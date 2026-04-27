Αχαΐα: Απάτες με λεία πάνω από 100.000 ευρώ τις τελευταίες ημέρες

Οι δράστες έχουν ως επίκεντρο της παράνομης δράσης τους την Πάτρα και το Αίγιο

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Αχαΐα: Απάτες με λεία πάνω από 100.000 ευρώ τις τελευταίες ημέρες
Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει το τελευταίο δεκαήμερο περίπου, το φαινόμενο των απατών σε περιοχές της Αχαΐας, με επίκεντρο την Πάτρα και το Αίγιο.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, η συνολική λεία των δραστών ξεπερνά ήδη τις 100.000 ευρώ.

Οι επιτήδειοι χρησιμοποιούν διάφορα προσχήματα για να εξαπατήσουν τα θύματά τους. Άλλοτε προσποιούνται υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, άλλοτε επενδυτές ή λογιστές επιχειρώντας να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών. Οι απατεώνες μέσω τηλεφωνικών επικοινωνιών ή διαδικτυακών μηνυμάτων, πείθουν τα θύματα να αποκαλύψουν προσωπικά τραπεζικά στοιχεία και να προβούν σε μεταφορές χρημάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί επίσης η αυξανόμενη χρήση κρυπτονομισμάτων ως μέσο εξαπάτησης. Οι δράστες καθοδηγούν τα θύματα να επενδύσουν δήθεν σε… σίγουρες ευκαιρίες ή να μετατρέψουν τα χρήματά τους σε ψηφιακά νομίσματα, υποσχόμενοι υψηλές και άμεσες αποδόσεις.

Οι αρχές εφιστούν διαρκώς την προσοχή των πολιτών, με το Γραφείο Τύπου της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης να τονίζει ότι καμία δημόσια υπηρεσία ή οργανισμός δεν ζητά ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ή τραπεζικούς κωδικούς μέσω τηλεφώνου ή email.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

