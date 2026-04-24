Δολοφονία Ελευθερίας Γιακουμάκη: Ο γρίφος για το δεύτερο πρόσωπο- Καρέ καρέ οι κινήσεις του 40χρονου

Snapshot Η δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη στην Κρήτη από τον 40χρονο πρώην σύντροφό της προκαλεί ερωτήματα για πιθανή συνεργασία ή βοήθεια μετά το έγκλημα.

Ο δράστης αυτοκτόνησε δύο ημέρες μετά τη δολοφονία, αφήνοντας ένα σφραγισμένο γράμμα στη νέα του σύντροφο με οδηγίες να ανοιχτεί μετά τον θάνατό του.

Υπάρχουν αντιφάσεις στις τηλεφωνικές κλήσεις του δράστη μετά το έγκλημα, καθώς ισχυρίστηκε ψευδώς ότι το κινητό του είχε καταστραφεί.

Η οικογένεια του δράστη δηλώνει άγνοια για τις προθέσεις του και δεν είχε επικοινωνία μαζί του τις κρίσιμες ώρες μετά το έγκλημα.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για το ενδεχόμενο ύπαρξης συνεργών ή βοήθειας στη μεταφορά της σορού και τη συγκάλυψη του εγκλήματος.

Ολοένα και πληθαίνουν τα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση δολοφονίας της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη στην Κρήτη από τον πρώην σύντροφό της.

Οι εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας, οι μαρτυρίες ανθρώπων στην εκπομπή «Live News», καθώς και η συμπεριφορά του 40χρονου πρώην συντρόφου της μετά το έγκλημα, συνθέτουν ένα παζλ γεμάτο σκοτεινά σημεία.

Βασικό ερώτημα παραμένει το αν υπήρξαν άτομα που γνώριζαν εκ των προτέρων τις προθέσεις του δράστη ή αν κάποιοι προσπάθησαν να τον βοηθήσουν στη συγκάλυψη του εγκλήματος. Ακόμη, διερευνάται εάν ο 40χρονος, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του δύο ημέρες μετά τη δολοφονία, είχε εξωτερική βοήθεια όταν αποφάσισε να μεταφέρει τη σορό της άτυχης γυναίκας με το ίδιο της το αυτοκίνητο.

Στενή συγγενής της αδικοχαμένης μητέρας τριών παιδιών εκφράζει την πεποίθησή της πως ο δράστης δεν έδρασε μόνος του. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε: «Πιστεύουμε ότι δεν ήταν μόνος του, γιατί είχε ψυχολογικά αυτός ο άνθρωπος».

Οι κλήσεις και οι αντιφάσεις μετά το έγκλημα

Ένα από τα πιο κομβικά στοιχεία της έρευνας αφορά τις τηλεφωνικές επικοινωνίες του 40χρονου αμέσως μετά την δολοφονία της Ελευθερίας. Ο δράστης έχει καταγραφεί να μιλάει στο κινητό του τηλέφωνο ενώ κατευθυνόταν πεζός προς μια καφετέρια, προκειμένου να ζητήσει να του καλέσουν ταξί, αλλά και λίγα λεπτά αργότερα, όσο περίμενε την άφιξη του οχήματος.

Η συμπεριφορά του ωστόσο χαρακτηρίζεται από έντονες αντιφάσεις. Διαφορετικές κάμερες ασφαλείας τον καταγράφουν να κρατάει κανονικά το κινητό του τηλέφωνο. Αντίθετα, μπαίνοντας στην καφετέρια, ο ίδιος ισχυρίστηκε στους υπεύθυνους πως η συσκευή του είχε καταστραφεί από ένα τροχαίο ατύχημα που, όπως υποστήριζε, είχε λίγο νωρίτερα.

Η συγγενής της 43χρονης αναρωτιέται για το συγκεκριμένο γεγονός: «Και πεζός που ήτανε μίλαγε στο τηλέφωνο. Μπαίνει μέσα στο καφέ και λέει ότι δεν έχω τηλέφωνο, μου έπεσε και έσπασε απ’ το ατύχημα. Με το που του καλούν το ταξί, βγαίνει έξω και βγάζει απ’ την τσέπη το τηλέφωνο και μιλάει. Πού μιλάει;».

Οι Αρχές καλούνται πλέον να απαντήσουν σε κρίσιμα ερωτήματα: Με ποιον συνομιλούσε ο δράστης ελάχιστα λεπτά μετά το έγκλημα; Ανέφερε στο άτομο αυτό τις πράξεις του; Ποιο ήταν το ακριβές περιεχόμενο αυτής της κλήσης; Ήταν πράγματι το δικό του τηλέφωνο ή χρησιμοποιούσε άλλη συσκευή; Και τέλος, γιατί επέλεξε να πει ψέματα στους ανθρώπους της καφετέριας;

Η στάση της οικογένειας του 40χρονου

Από την πλευρά του, ο αδερφός του δράστη και αυτόχειρα ξεκαθάρισε πως ο 40χρονος δεν είχε καμία τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του εκείνες τις κρίσιμες ώρες.

Εκφράζοντας τη συντριβή της οικογένειάς του, δήλωσε: «Είμαστε συγκλονισμένοι. Ζητάμε ένα μεγάλο συγγνώμη στην οικογένεια της άτυχης γυναίκας. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε πως έφτασε σε αυτό το σημείο. Κατέστρεψε δύο οικογένειες. Δεν μας έδωσε κανένα σημάδι να μπορέσουμε να το προλάβουμε. Έχουμε μείνει άφωνοι με όσα μαθαίνουμε για τον ίδιο τον αδελφό μας και λυπούμαστε αφάνταστα για την οικογένεια της άτυχης γυναίκας. Πρέπει να σταθούμε δίπλα στο παιδί του αυτήν την στιγμή».

Μάλιστα, ήταν ο ίδιος ο αδερφός του 40χρονου που σκέφτηκε πρώτος να μεταβεί στο σημείο όπου τελικά βρέθηκε νεκρός ο δράστης, το απόγευμα της περασμένης Τρίτης. Άνθρωποι από το στενό περιβάλλον του αυτόχειρα δηλώνουν πλήρη άγνοια για τις προθέσεις του, υποστηρίζοντας κατηγορηματικά πως δεν είχαν καμία επικοινωνία μαζί του κατά τους χρόνους που οι κάμερες τον κατέγραψαν να μιλάει στο τηλέφωνο.

Σύμφωνα με το mega ο 40χρονος είχε αφήσει ένα σφραγισμένο γράμμα στη νέα του σύντροφο, με τη ρητή παράκληση να το ανοίξει μόνο μετά τον θάνατό του.

