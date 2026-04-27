Ο Τραμπ ζητά την απόλυση του Jimmy Kimmel λόγω του σχολίου για τη «μέλλουσα χήρα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Jimmy Kimmel θα πρέπει να απολυθεί άμεσα από τη Disney και το ABC, συντασσόμενος με τη σύζυγό του, Μελάνια, η οποία επίσης επέκρινε τον παρουσιαστή για έναν σχόλιο δύο ημέρες πριν από τη δεξίωση της Ένωσης Αντοποκριτών στον Λευκό Οίκο, το Σάββατο.

Λίγες ώρες νωρίτερα, η Μελάνια Τραμπ είχε υπονοήσει ότι ο Κίμελ θα έπρεπε να χάσει τη δουλειά του για τα ίδια σχόλια.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Κίμελ προχώρησε «αποτρόπαιη προτροπή σε βία» και ζήτησε «να απολυθεί άμεσα» με ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Κίμελ δεν ανέφερε ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να δολοφονηθεί, αλλά έκανε αρκετές αναφορές στην ηλικία και την υγεία του 79χρονου προέδρου κατά τη διάρκεια του μονολόγου του, και είπε ότι η Μελάνια Τραμπ είχε «μια λάμψη σαν μέλλουσα χήρα».

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ επέρριψε επίσης ευθύνες στους επικριτές του Τραμπ για τους πυροβολισμούς του Σαββάτου, κατονομάζοντας συγκεκριμένα τον Κίμελ και υποστηρίζοντας ότι αναφερόταν σε ενδεχόμενη δολοφονία του προέδρου.

Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στον λογαριασμό του στο Truth Social:

«Ουάου, ο Jimmy Kimmel, που σε καμία περίπτωση δεν είναι αστείος, όπως αποδεικνύεται και από τα χαμηλά τηλεοπτικά του νούμερα, έκανε μια δήλωση στην εκπομπή του που είναι πραγματικά σοκαριστική. Έδειξε ένα ψεύτικο βίντεο με την Πρώτη Κυρία, Melania Trump, και τον γιο μας, Barron Trump, σαν να κάθονταν στο στούντιό του και να τον άκουγαν, κάτι που δεν ίσχυε και δεν θα συνέβαινε ποτέ. Στη συνέχεια δήλωσε: "Η Πρώτη μας Κυρία, Μελάνια, είναι εδώ. Κοιτάξτε τη Μελάνια, τόσο όμορφη. Κυρία Τραμπ, έχετε μια λάμψη σαν μέλλουσα χήρα". Μία ημέρα αργότερα, ένας παράφρων επιχείρησε να εισέλθει στην αίθουσα του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, οπλισμένος με καραμπίνα, πιστόλι και πολλά μαχαίρια. Βρισκόταν εκεί για έναν πολύ προφανή και σκοτεινό λόγο. Εκτιμώ ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι έχουν εξοργιστεί με την απεχθή προτροπή σε βία του Κίμελ και, κανονικά, δεν θα έδινα σημασία σε οτιδήποτε λέει, όμως αυτό ξεπερνά κάθε όριο. Ο Τζίμι Κίμελ θα πρέπει να απολυθεί άμεσα από τη Disney και το ABC. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό».

Η κριτική Τραμπ αποτελεί μια σημαντική δοκιμασία αντοχής στην ελευθερία του λόγου για τη μητρική εταιρεία του ABC, Disney, εν μέσω συνεχιζόμενης δημόσιας κριτικής για το πώς οι μεγάλες εταιρείες αντιδρούν στις πιέσεις του προέδρου. Εκπρόσωποι του ABC και του Kimmel δεν έχουν απαντήσει στα αιτήματα για σχολιασμό.







