Το νέο, plug-in υβριδικό BYD Dolphin G DM-i έχει ηλεκτρική αυτονομία 105 χιλιομέτρων

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Το νέο, plug-in υβριδικό BYD Dolphin G DM-i έχει ηλεκτρική αυτονομία 105 χιλιομέτρων
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Η BYD παρουσίασε το νέο Dolphin G DM-i, ένα plug-in υβριδικό hatchback που εξελίχθηκε ειδικά για την Ευρώπη και τοποθετείται στην καρδιά της κατηγορίας B. Το νέο μοντέλο είναι το πιο compact DM-i Super Hybrid της μάρκας και έρχεται να καλύψει το όποιο κενό μεταξύ των συμβατικών supermini και των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων πόλης.

Με μήκος 4,160 μέτρων (πλάτος 1,825 και ύψος 1,575 μέτρα και μεταξόνιο 2.610 χιλιοστών, το Dolphin G DM-i παραμένει ευέλικτο μέσα στην πόλη, ενώ διαθέτει χώρους που ξεπερνούν τα συνήθη δεδομένα της κατηγορίας Β. Το πορτμπαγκάζ κυμαίνεται από 425 έως και τα 1.225 λίτρα, ενώ υπάρχει και ένας πρόσθετος χώρος 45 λίτρων κάτω από το δάπεδο.

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