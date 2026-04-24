Κρήτη: Βουβός θρήνος στις Δαφνές για την 43χρονη Ελευθερία - Το μεσημέρι το τελευταίο αντίο

Θρήνος και οδύνη επικρατούν στις Δαφνές αλλά και την ευρύτερη περιοχή, καθώς το μεσημέρι γράφεται ο πιο σπαρακτικός επίλογος της τραγωδίας με θύμα την Ελευθερία Γιακουμάκη που έπεσε θύμα δολοφονίας από τον πρώην σύντροφό της.

Συγγενείς, φίλοι και γνωστοί θα συγκεντρωθούν να πουν το τελευταίο αντίο στην 43χρονη μητέρα, που χάθηκε τόσο άδικα από το χέρι του πρώην συντρόφου της.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, η νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί στις 13:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Δαφνών, με τη σορό να βρίσκεται στην εκκλησία μία ώρα νωρίτερα.

Το χρονικό του εγκλήματος

Κατά την Αστυνομία όλα εκτυλίχθηκαν την περασμένη Κυριακή, 19 Απριλίου σε ελάχιστο χρόνο.

Ο 40χρονος Μαρίνος Ανδρεαδάκης ήταν αποφασισμένος να σκοτώσει την πρώην σύντροφό του. Ο 40χρονος μπορεί το τελευταίο διάστημα να είχε δημιουργήσει άλλη σχέση. Ωστόσο, είχε γίνει σκιά της Ελευθερίας και ας είχαν χωρίσει είχε αποφασίσει να την σκοτώσει. Έκλεισε ραντεβού μαζί της στο εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα.

Ο δράστης έφερε εις πέρας το σχέδιό του, το οποίο λόγω της ταραχής του, αναπροσαρμόστηκε.

Μετά από αρκετές ημέρες αγωνίας και ερευνών, επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο: η 43χρονη εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της, σε απόμερο μέρος στην Αγία Βαρβάρα.

Λίγες ώρες αργότερα και μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά ο 40χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του με μία καραμπίνα.

