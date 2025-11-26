«Ταύρος» για το χρυσό η Deutsche Bank – Πού μπορεί να φτάσει το πολύτιμο μέταλλο

Η Deutsche Bank αναθεώρησε ανοδικά την πρόβλεψή της για την τιμή του χρυσού το 2026, ανεβάζοντάς την σε 4.450 δολάρια ανά ουγγιά από 4.000 δολάρια, επικαλούμενη τη σταθεροποίηση των ροών κεφαλαίου και τη συνεχιζόμενη ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες. Η τράπεζα αναμένει πλέον εύρος τιμών 3.950–4.950 δολαρίων για το επόμενο έτος, με το ανώτατο όριο να τοποθετείται περίπου 14% πάνω από την τρέχουσα τιμή του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης COMEX για τον Δεκέμβριο του 2026.

Σύμφωνα με τη Deutsche Bank, η «θετική διαρθρωτική εικόνα» της αγοράς προκύπτει από τις αυξημένες ροές σε ETF και τις αγορές από κεντρικές τράπεζες, που απορροφούν σημαντικό μέρος της προσφοράς και αφήνουν λιγότερο όγκο για την αγορά κοσμημάτων. Η τράπεζα εκτιμά ότι η συνολική ζήτηση συνεχίζει να υπερβαίνει την προσφορά, δημιουργώντας συνθήκες στήριξης για τις τιμές.

Η τράπεζα επισημαίνει ότι οι ροές σε ETF μπορούν να λειτουργήσουν ως κατώτατο όριο τιμών το επόμενο έτος, εκτιμώντας ότι «η στήριξη των 3.900 δολαρίων/ουγγιά θα διατηρηθεί». Αυτό το επίπεδο θεωρείται κρίσιμο για την αποτροπή πιο βαθιών διορθώσεων σε περίπτωση μεταβλητότητας.

Η Deutsche Bank προβλέπει επίσης ότι η στενότητα που παρατηρείται σε άλλα πολύτιμα μέταλλα — ασήμι, πλατίνα και παλλάδιο — θα ενισχύσει την ευαισθησία τους στις κινήσεις του χρυσού. Η χρόνια υποπροσφορά και τα αυξημένα επιτόκια μίσθωσης υποδηλώνουν, κατά την τράπεζα, ότι η στενότητα στην αγορά πιθανότατα θα διατηρηθεί.

Για το 2027, η τράπεζα διατήρησε την πρόβλεψή της στα 5.150 δολάρια ανά ουγγιά, σημειώνοντας ότι τα σενάρια μεταξύ κανονικής επιχειρηματικής δραστηριότητας και αυξημένης επίσημης ζήτησης «επικαλύπτονται», δημιουργώντας περιθώρια για περαιτέρω άνοδο.



Ωστόσο, η Deutsche Bank προειδοποιεί για βασικούς κινδύνους: τη θετική συσχέτιση του χρυσού με περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου, την πιθανότητα μικρότερης χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής της Fed σε σχέση με τις αγορές το 2026, καθώς και το ενδεχόμενο οι διαχειριστές αποθεματικών να επιβραδύνουν τις αγορές τους.



Στην αγορά, αρκετοί αναλυτές της Wall Street εμφανίζονται επίσης αισιόδοξοι για τις προοπτικές του πολύτιμου μετάλλου. Η UBS εκτιμά ότι ο χρυσός μπορεί να αγγίξει νέο ιστορικό υψηλό στα 5.000 δολάρια μέσα στο 2026–2027, ενώ η JP Morgan Private Bank προβλέπει υπέρβαση των 5.000 δολαρίων έως το 2026 και τιμές της τάξης των 5.200–5.300 δολαρίων. Ο όμιλος Goldman Sachs τοποθετεί τον στόχο γύρω στα 4.900 δολάρια ως προς το τελευταίο τρίμηνο του 2026.



Οι τιμές spot του χρυσού έχουν κινηθεί έντονα φέτος, με άνοδο περίπου 59% και την αγορά να κατευθύνεται προς το μεγαλύτερο ετήσιο κέρδος από το 1979. Το ιστορικό υψηλό των 4.381,21 δολαρίων ανά ουγγιά καταγράφηκε στις 20 Οκτωβρίου, σημείο αναφοράς για τις τρέχουσες προβλέψεις.

Συνολικά, οι αναθεωρήσεις των τραπεζών και η αυξημένη συμμετοχή θεσμικών και κεντρικών τραπεζών διαμορφώνουν ένα περιβάλλον όπου η ανοδική δυναμική του χρυσού θεωρείται πιθανή, αλλά όχι απαλλαγμένη από κινδύνους που συνδέονται με νομισματικές πολιτικές και ρευστότητα στην παγκόσμια αγορά.