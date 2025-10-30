Ταύρος: Απατεώνας κάνει τον ελεγκτή για να αρπάξει χρήματα - «Δώσε κάτι για να μην κλείσω το μαγαζί»

Πώς ο απατεώνας, παριστάνοντας τον ελεγκτή, προσπαθεί να ξεγελάσει το θύμα του

Απατεώνας παριστάνει τον ελεγκτή για να αρπάξει χρήματα στον Ταύρο. Όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο ντοκουμέντο του ΣΚΑΪ, ο απατεώνας μπαίνει μέσα σε επιχείρηση και συνομιλεί με την υπεύθυνη.

«Απολύμανση, πιστοποιητικό υγείας. Πιστοποιητικό υγείας θέλω και πιστοποιητικό απολύμανσης», λέει ο απατεώνας με την υπεύθυνη του μαγαζιού να απομακρύνεται από το ταμείο, λέγοντάς του: «Τα έχω όλα, τα έχω όλα εδώ»...

Η γυναίκα ψάχνει σε διάφορα σημεία της επιχείρησης για τα έγγραφα και ο απατεώνας συνεχίζει να την απασχολεί. Είναι πολύ πειστικός και έτσι καταφέρνει να την ξεγελάσει και να της αποσπάσει χρήματα για να μην της... σφραγίσει την επιχείρηση.

«Τον είδα να κοιτάει απ' έξω. Με ρωτάει αν είναι σωστή η διεύθυνση. Μπαίνει μέσα και μου λέει ότι είναι από το Υγειονομικό. Δεν ζήτησα κάποια ταυτότητα», αναφέρει χαρακτηριστικά η υπεύθυνη του καταστήματος στον ΣΚΑΪ.

«Στο τέλος μου ζήτησε κάποια απόδειξη. Δεν μου άρεσε όμως. Είχε έρθει με ένα άσπρο αυτοκίνητο απ' έξω. Μου έδωσε να καταλάβω ότι πρέπει να δώσω χρήματα. Μου είπε ότι πρέπει να μου κλείσει το μαγαζί για 20 μέρες. Του έδωσα λίγα χρήματα και μου είπε "με έριξες πολύ"».