότηση για 73 ημέρες, το μακρύτερο κλείσιμο ομοσπονδιακής υπηρεσίας στην ιστορία των ΗΠΑ», δήλωσε η Leavitt. «Η Μυστική Υπηρεσία αποτελεί ζωτικό συστατικό του DHS και έχει επηρεαστεί άμεσα από αυτό το απερίσκεπτο πολιτικό παιχνίδι».

Συνέχισε λέγοντας: «Αρκετά πια. Δεν πρέπει να γίνει περαιτέρω συζήτηση για αυτό. Οι Δημοκρατικοί πρέπει να κάνουν αυτό που ο Πρόεδρος Τραμπ τους ζητά να κάνουν για 73 συνεχόμενες ημέρες και να χρηματοδοτήσουν το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας. Τελεία και παύλα».

Η Leavitt δήλωσε ότι η διακοπή λειτουργίας αποτελεί «εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης και κάθε μέλος του Κογκρέσου πρέπει να θέσει το συμφέρον της χώρας πάνω από το κόμμα του και να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας».

