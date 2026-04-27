Κρήτη: Μυστήριο με τα μηνύματα του αγνώστου «Γιώργου» στον πρώην σύντροφο της Ελευθερίας Γιακουμάκη

Οι έρευνες γύρω από τη δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη από τον πρώην σύντροφό στο Ηράκλειο της Κρήτης της βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Στο «μικροσκόπιο» των αρχών παραμένουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από τη στιγμή του μοιραίου ραντεβού μέχρι την αυτοκτονία του δράστη.

Στο επίκεντρο της έρευνας έχουν μπει μηνύματα που φέρεται να εστάλησαν στον 40χρονο από άγνωστο άνδρα με το όνομα «Γιώργος».

Σε ένα από αυτά αναφέρεται: «Πες στη φίλη σου να με ξεμπλοκάρει, γιατί θα με βρει μπροστά της. Να είσαι σίγουρος».

Σε άλλο μήνυμα γράφει: «Γεια σου φιλαράκι μου, τι κάνεις; Ακούγεται ότι αρραβωνιάστηκες. Ισχύει; Ξεμπέρδεψες με τη Ρίτσα ή ακόμη;».

Ο συγκεκριμένος τηλεφωνικός αριθμός πλέον δεν είναι ενεργός, ενώ τα μηνύματα εντοπίστηκαν και στην κατοχή φίλης της 43χρονης.

Σύμφωνα με την τηλεόραση του Mega, τα συγκεκριμένα μηνύματα πιθανότατα δεν προέρχονται από άνδρα, αλλά από γυναίκα που ενδεχομένως ζηλεύει την Ελευθερία και προσπαθούσε να δημιουργήσει ένταση.

Παράλληλα, σύμφωνα με την τηλεόραση του Mega, ο 40χρονος πρώην σύντροφος έχει καταγραφεί σε βίντεο να μιλά συνεχώς στο κινητό του. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι επικοινωνούσε διαρκώς με ιδιοκτήτες γερανών και υπηρεσίες οδικής βοήθειας, προσπαθώντας να κανονίσει την ανάσυρση της μηχανής από το σημείο όπου βρισκόταν, όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα.

