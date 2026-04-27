Λέβιτ για Τραμπ: «Κανείς τα τελευταία χρόνια δεν έχει δεχτεί περισσότερες σφαίρες»

Κατηγόρησε τον δράστη για αντι-Τραμπιστή που ταξίδεψε σε όλη τη χώρα για να δολοφονήσει τον πρόεδρο και όσο το δυνατόν περισσότερους αξιωματούχους της κυβέρνησης

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Ο Ντόναλντ Τραμπ καλύπτεται από άνδρες της Μυστικής Υπηρεσίας όταν έγινε αντιληπτό ότι υπήρχε ένοπλος στο σημείο. 25 Απριλίου 2025

Με αφορμή το τελευταίο συμβάν με τους πυροβολισμούς σε δείπνο παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, σήμερα κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, της οποίας η τελευταία μέρα πριν από την άδεια μητρότητας ήταν προγραμματισμένη για την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε ότι «θεώρησε σκόπιμο» να ενημερώσει τον Τύπο.

«Το Σάββατο έπρεπε να είναι μια χαρούμενη βραδιά, για να γιορτάσουμε την ελευθερία του λόγου και το Πρώτο Τροποποιητικό Σύνταγμα μαζί με όλους εσάς, τα μέλη του Τύπου», είπε. «Αντ' αυτού, η βραδιά καταστράφηκε από έναν τρελό, αντι-Τραμπιστή που ταξίδεψε σε όλη τη χώρα για να δολοφονήσει τον πρόεδρο και όσο το δυνατόν περισσότερους αξιωματούχους της κυβέρνησης. Αυτή είναι η τρίτη μεγάλη απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Προέδρου Τραμπ σε δύο χρόνια. Κανένας άλλος πρόεδρος στην ιστορία δεν έχει αντιμετωπίσει τόσο επαναλαμβανόμενες, σοβαρές απόπειρες κατά της ζωής του».

«Αν και είμαστε τυχεροί που έχουμε έναν ατρόμητο πρόεδρο, δεν πρέπει να ζούμε σε μια χώρα όπου ένας τέτοιος διαρκής φόβος για πολιτική βία διαποτίζει την κοινωνία μας κάθε μέρα», πρόσθεσε.

«Κανείς τα τελευταία χρόνια δεν έχει αντιμετωπίσει περισσότερες σφαίρες και περισσότερη βία από τον πρόεδρο Τραμπ», είπε η Λέβιτ.

Ζητά το τέλος της «ντροπιαστικής» διακοπής λειτουργίας του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας

Ο Λέβιτ επέστησε την προσοχή στη συνεχιζόμενη διακοπή λειτουργίας του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, στο οποίο υπάγεται η Μυστική Υπηρεσία.
«Το βράδυ του Σαββάτου αποτέλεσε ακόμη μια υπενθύμιση του πόσο σημαντικό είναι να χρηματοδοτηθεί το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας. Είναι ντροπιαστικό το γεγονός ότι το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών έχει αφήσει αυτή τη ζωτικής σημασίας υπηρεσία χωρίς χρηματοδότηση για 73 ημέρες, το μακρύτερο κλείσιμο ομοσπονδιακής υπηρεσίας στην ιστορία των ΗΠΑ», δήλωσε η Leavitt. «Η Μυστική Υπηρεσία αποτελεί ζωτικό συστατικό του DHS και έχει επηρεαστεί άμεσα από αυτό το απερίσκεπτο πολιτικό παιχνίδι».

Συνέχισε λέγοντας: «Αρκετά πια. Δεν πρέπει να γίνει περαιτέρω συζήτηση για αυτό. Οι Δημοκρατικοί πρέπει να κάνουν αυτό που ο Πρόεδρος Τραμπ τους ζητά να κάνουν για 73 συνεχόμενες ημέρες και να χρηματοδοτήσουν το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας. Τελεία και παύλα».

Η Leavitt δήλωσε ότι η διακοπή λειτουργίας αποτελεί «εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης και κάθε μέλος του Κογκρέσου πρέπει να θέσει το συμφέρον της χώρας πάνω από το κόμμα του και να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας».

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:10ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί σε δείπνο: Ο Άλεν κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλύψεις για δίκτυο συνδεδεμένο με τους Φρουρούς της Επανάστασης: Στόχος η Δύση και το Ισραήλ, ο κληρικός, ο «Δόκτωρ» και η Μονάδα 4000 - Η αναφορά στην Κύπρο

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε ταυροδρομία στην Ανδαλουσία: Ταύρος σκότωσε εκτροφέα σε παραδοσιακό φεστιβάλ

21:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ζητά την απόλυση του Jimmy Kimmel λόγω του σχολίου για τη «μέλλουσα χήρα»

21:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Ο Ανδρουλάκης αφήνει χυδαία υπονοούμενα για τους δικαστές

21:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Έδωσαν ναρκωτικά και σε άλλη κοπέλα» - Τι καταγγέλλει η οικογένεια της Μυρτούς

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Η πρόταση του Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ είναι «απαράδεκτη»

20:58ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς: «Εξευτελίζονται» οι ΗΠΑ από την ιρανική ηγεσία

20:44ΕΛΛΑΔΑ

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και εγγύηση ο ένας εκ των διευθυντών της ΒΙΟΛΑΝΤΑ

20:36LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Zeljko Joksimovic έδωσε στο «Ferto» του Akylas βαλκανικό χαρακτήρα

20:31ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βανδάλισαν λεωφορεία του ΟΑΣΘ στο Ωραιόκαστρο

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Λέβιτ για Τραμπ: «Έχουμε έναν ατρόμητο πρόεδρο, κανείς τα τελευταία χρόνια δεν έχει δεχτεί περισσότερες σφαίρες»

20:19ΕΛΛΑΔΑ

Εορδαία: Αρκουδάκι εμφανίστηκε κοντά στο χωριό Γαλάτεια

20:13ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η NASA σχεδιάζει να δοκιμάσει φωτιά στη Σελήνη ενόψει μελλοντικών αποστολών

20:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Τι θα υποστηρίξει στην απολογία του αύριο ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος - Το περίεργο τατουάζ με το δάκρυ

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Ινδιανάπολη: 38χρονη επιβάτης έπεσε από ύψος 15 μέτρων στο αεροδρόμιο και πέθανε

19:55LIFESTYLE

Εξομολόγηση ψυχής από την Μπριζίτ Μακρόν: «Αυτά τα 10 χρόνια είδα την σκοτεινή πλευρά του κόσμου»

19:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Συμπεριφορά επικίνδυνη για τη Δημοκρατία η επίθεση στη δικαιοσύνη από τον Ανδρουλάκη

19:51ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ο αδερφός του Νουσρέτ προφυλακίστηκε για μαστροπία ανηλίκου

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Έπινε δωρεάν σε ξενοδοχείο και στο τέλος τους κατηγόρησε για κλοπή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
18:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Πρωτομαγιάς: «Θα κοιμηθούμε με άνοιξη, θα ξυπνήσουμε με χειμώνα» - Η πρόγνωση Καλλιάνου

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η τραγουδίστρια Νατάσα Μωϋσόγλου: Η αινιγματική ανάρτηση πριν τον θάνατό της και το συγκινητικό «αντίο» της Ναταλίας Ρασούλη

20:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Τι θα υποστηρίξει στην απολογία του αύριο ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος - Το περίεργο τατουάζ με το δάκρυ

19:12LIFESTYLE

Μπλε ώρες: «Κλείδωσε» το δυνατό καστ της νέας σειράς του ΣΚΑΪ

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Μουρτζούκου: Έβαζαν τον Παναγιωτάκη στο πλυντήριο - Ποιον κατονόμασε για τον θάνατο του παιδιού

21:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Έδωσαν ναρκωτικά και σε άλλη κοπέλα» - Τι καταγγέλλει η οικογένεια της Μυρτούς

14:01ΕΥ ΖΗΝ

Τι θα συμβεί στο έντερό σας αν κόψετε τον καφέ για δύο εβδομάδες

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Ο Κικίλιας επιβεβαίωσε την επιχωμάτωση 60 μέτρων μέσα στη θάλασσα στις Αλυκές Ωρωπού

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μυστήριο με τα μηνύματα του αγνώστου «Γιώργου» στον πρώην σύντροφο της Ελευθερίας Γιακουμάκη

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Κοκτέιλ ουσιών εντοπίστηκε στον οργανισμό της 19χρονης Μυρτούς

16:04ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στις φυλακές της Κω: 33χρονος κατήγγειλε ότι τον βίασαν δύο κρατούμενοι

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Χίο: Οικιακή βοηθός χτυπούσε στο κεφάλι και τράβαγε από τα μαλλιά 98χρονο - Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση της

12:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρός «Ωμέγα εμποδιστής» φέρνει Αρκτικό κρύο στα Βαλκάνια - Πότε θα επηρεαστεί η Ελλάδα

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Πώς έγινε η επίθεση οδηγού μηχανής σε 22χρονη - Φώτο από τη στιγμή της επίθεσης

20:44ΕΛΛΑΔΑ

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και εγγύηση ο ένας εκ των διευθυντών της ΒΙΟΛΑΝΤΑ

19:33LIFESTYLE

Ξεσπά η Μελάνια Τραμπ για το σχόλιο του Τζίμι Κίμελ «λάμπετε σαν μία μέλλουσα χήρα»

11:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί - Αναλυτικοί πίνακες με το ύψος της ενίσχυσης ανά τέκνο

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Τουρίστας πέθανε από δάγκωμα φιδιού - Μπήκε μέσα στο παντελόνι του

06:02ΚΑΙΡΟΣ

Με λιακάδα ξεκινάει η εβδομάδα – Αλλάζει ο καιρός από Πέμπτη – Η πρόγνωση για την Πρωτομαγιά

17:12LIFESTYLE

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η Κατερίνα Δαλάκα - Ο λόγος που υποβλήθηκε σε χειρουργείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ