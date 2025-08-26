Πορτογαλία: Ο ταύρος «κέρδισε» την ταυρομαχία και σκότωσε 22χρονο - Κατέληξε και θεατής από το σοκ

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στον κόσμο της πορτογαλικής ταυρομαχίας ο θάνατος του 22χρονου Μανουέλ Μαρία Τριντάντε, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα κατά την πρώτη του εμφάνιση στο ιστορικό Campo Pequeno της Λισαβόνας στην Πορτογαλία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο νεαρός επιχείρησε να προκαλέσει ταύρο βάρους περίπου 700 κιλών, στο πλαίσιο της παραδοσιακής «pega de cara». Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν, διακρίνεται ο Τριντάντε να πλησιάζει το ζώο και να προσπαθεί να το ακινητοποιήσει από τα κέρατα.

Murió en Portugal el forcado Manuel Trindade de 22 años.



En su última pega fue golpeado contra las tablas y más tarde murió en el hospital pic.twitter.com/DyOlCeHtFV — Alejandro Bulle Goyri (@abulleF1) August 25, 2025

Ωστόσο, ο ταύρος όρμησε με μεγάλη ταχύτητα, σήκωσε στον αέρα τον ταυρομάχο και τον εκτόξευσε με σφοδρότητα στον τοίχο της αρένας.

Η σκηνή προκάλεσε σοκ στους θεατές, οι οποίοι παρακολουθούσαν κατάμεστοι τις κερκίδες χωρητικότητας 6.848 θέσεων. Άλλοι ταυρομάχοι έσπευσαν να αποσπάσουν την προσοχή του ταύρου με κάπες και να τον συγκρατήσουν, ενώ οι διασώστες παρείχαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες στον άτυχο νεαρό.

Παρά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο São José και την εισαγωγή του σε τεχνητό κώμα, υπέκυψε στα τραύματά του μέσα σε 24 ώρες, στις 23 Αυγούστου.

Την ίδια στιγμή, η ένταση του περιστατικού φαίνεται πως οδήγησε και σε δεύτερο θύμα: σύμφωνα με την πορτογαλική ιστοσελίδα Zap, ένας 73χρονος θεατής υπέστη κατάρρευση και κατέληξε, πιθανόν από το σοκ.

Ο Τριντάντε ακολουθούσε οικογενειακή παράδοση, καθώς ο πατέρας του υπήρξε επίσης forcado στην ομάδα São Manços. Οι forcados αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία ταυρομάχων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τον ταύρο χωρίς όπλα, επιδιώκοντας με τη βοήθεια ομάδας να τον ακινητοποιήσουν. Αν και τα ζώα δεν θανατώνονται εντός της αρένας, οδηγούνται συνήθως αργότερα στη σφαγή, εκτός αν κριθούν αρκετά γενναία ώστε να «χαριστούν» για αναπαραγωγή.

Το Campo Pequeno, που χρονολογείται από τον 19ο αιώνα, αποτελεί το κέντρο της πορτογαλικής ταυρομαχίας κατά τους θερινούς μήνες και έχει φιλοξενήσει αμέτρητες παραστάσεις. Η περίπτωση του Τριντάντε υπενθυμίζει ωστόσο τους σοβαρούς κινδύνους που εξακολουθεί να κρύβει το άθλημα για όσους συμμετέχουν.