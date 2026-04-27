Ο Κικίλιας επιβεβαίωσε την επιχωμάτωση 60 μέτρων μέσα στη λιμνοθάλασσα στις Αλυκές Ωρωπού

Snapshot Διαπιστώθηκε παράνομη επιχωμάτωση μήκους μέτρων καιλάτους περίπου 4,5

8 μέτρων σε θαλάσσιο χώρο στον Ωπό.

Η Λιμενική Αρχή διενεργεί προανάκριση και έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση για το περιστατικό.

Έχουν ενημερωθεί η Εισαγγελική Αρχή, η Κτηματική Υπηρεσία και το Αστυνομικό Τμήμα Ωρωπού.

Ο δήμος έχει υποβάλει μηνύσεις, προχώρησε σε αυτοψία και σχεδιάζει κατεδάφιση της παράνομης κατασκευής εντός της επόμενης εβδομάδας.

Η παρέμβαση έγινε γρήγορα και χωρίς άδεια μέσα σε μια νύχτα, προκαλώντας ανησυχία για τον τρόπο εκτέλεσης.

Τη δημιουργία δρόμου 60 μέτρων μέσα στη θάλασσα, στις Αλυκές Ωρωπού, επιβεβαίωσε με ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας.

«Με αφορμή επώνυμη καταγγελία ιδιώτη και δημοσιεύματα περί παράνομης εκτέλεσης έργου στο θαλάσσιο χώρο αρμοδιότητας Λιμενικού Τμήματος Ωρωπού (περιοχή Αλυκες), διαπιστώθηκε επιχωμάτωση διαστάσεων 60m x 8m προς την πλευρά της θάλασσας», ανέφερε ο κ. Κικίλιας και συνέχισε:

«Ενημερώθηκε η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή και διενεργείται προανάκριση από τη Λιμενική Αρχή. Παράλληλα ενημερώθηκε η Κτηματική Υπηρεσία και το ΑΤ Ωρωπού. Για το περιστατικό διατάχθηκε και η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης».

Τι είπε νωρίτερα ο δήμαρχος Ωρωπού στο Newsbomb

Μιλώντας στο newsbomb.gr, ο δήμαρχος σημείωσε: Στο σημείο εκείνο έχουν ρίξει χώμα και έχουν περάσει από πάνω με οδοστρωτήρα. Είναι περίπου 60 μέτρα μήκος και 4,5 μέτρα πλάτος. Έχουμε προχωρήσει σε μηνύσεις, έγινε αυτοψία ενώ ενημερώθηκαν Λιμεναρχείο και Αστυνομία. Το έχουμε κοινοποιήσει και στην Κτηματική Υπηρεσία ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες κατεδάφισης».

Όπως ανέφερε, οι εξελίξεις αναμένονται άμεσα: «Σήμερα πήγαμε για αυτοψία, αύριο ή μεθαύριο θα έχουμε αποφάσεις. Η κατεδάφιση υπολογίζεται να γίνει την επόμενη εβδομάδα. Εμείς ως Δήμος έχουμε ήδη κινηθεί για να βρούμε μηχανήματα, ώστε να είμαστε έτοιμοι».

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και ο τρόπος με τον οποίο έγινε η παρέμβαση, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο: «Το βράδυ της Πέμπτης υπήρχαν μόνο πέτρες και την Παρασκευή είχαν ρίξει και τα χώματα. Άρα όλο έγινε μέσα στη νύχτα».

