Πορτογαλία: Ο ταύρος «κέρδισε» την ταυρομαχία και σκότωσε 22χρονο - Κατέληξε και θεατής από το σοκ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΛΗΡΟ ΒΙΝΤΕΟ - Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο νεαρός επιχείρησε να προκαλέσει ταύρο βάρους περίπου 700 κιλών

Newsbomb

Πορτογαλία: Ο ταύρος «κέρδισε» την ταυρομαχία και σκότωσε 22χρονο - Κατέληξε και θεατής από το σοκ
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στον κόσμο της πορτογαλικής ταυρομαχίας ο θάνατος του 22χρονου Μανουέλ Μαρία Τριντάντε, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα κατά την πρώτη του εμφάνιση στο ιστορικό Campo Pequeno της Λισαβόνας στην Πορτογαλία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο νεαρός επιχείρησε να προκαλέσει ταύρο βάρους περίπου 700 κιλών, στο πλαίσιο της παραδοσιακής «pega de cara». Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν, διακρίνεται ο Τριντάντε να πλησιάζει το ζώο και να προσπαθεί να το ακινητοποιήσει από τα κέρατα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΛΗΡΟ ΒΙΝΤΕΟ

Ωστόσο, ο ταύρος όρμησε με μεγάλη ταχύτητα, σήκωσε στον αέρα τον ταυρομάχο και τον εκτόξευσε με σφοδρότητα στον τοίχο της αρένας.

tavros.jpg

Η σκηνή προκάλεσε σοκ στους θεατές, οι οποίοι παρακολουθούσαν κατάμεστοι τις κερκίδες χωρητικότητας 6.848 θέσεων. Άλλοι ταυρομάχοι έσπευσαν να αποσπάσουν την προσοχή του ταύρου με κάπες και να τον συγκρατήσουν, ενώ οι διασώστες παρείχαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες στον άτυχο νεαρό.

Παρά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο São José και την εισαγωγή του σε τεχνητό κώμα, υπέκυψε στα τραύματά του μέσα σε 24 ώρες, στις 23 Αυγούστου.

tavros1.jpg

Την ίδια στιγμή, η ένταση του περιστατικού φαίνεται πως οδήγησε και σε δεύτερο θύμα: σύμφωνα με την πορτογαλική ιστοσελίδα Zap, ένας 73χρονος θεατής υπέστη κατάρρευση και κατέληξε, πιθανόν από το σοκ.

tavros5.jpg

Ο Τριντάντε ακολουθούσε οικογενειακή παράδοση, καθώς ο πατέρας του υπήρξε επίσης forcado στην ομάδα São Manços. Οι forcados αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία ταυρομάχων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τον ταύρο χωρίς όπλα, επιδιώκοντας με τη βοήθεια ομάδας να τον ακινητοποιήσουν. Αν και τα ζώα δεν θανατώνονται εντός της αρένας, οδηγούνται συνήθως αργότερα στη σφαγή, εκτός αν κριθούν αρκετά γενναία ώστε να «χαριστούν» για αναπαραγωγή.

Το Campo Pequeno, που χρονολογείται από τον 19ο αιώνα, αποτελεί το κέντρο της πορτογαλικής ταυρομαχίας κατά τους θερινούς μήνες και έχει φιλοξενήσει αμέτρητες παραστάσεις. Η περίπτωση του Τριντάντε υπενθυμίζει ωστόσο τους σοβαρούς κινδύνους που εξακολουθεί να κρύβει το άθλημα για όσους συμμετέχουν.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:34ΕΛΛΑΔΑ

Viral στο TikTok η παρασκευή της Φανουρόπιτας

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Στόχος διαρρηκτών το εκκλησάκι του Αγ. Φανουρίου στο Βαρύπετρο - Βρήκαν άδειο το παγκάρι

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Ο ταύρος «κέρδισε» την ταυρομαχία και σκότωσε 22χρονο - Κατέληξε και θεατής από το σοκ

18:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Δρακόντεια μέτρα για την εθνική Ισραήλ – Με τη συνοδεία της Interpol στην Πολωνία

18:17ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Υπήρχε και τρίτο πρόσωπο στο σπίτι όταν δολοφονήθηκε ο μικρός Παναγιώτης

18:06ΚΟΣΜΟΣ

Μπρους Γουίλις – Η συγκλονιστική εξομολόγηση της συζύγου του: «Το μυαλό του αρχίζει να τον εγκαταλείπει»

18:04ΚΟΣΜΟΣ

Εκτροχιάστηκε τρένο στη Νιγηρία - «Άγνωστος ο αριθμός των θυμάτων»

18:01ΚΟΣΜΟΣ

Αυτές είναι οι 10 πιο επικίνδυνες χώρες για selfie

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Παλλήνη: Συνελήφθη άνδρας για τέσσερις εμπρησμούς

17:58ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Η φονική επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ μπορεί να αλλάξει την πορεία του πολέμου του Ισραήλ

17:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Η νέα διαδικασία για τα ραντεβού

17:55ΕΘΝΙΚΑ

Πώς τα τουρκικά αλιευτικά στο Αιγαίο υπηρετούν τη στρατηγική της «Γαλάζιας Πατρίδας»

17:46ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Σύρος πρόσφυγας επιτέθηκε σεξουαλικά σε 19χρονη - «Παραβιάζονται τα δικαιώματά του αν φυλακιστεί» είπε η υπεράσπιση

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Τέιλορ Σουίφτ: Ποινή φυλάκισης σε 16χρονο για σχέδιο επίθεσης σε συναυλία της τραγουδίστριας

17:35ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της διοργάνωσης – Πότε παίζει η Εθνική

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Η 65χρονη που έγινε viral: «Προτιμώ τους νεαρότερους άνδρες - Έχουν αυθορμητισμό»

17:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το Spotify «αλλάζει» σελίδα: Φέρνει τα… μηνύματα στην εφαρμογή του

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανός στρατιώτης με κομμένο λαιμό κατάφερε να σωθεί - Τον πέταξαν σε λάκκο θεωρώντας τον νεκρό

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά στην Παιανία

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Σκύδρα: «Τον σκότωσα γιατί μου έκλεψε τα φρούτα», λέει ο 75χρονος για τον 72χρονο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:49ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτό είναι το επεισόδιο που τον έστειλε στο Δρομοκαΐτειο - «Είναι επικίνδυνος...»

14:24ΚΟΣΜΟΣ

«Μαμά, είμαι εγώ»: Η συγκλονιστική ιστορία της Τζέισι Ντάγκαρ που πέρασε 18 χρόνια αιχμάλωτη

18:17ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Υπήρχε και τρίτο πρόσωπο στο σπίτι όταν δολοφονήθηκε ο μικρός Παναγιώτης

14:35ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Τι ώρα θα σχολάνε οι μαθητές τη νέα χρονιά - Άλλαξε το ωράριο για τα ολοήμερα

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Ο ταύρος «κέρδισε» την ταυρομαχία και σκότωσε 22χρονο - Κατέληξε και θεατής από το σοκ

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Συντετριμμένος ο Ντέμης Νικολαΐδης στην κηδεία της συντρόφου του

17:58ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Η φονική επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ μπορεί να αλλάξει την πορεία του πολέμου του Ισραήλ

10:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εργασιακό νομοσχέδιο: Πότε εργαζόμενος απολύεται χωρίς να υπογράψει

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανός στρατιώτης με κομμένο λαιμό κατάφερε να σωθεί - Τον πέταξαν σε λάκκο θεωρώντας τον νεκρό

18:06ΚΟΣΜΟΣ

Μπρους Γουίλις – Η συγκλονιστική εξομολόγηση της συζύγου του: «Το μυαλό του αρχίζει να τον εγκαταλείπει»

16:37LIFESTYLE

Κιάρα Φεράνι: Διακοπές στην Κω - Το «καυτό» μπικίνι, οι ταβέρνες και το πολυτελές ξενοδοχείο

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός σε γάμο: Η νύφη διάβαζε στη δεξίωση SMS του γαμπρού με την ερωμένη - Ποιος της τα έδωσε

18:01ΚΟΣΜΟΣ

Αυτές είναι οι 10 πιο επικίνδυνες χώρες για selfie

08:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κλέαρχος Μαρουσάκης: Έρχονται θερμές αέριες μάζες από την Ιταλία και καταιγίδες

17:46ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Σύρος πρόσφυγας επιτέθηκε σεξουαλικά σε 19χρονη - «Παραβιάζονται τα δικαιώματά του αν φυλακιστεί» είπε η υπεράσπιση

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Η 65χρονη που έγινε viral: «Προτιμώ τους νεαρότερους άνδρες - Έχουν αυθορμητισμό»

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Σκύδρα: «Τον σκότωσα γιατί μου έκλεψε τα φρούτα», λέει ο 75χρονος για τον 72χρονο

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Φανούριος: Ο νεοφανής άγιος της Εκκλησίας μας, τα θαύματά του και η φανουρόπιτα

17:55ΕΘΝΙΚΑ

Πώς τα τουρκικά αλιευτικά στο Αιγαίο υπηρετούν τη στρατηγική της «Γαλάζιας Πατρίδας»

11:25WHAT THE FACT

Κρυμμένο βιβλίο της CIA αποκαλύπτει πότε και πώς θα τελειώσει ο κόσμος - Η θεωρία της καταστροφής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ