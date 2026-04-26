Δολοφονία Ελευθερίας Γιακουμάκη: Βίντεο ντοκουμέντο με τον δράστη να προσπαθεί να κρύψει τα ίχνη του

Snapshot Νέο βιντεοληπτικό υλικό αποκαλύπτει την προσπάθεια συγκάλυψης της δολοφονίας της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη από τον 40χρονο δράστη.

Ο δράστης επισκέφθηκε καφετέρια την επόμενη μέρα της δολοφονίας, προσπαθώντας να εξαφανίσει στοιχεία με πρόσχημα τη μεταφορά της μηχανής του με γερανό.

Η συμπεριφορά του δράστη στο κατάστημα ήταν νευρική και ανήσυχη, όπως επιβεβαιώνουν μάρτυρες και βίντεο.

Ο δράστης αρνήθηκε να αποκαλύψει την τύχη της Ελευθερίας στην ξαδέλφη της, ισχυριζόμενος ότι βρισκόταν σε αστυνομικό τμήμα για κατάθεση.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την ενδελεχή εξέταση βιντεοληπτικού υλικού για να διαλευκάνουν τα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης.

Η προσπάθεια συγκάλυψης της στυγερής δολοφονίας της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη στην Κρήτη αποτυπώνεται καρέ καρέ σε νέο βιντεοληπτικό υλικό που ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Στα πλάνα καταγράφονται οι κινήσεις του 40χρονου δράστη και μετέπειτα αυτόχειρα, λίγες μόλις ώρες μετά την εν ψυχρώ εκτέλεση της πρώην συντρόφου του, αποκαλύπτοντας την ταραχή αλλά και τις μεθοδευμένες ενέργειές του.

Το ρολόι δείχνει λίγο πριν από τις οκτώ το πρωί της Δευτέρας, περίπου 24 ώρες μετά τη δολοφονία, όταν ο 40χρονος κάνει την εμφάνισή του σε τοπική καφετέρια. Αφού σταθμεύει το όχημά του ακριβώς απ' έξω, κατευθύνεται προς το ταμείο κουτσαίνοντας ελαφρά, αναζητώντας απεγνωσμένα τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Ο λόγος της επίσκεψης συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια εξαφάνισης κάθε ίχνους της αποτρόπαιας πράξης του, καθώς γνώριζε πως ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας διέθετε γερανό.

Προκειμένου να δικαιολογήσει το αίτημά του, ο 40χρονος επικαλέστηκε ένα υποτιθέμενο τροχαίο ατύχημα. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του γιου του ιδιοκτήτη, ο δράστης τους τηλεφώνησε ζητώντας βοήθεια για να μεταφέρει τη μηχανή του έπειτα από πτώση, με τον επιχειρηματία να του απαντά πως θα μπορούσε να τον εξυπηρετήσει το απόγευμα, κάτι που τελικά δεν συνέβη ποτέ. Τον ίδιο ισχυρισμό επανέλαβε και από κοντά, λέγοντας πως χρειαζόταν τον γερανό επειδή η μηχανή του είχε πέσει σε μια στροφή.

Επιστρέφοντας στο αυτοκίνητό του για να πάρει το κινητό του τηλέφωνο, ο δράστης καλεί ξανά τον ιδιοκτήτη. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο κατάστημα για να παραλάβει έναν καφέ, η συμπεριφορά του προδίδει έντονη νευρικότητα. Κοιτάζει συνεχώς προς τον δρόμο, όντας φανερά ανήσυχος, όπως επιβεβαιώνουν και οι μάρτυρες. Αξίζει να σημειωθεί πως σε άλλο βίντεο, αμέσως μετά το έγκλημα, είχε καταγραφεί να μιλάει στο κινητό του καθοδόν προς την καφετέρια όπου ζήτησε να του καλέσουν ταξί.

Την ίδια στιγμή, ανατριχίλα προκαλεί η περιγραφή της ξαδέλφης του θύματος για τη στιχομυθία που είχε με τον δράστη την επομένη της εξαφάνισης. Όταν τον ρώτησε ευθέως πού βρίσκεται η 43χρονη, εκείνος, αφού δίστασε για λίγα δευτερόλεπτα, της απάντησε πως δεν γνωρίζει, ισχυριζόμενος μάλιστα πως βρισκόταν στο αστυνομικό τμήμα για κατάθεση και πως είχαν ψάξει παντού, προτού της κλείσει βιαστικά το τηλέφωνο. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν πλέον να εξετάζουν εξονυχιστικά κάθε διαθέσιμο βίντεο, αναζητώντας απαντήσεις στα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης που εξακολουθούν να βασανίζουν την οικογένεια του θύματος.

