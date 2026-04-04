Ισπανία: Σκοτώθηκε από ταύρο λίγο πριν από ταυρομαχία «Corrida Picassiana»

Ένας πρώην Ισπανός ταυρομάχος σκοτώθηκε αφού δέχθηκε θανατηφόρο χτύπημα από ταύρο σε αρένα στη Μάλαγα, στη νότια Ισπανία, ενώ συμμετείχε στις προετοιμασίες για μια παραδοσιακή ταυρομαχία εμπνευσμένη από το έργο του Πάμπλο Πικάσο που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο του Πάσχα, ανακοίνωσαν το Σάββατο οι διοργανωτές.

Ο 51χρονος Ρικάρντο Ορτίθ εκφόρτωνε ταύρους το βράδυ της Παρασκευής στην αρένα La Malagueta όταν «ένας από τους ταύρους τον χτύπησε βίαια με τα κέρατά του, προκαλώντας τον θάνατό του», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εταιρεία διοργάνωσης της εκδήλωσης Lances de Futuro, εκφράζοντας τη «βαθιά της θλίψη».

Ο Ορτίθ προερχόταν από οικογένεια στενά συνδεδεμένη με τον κόσμο της ταυρομαχίας. Παρότι είχε αποσυρθεί από το επάγγελμα πριν από περισσότερα από είκοσι χρόνια, παρέμενε ενεργός στη διαχείριση των ταύρων στην κύρια αρένα της Malaga, η οποία μπορεί να φιλοξενήσει έως και 9.000 θεατές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε ενώ βοηθούσε στις προετοιμασίες για την αποκαλούμενη «Corrida Picassiana», μια ταυρομαχία εμπνευσμένη από τον Πικάσο που ήταν προγραμματισμένη για το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου. Η αρένα, οι διακοσμήσεις και τα κοστούμια των ταυρομάχων για την εκδήλωση αντλούν έμπνευση από τα έργα του καλλιτέχνη, ο οποίος γεννήθηκε στη Μάλαγα και ήταν μεγάλος λάτρης των ταυρομαχιών και των «toros», θέμα που εμφανίζεται συχνά στο έργο του.

Η συγκεκριμένη ταυρομαχία διοργανώνεται παραδοσιακά το Μεγάλο Σάββατο, κατά την περίοδο του Πάσχα.

Στην Ισπανία πραγματοποιούνται περίπου 1.500 ταυρομαχίες κάθε χρόνο, συχνά στο πλαίσιο θρησκευτικών εορτών, αν και ο αριθμός τους μειώνεται τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία της κυβέρνησης.

Οι επικριτές θεωρούν τις ταυρομαχίες βάρβαρες, ενώ οι υποστηρικτές τους τις αντιμετωπίζουν ως μια παραδοσιακή μορφή τέχνης βαθιά ριζωμένη στην εθνική ιστορία.

Ο τελευταίος επαγγελματίας ταυρομάχος που σκοτώθηκε μέσα σε αρένα στην Ισπανία ήταν ο Victor Barrio το 2016, στην πόλη Teruel της ανατολικής Ισπανίας.

