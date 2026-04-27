Κεφαλονιά: «Έδωσαν ναρκωτικά και σε άλλη κοπέλα» - Τι καταγγέλλει η οικογένεια της Μυρτούς

Κοκαΐνη, κάναβη και αλκοόλ ανιχνεύθηκαν στην σορό της 19χρονης καλλονής, που έχασε την ζωή της Κεφαλονιά.

«Οι τοξικολογικές εξετάσεις επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες μας», δηλώνει στον ΑΝΤ1 ο πατέρας της. Ο πατέρας της 19χρονης υποστηρίζει ότι οι συλληφθέντες έδωσαν ουσίες στο παιδί του, για να το κάνουν υποχείριο τους.

Σύμφωνα με τον πατέρα της Μυρτούς, έχουν εμφανιστεί τουλάχιστον 3 νεαρές γυναίκες στο γραφείο του δικηγόρου του και φέρεται να έχουν πει ότι κατά το παρελθόν έχουν προσεγγιστεί από τα ίδια άτομα που κατηγορούνται για το θάνατο της 19χρονης και έχουν υποστηρίξει ότι είχαν μια παρόμοια ιστορία «παγίδευσης». Ότι δηλαδή τις πλησίασαν, δίνοντάς τους ναρκωτικά για να τις εκμεταλλευτούν σεξουαλικά.

Ήδη μια νεαρή γυναίκα [μητέρα ενός μικρού παιδιού σήμερα] έχει μιλήσει δημόσια για την δική της ιστορία από το 2022, όπου προσεγγίστηκε από έναν από τους κατηγορουμένους, ο οποίος – όπως λεέι - της έβαλε κάποιο ναρκωτικό στο ποτό και την εκμεταλλεύτηκε. Αυτές ομως οι 3 κοπέλες, είναι νέες περιπτώσεις.

Ο δικηγόρος της οικογένειας της Μυρτούς προσπαθεί να τις πείσει να πάνε να καταθέσουν, μια κοπέλα βρίσκεται κοντά στο να δεχτεί να μιλήσει στις αρχές, ενώ ο πατέρας της Μυρτούς κάνει έκκληση στις κοπέλες να βρουν τη δύναμη να μιλήσουν και να δώσουν πληροφορίες.

