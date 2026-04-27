Ο Κικίλιας επιβεβαίωσε την επιχωμάτωση 60 μέτρων μέσα στη λιμνοθάλασσα στις Αλυκές Ωρωπού

Διενεργείται προανάκριση από το Λιμενικό Σώμα και Ένορκη Διοικητική Εξέταση – Τι είπε ο υπουργός

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Έφτιαξαν δρόμο 60 μέτρων μέσα στη λιμνοθάλασσα

  • Διαπιστώθηκε παράνομη επιχωμάτωση μήκους μέτρων καιλάτους περίπου 4,5
  • 8 μέτρων σε θαλάσσιο χώρο στον Ωπό.
  • Η Λιμενική Αρχή διενεργεί προανάκριση και έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση για το περιστατικό.
  • Έχουν ενημερωθεί η Εισαγγελική Αρχή, η Κτηματική Υπηρεσία και το Αστυνομικό Τμήμα Ωρωπού.
  • Ο δήμος έχει υποβάλει μηνύσεις, προχώρησε σε αυτοψία και σχεδιάζει κατεδάφιση της παράνομης κατασκευής εντός της επόμενης εβδομάδας.
  • Η παρέμβαση έγινε γρήγορα και χωρίς άδεια μέσα σε μια νύχτα, προκαλώντας ανησυχία για τον τρόπο εκτέλεσης.
Τη δημιουργία δρόμου 60 μέτρων μέσα στη θάλασσα, στις Αλυκές Ωρωπού, επιβεβαίωσε με ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας.

«Με αφορμή επώνυμη καταγγελία ιδιώτη και δημοσιεύματα περί παράνομης εκτέλεσης έργου στο θαλάσσιο χώρο αρμοδιότητας Λιμενικού Τμήματος Ωρωπού (περιοχή Αλυκες), διαπιστώθηκε επιχωμάτωση διαστάσεων 60m x 8m προς την πλευρά της θάλασσας», ανέφερε ο κ. Κικίλιας και συνέχισε:

«Ενημερώθηκε η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή και διενεργείται προανάκριση από τη Λιμενική Αρχή. Παράλληλα ενημερώθηκε η Κτηματική Υπηρεσία και το ΑΤ Ωρωπού. Για το περιστατικό διατάχθηκε και η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης».

Τι είπε νωρίτερα ο δήμαρχος Ωρωπού στο Newsbomb

Μιλώντας στο newsbomb.gr, ο δήμαρχος σημείωσε: Στο σημείο εκείνο έχουν ρίξει χώμα και έχουν περάσει από πάνω με οδοστρωτήρα. Είναι περίπου 60 μέτρα μήκος και 4,5 μέτρα πλάτος. Έχουμε προχωρήσει σε μηνύσεις, έγινε αυτοψία ενώ ενημερώθηκαν Λιμεναρχείο και Αστυνομία. Το έχουμε κοινοποιήσει και στην Κτηματική Υπηρεσία ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες κατεδάφισης».

Όπως ανέφερε, οι εξελίξεις αναμένονται άμεσα: «Σήμερα πήγαμε για αυτοψία, αύριο ή μεθαύριο θα έχουμε αποφάσεις. Η κατεδάφιση υπολογίζεται να γίνει την επόμενη εβδομάδα. Εμείς ως Δήμος έχουμε ήδη κινηθεί για να βρούμε μηχανήματα, ώστε να είμαστε έτοιμοι».

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και ο τρόπος με τον οποίο έγινε η παρέμβαση, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο: «Το βράδυ της Πέμπτης υπήρχαν μόνο πέτρες και την Παρασκευή είχαν ρίξει και τα χώματα. Άρα όλο έγινε μέσα στη νύχτα».

Διαβάστε επίσης

18:16WHAT THE FACT

Μια νέα ανακάλυψη στο Νησί του Πάσχα ενδέχεται να ανατρέψει την ιστορία όπως την γνωρίζουμε

18:12ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα γέννησε δίδυμα με διαφορετικούς πατέρες - Η σπάνια περίπτωση που κατέγραψαν επιστήμονες

18:10ANNOUNCEMENTS

Η γιορτή της μπύρας επιστρέφει: Το φεστιβάλ World of Beer έρχεται για 3η χρονιά

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στην εθνική οδό στο ύψος της Σκάρφειας

18:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές ζητά το ΠΑΣΟΚ

17:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λιποθύμησε κοπέλα στη συνέντευξη Τύπου του Ανδρουλάκη - Η στιγμή που «πάγωσε» ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Χίο: Οικιακή βοηθός χτυπούσε στο κεφάλι και τράβαγε από τα μαλλιά 98χρονο - Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση της

17:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος στο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» - Στα σκαριά νέο και πιο ευέλικτο πρόγραμμα

17:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης από Λιβύη: Προχωρά η συζήτηση των τεχνικών επιτροπών για υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Μουρτζούκου: Έβαζαν τον Παναγιωτάκη στο πλυντήριο - Ποιον κατονόμασε για τον θάνατο του παιδιού

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η τραγουδίστρια Νατάσα Μωϋσόγλου: Η αινιγματική ανάρτηση πριν τον θάνατό της και το συγκινητικό «αντίο» της Ναταλίας Ρασούλη

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Κοκτέιλ ουσιών εντοπίστηκε στον οργανισμό της 19χρονης Μυρτούς

17:20WHAT THE FACT

Πώς μια πρωτεΐνη των φαλαινών θα μπορούσε να βοηθήσει τους ανθρώπους να ζήσουν έως και 200 χρόνια

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Ο Κικίλιας επιβεβαίωσε την επιχωμάτωση 60 μέτρων μέσα στη θάλασσα στις Αλυκές Ωρωπού

17:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: «Απαιτώ την ανάκληση της διάταξης που θέτει στο αρχείο το σκάνδαλο των υποκλοπών»

17:12LIFESTYLE

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η Κατερίνα Δαλάκα - Ο λόγος που υποβλήθηκε σε χειρουργείο

17:08ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Το Ιράν βάζει στο παιχνίδι τη Ρωσία – «Γόρδιος Δεσμός» τα Στενά του Ορμούζ

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: «Είπε ότι τον σκότωσε για να μην τους ενοχλεί» είπε η φίλη της συντρόφου δράστη

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εύβοια: Τρακτέρ καταπλάκωσε ηλικιωμένο αγρότη

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Κέρδη περίπου 3.000 δολαρίων ανά δευτερόλεπτο παρουσιάζουν 6 πετρελαϊκοί κολοσσοί εν μέσω πολέμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
17:29ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η τραγουδίστρια Νατάσα Μωϋσόγλου: Η αινιγματική ανάρτηση πριν τον θάνατό της και το συγκινητικό «αντίο» της Ναταλίας Ρασούλη

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Κοκτέιλ ουσιών εντοπίστηκε στον οργανισμό της 19χρονης Μυρτούς

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Πώς έγινε η επίθεση οδηγού μηχανής σε 22χρονη - Φώτο από τη στιγμή της επίθεσης

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Μουρτζούκου: Έβαζαν τον Παναγιωτάκη στο πλυντήριο - Ποιον κατονόμασε για τον θάνατο του παιδιού

14:01ΕΥ ΖΗΝ

Τι θα συμβεί στο έντερό σας αν κόψετε τον καφέ για δύο εβδομάδες

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Ο Κικίλιας επιβεβαίωσε την επιχωμάτωση 60 μέτρων μέσα στη θάλασσα στις Αλυκές Ωρωπού

16:04ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στις φυλακές της Κω: 33χρονος κατήγγειλε ότι τον βίασαν δύο κρατούμενοι

17:12LIFESTYLE

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η Κατερίνα Δαλάκα - Ο λόγος που υποβλήθηκε σε χειρουργείο

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Χίο: Οικιακή βοηθός χτυπούσε στο κεφάλι και τράβαγε από τα μαλλιά 98χρονο - Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση της

16:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Κολυδά για «ψυχρή εισβολή» την Πρωτομαγιά - Πού αναμένονται βροχές

12:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρός «Ωμέγα εμποδιστής» φέρνει Αρκτικό κρύο στα Βαλκάνια - Πότε θα επηρεαστεί η Ελλάδα

17:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λιποθύμησε κοπέλα στη συνέντευξη Τύπου του Ανδρουλάκη - Η στιγμή που «πάγωσε» ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: «Είπε ότι τον σκότωσε για να μην τους ενοχλεί» είπε η φίλη της συντρόφου δράστη

16:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σάλος με τον Γκρίλις: Τον έπιασαν «λιώμα» να κοιμάται σε καρέκλα μπαρ έπειτα από πάρτι

16:51ΚΟΣΜΟΣ

«Είσαι απαίσια, ντροπή σου» - Εκρηκτική συνέντευξη Τραμπ στο CBS:Επιτέθηκε φραστικά σε δημοσιογράφο

06:02ΚΑΙΡΟΣ

Με λιακάδα ξεκινάει η εβδομάδα – Αλλάζει ο καιρός από Πέμπτη – Η πρόγνωση για την Πρωτομαγιά

11:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί - Αναλυτικοί πίνακες με το ύψος της ενίσχυσης ανά τέκνο

15:51ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Μαραθώνα: Άνδρας ανασύρθηκε από την θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του

13:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλαγή σκηνικού προς Πρωτομαγιά - Από τη ζέστη στην απότομη πτώση θερμοκρασίας

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Λένε ψέματα, όσα παιδιά είναι άβγαλτα και όμορφα κινδυνεύουν» λέει οργισμένος ο πατέρας της Μυρτούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ