Φρίκη στις φυλακές της Κω: 33χρονος κατήγγειλε ότι τον βίασαν δύο κρατούμενοι

Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος δύο αλλοδαπών κρατουμένων στις φυλακές της Κω, έπειτα από καταγγελία ενός 33χρονου ότι τον βίασαν εντός των δικαστικών φυλακών το περασμένο Σάββατο.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι δύο εμπλεκόμενοι, ηλικίας 44 και 33 ετών, κατηγορούνται ότι εισήλθαν στον χώρο που έκανε μπάνιο ο 33χρονος και με τη χρήση σωματικής βίας τον βίασαν.

Οι δύο δράστες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω με την κατηγορία του βιασμού.