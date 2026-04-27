Τραγωδία σε ταυροδρομία στην Ανδαλουσία: Ταύρος σκότωσε εκτροφέα σε παραδοσιακό φεστιβάλ

Τραγωδία σημειώθηκε κατά τη διάρκεια παραδοσιακού φεστιβάλ ταυροδρομιών στην Ανδαλουσία όταν ένας συμμετέχων δέχθηκε θανάσιμο χτύπημα από ταύρο.

Ο Santiago Barrero San Roman έχασε τη ζωή του το βράδυ της Παρασκευής, ενώ συμμετείχε στους εορτασμούς του San Marcos στην Beas de Segura.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 30χρονος —πατέρας δύο παιδιών και εκτροφέας ταύρων— προσπάθησε να προστατευτεί πίσω από ένα φράγμα στην οδό Calle Palomares, γνωστή τοπικά ως «οδός της κόλασης» λόγω της έντασης των ταυροδρομιών.

Καθώς κρυβόταν πίσω από ένα βαρέλι, ο ταύρος κινήθηκε βίαια και τον εκτόξευσε στον αέρα με τα κέρατά του. Στη συνέχεια τον έσυρε στον δρόμο μπροστά σε δεκάδες έντρομους παρευρισκόμενους, ενώ ο ίδιος προσπαθούσε να απομακρυνθεί.

Αρκετοί άνδρες έτρεξαν να αποσπάσουν την προσοχή του ζώου, ενώ άλλοι τραβούσαν ένα σχοινί δεμένο πάνω του για να το απομακρύνουν. Παρ’ όλα αυτά, ο ταύρος συνέχισε την επίθεση, σπρώχνοντάς τον πάνω σε έναν ξύλινο φράχτη και σέρνοντάς τον στο έδαφος.

Οι διασώστες προσπάθησαν να σταθεροποιήσουν τον Santiago Barrero San Roman, ωστόσο υπέκυψε στα τραύματά του περίπου μία ώρα αργότερα.

Σύμφωνα με ισπανικά μέσα, ο εκλιπών ανήκε σε μια νέα γενιά εκτροφέων ταύρων. Είχε πρόσφατα ξεκινήσει το δικό του εγχείρημα, με διασυνδέσεις με τη Torrestrella — μια γνωστή ισπανική φάρμα εκτροφής ταύρων και αλόγων.

Είχε κληρονομήσει ένα μικρό κοπάδι από την οικογένειά του και σχεδίαζε να επεκτείνει τη δραστηριότητά του στο μέλλον. Φίλοι και συνεργάτες τον περιέγραψαν ως άνθρωπο βαθιά δεμένο με την αγροτική ζωή, καθώς μεγάλωσε δουλεύοντας δίπλα στον πατέρα και τον παππού του, οι οποίοι είχαν ιδρύσει την οικογενειακή επιχείρηση. Αφήνει πίσω του μια έγκυο σύζυγο και ένα ακόμη μικρό παιδί.

Οι διοργανωτές του φεστιβάλ, Hermandad de San Marcos, εξέφρασαν τη «βαθιά τους θλίψη» σε επίσημη ανακοίνωση, απευθύνοντας συλλυπητήρια στην οικογένεια και καλώντας σε ενότητα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Το φεστιβάλ, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο από τις 22 έως τις 25 Απριλίου, συνεχίστηκε κανονικά, αλλά τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του.

Το περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά από σοβαρό τραυματισμό ενός από τους πιο γνωστούς ταυρομάχους της Ισπανίας, του Morante de la Puebla.

Ο ταυρομάχος, γνωστός ως «ο βασιλιάς των ταυρομάχων», μεταφέρθηκε εσπευσμένα εκτός αρένας στο Plaza de Toros de la Maestranza στη Σεβίλλη, όταν ένας ταύρος του επιτέθηκε έπειτα από ένα στιγμιαίο λάθος. Το ζώο αγνόησε την κίνηση της κάπας και τον χτύπησε στο ύψος του ισχίου, τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

Αρχικά, η σοβαρότητα του τραυματισμού (περίπου 10 εκ.) δεν ήταν σαφής. Ο Morante μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση υπό γενική αναισθησία. Οι γιατροί επιβεβαίωσαν σοβαρή εσωτερική βλάβη.

Μιλώντας από το νοσοκομείο μετά την έξοδό του από τη μονάδα εντατικής θεραπείας, δήλωσε: «Ήταν το πιο επώδυνο χτύπημα που έχω δεχτεί ποτέ. Ήταν αφόρητο».

