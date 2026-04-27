Έφτιαξαν δρόμο 60 μέτρων σε λιμνοθάλασσα - «Μπάζωσαν τη θάλασσα νύχτα», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

Snapshot Άγνωστοι δημιούργησαν μέσα σε λίγες ώρες έναν πρόχειρο δρόμο μήκους 60 μέτρων και πλάτους 4,5 μέτρων μέσα σε λιμνοθάλασσα στη Σκάλα Ωρωπού, ρίχνοντας πέτρες, χώμα και άμμο.

Ο δήμαρχος Ωρωπού κατήγγειλε το γεγονός ως σοβαρή περιβαλλοντική ζημιά και προχώρησε σε μηνύσεις, ενώ ενημερώθηκαν Λιμεναρχείο, Αστυνομία και Κτηματική Υπηρεσία για κατεδάφιση.

Η κατεδάφιση του παράνομου δρόμου αναμένεται να γίνει την επόμενη εβδομάδα, με τον Δήμο να προετοιμάζεται για την αποκατάσταση της περιοχής.

Η παρέμβαση έγινε μέσα στη νύχτα και αποτελεί παράνομη καταστροφή σε προστατευόμενη περιοχή που είχε αποκλειστεί από τον Δήμο.

Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα για την ταυτοποίηση και δίωξη των υπευθύνων, ενώ ο δήμαρχος δεσμεύτηκε για πλήρη αποκατάσταση της φυσικής μορφολογίας της λιμνοθάλασσας. Snapshot powered by AI

Μέσα σε λίγες ώρες, άγνωστοι δημιούργησαν έναν ολόκληρο δρόμο μέσα σε λιμνοθάλασσα στη Σκάλα Ωρωπού. Στη σοβαρή αυτή καταγγελία προχώρησε ο δήμαρχος Ωρωπού, Γιώργος Γιασημάκης, κάνοντας λόγο για εκτεταμένη αλλοίωση της περιοχής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, άγνωστοι προχώρησαν σε μπάζωμα μέσα σε λιμνοθάλασσα, δημιουργώντας έναν πρόχειρο δρόμο μήκους περίπου 60 μέτρων και πλάτους 4,5 μέτρων, ρίχνοντας πέτρες, χώμα και άμμο. Το σημείο, μάλιστα, είναι ιδιαίτερα ρηχό, με βάθος που δεν ξεπερνά τα 20 με 30 εκατοστά.

Ο δήμαρχος, μιλώντας στο Newsbomb, περιέγραψε την κατάσταση: «Στο σημείο εκείνο έχουν ρίξει χώμα και έχουν περάσει από πάνω με οδοστρωτήρα. Είναι περίπου 60 μέτρα μήκος και 4,5 μέτρα πλάτος. Έχουμε προχωρήσει σε μηνύσεις, έγινε αυτοψία ενώ ενημερώθηκαν Λιμεναρχείο και Αστυνομία. Το έχουμε κοινοποιήσει και στην Κτηματική Υπηρεσία ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες κατεδάφισης».

«Έγινε μέσα στη νύχτα»

Όπως ανέφερε, οι εξελίξεις αναμένονται άμεσα: «Σήμερα πήγαμε για αυτοψία, αύριο ή μεθαύριο θα έχουμε αποφάσεις. Η κατεδάφιση υπολογίζεται να γίνει την επόμενη εβδομάδα. Εμείς ως Δήμος έχουμε ήδη κινηθεί για να βρούμε μηχανήματα, ώστε να είμαστε έτοιμοι».

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και ο τρόπος με τον οποίο έγινε η παρέμβαση, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο: «Το βράδυ της Πέμπτης υπήρχαν μόνο πέτρες και την Παρασκευή είχαν ρίξει και τα χώματα. Άρα όλο έγινε μέσα στη νύχτα».

Παράλληλα, ο Δήμος Ωρωπού έχει ήδη καταθέσει μηνύσεις στο Αστυνομικό Τμήμα και το Λιμεναρχείο, ενώ οι αρμόδιες Αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων.

Σε ανάρτησή του, ο δήμαρχος έκανε λόγο για «πραγματικό περιβαλλοντικό έγκλημα», σημειώνοντας ότι η περιοχή είναι προστατευόμενη και είχε αποκλειστεί από τον Δήμο. Τόνισε, επίσης, ότι η αποκατάσταση του χώρου θα είναι πλήρης, με απομάκρυνση των μπαζών και επαναφορά της φυσικής μορφολογίας.

«Όσοι νομίζουν ότι μπορούν να καταστρέφουν το περιβάλλον θα μας βρουν απέναντί τους. Οι ασυνείδητοι θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

