Σχοινάς: «Οι αγρότες και οι ψαράδες δεν θα μείνουν απροστάτευτοι»

Snapshot Η Ελλάδα προωθεί την πρόληψη, αλληλεγγύη και απλούστευση για την ενίσχυση της γεωργίας και της αλιείας απέναντι σε κρίσεις όπως η κλιματική αλλαγή και η λειψυδρία.

Τονίζεται η ανάγκη για απλά και λειτουργικά εργαλεία, στοχευμένες επενδύσεις σε υποδομές και ψηφιακά συστήματα για την αύξηση της ανθεκτικότητας των παραγωγών.

Η στήριξη νέων και μικρών αγροτών και η δημιουργία ευρωπαϊκού μηχανισμού αντασφάλισης αγροτικών κινδύνων θεωρούνται κρίσιμες για την ισότιμη ανταγωνιστικότητα.

Για την αλιεία, προτεραιότητα είναι η απλούστευση του θεσμικού πλαισίου, η στήριξη της μικρής παράκτιας αλιείας και ο εκσυγχρονισμός του στόλου με έμφαση στην ενεργειακή μετάβαση.

Η Ελλάδα υπογραμμίζει την ανάγκη καταπολέμησης της παράνομης αλιείας, την ενίσχυση της υδατοκαλλιέργειας με περιβαλλοντική βιωσιμότητα και τη συνεργασία σε διεθνές επίπεδο για τη διαχείριση κοινών αποθεμάτων. Snapshot powered by AI

Τις ελληνικές θέσεις τόσο για τη γεωργία όσο και για την αλιεία, δίνοντας έμφαση στην ενδυνάμωση του αγροδιατροφικού τομέα, παρουσίασε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς, κατά τις εργασίες του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και του MedFish4Ever που πραγματοποιήθηκαν στη Λευκωσία.

Σε ό,τι αφορά στη συζήτηση για τη γεωργία και τη διαχείριση αγροκλιματικών κινδύνων, ο κ. Σχοινάς, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με ένα μόνιμο και σύνθετο καθεστώς κρίσεων, το οποίο επηρεάζει άμεσα την παραγωγή και, κατ’ επέκταση, την επισιτιστική ασφάλεια.

Όπως τόνισε, η κλιματική αλλαγή, η λειψυδρία, οι επιζωοτίες και η αστάθεια των αγορών δημιουργούν νέες πιέσεις για τους παραγωγούς, καθιστώντας αναγκαία μια ουσιαστική στροφή από το μοντέλο των εκ των υστέρων αποζημιώσεων σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική πρόληψης και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας.

Ο κ. Σχοινάς επισήμανε ότι η πολυπλοκότητα των υφιστάμενων εργαλείων που προβλέπονται στο πλαίσιο της ΚΑΠ για την αντιμετώπιση των κρίσεων εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την αξιοποίησή τους στην πράξη, ιδιαίτερα από τους μικρούς και μεσαίους παραγωγούς.

Υπογράμμισε ότι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας προϋποθέτει απλά και λειτουργικά εργαλεία, αλλά και στοχευμένες επενδύσεις σε υποδομές, έξυπνη άρδευση, βιοασφάλεια και σύγχρονα ψηφιακά συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα της λειψυδρίας, το οποίο χαρακτήρισε διαρθρωτικό κίνδυνο για τις μεσογειακές χώρες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για πιο συντονισμένη και αποτελεσματική ευρωπαϊκή απάντηση.

Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία της ουσιαστικής στήριξης των νέων και μικρών αγροτών, καθώς και την ανάγκη δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού αντασφάλισης αγροτικών κινδύνων, με τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, προκειμένου να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για όλους τους παραγωγούς.

Σε ό,τι αφορά στην αλιεία, ο Υπουργός χαιρέτισε την παρουσίαση της αξιολόγησης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που αναδεικνύει την ανάγκη βελτιώσεων στην αποτελεσματικότητα και την εφαρμογή της.

Ο κ. Σχοινάς έθεσε ως βασική προτεραιότητα για την Ελλάδα την απλούστευση του θεσμικού πλαισίου και τη μείωση του διοικητικού φόρτου, ώστε να ενισχυθεί η συμμόρφωση και η αποτελεσματικότητα της πολιτικής στην πράξη.

Εστιάζοντας στη μικρή παράκτια αλιεία, η οποία, όπως ανέφερε, αποτελεί κρίσιμο πυλώνα της ελληνικής οικονομίας και κοινωνικής συνοχής, καθώς συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των αλιέων της χώρας, ζήτησε να σταθμίζονται τα ιχθυαποθέματα με την ανάπτυξη των παράκτιων κοινοτήτων. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη στήριξης του εκσυγχρονισμού του στόλου και της ενεργειακής μετάβασης.

Αναφερόμενος στις διεθνείς διαστάσεις της αλιευτικής πολιτικής, επισήμανε τη σημασία διασφάλισης ισότιμων όρων ανταγωνισμού με τρίτες χώρες, καθώς και την ανάγκη ενίσχυσης των προσπαθειών για την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, που ιδιαίτερα στο Αιγαίο λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις. Στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε τον ρόλο της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο και των περιφερειακών οργανώσεων στη διαχείριση κοινών αποθεμάτων.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της υδατοκαλλιέργειας ως στρατηγικού τομέα για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση της επισιτιστικής επάρκειας, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα προωθεί την ανάπτυξή της με όρους περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και κοινωνικής υπευθυνότητας.

Τέλος, στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο Υπουργός είχε σειρά διμερών συναντήσεων με ομολόγους του από κράτη-μέλη της ΕΕ και συγκεκριμένα με τον Υπουργό Γεωργίας της Ιταλίας, Francesco Lollobrigida, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης της Σουηδίας, Peter Kullgren, τον Υπουργό Γεωργίας της Ιρλανδίας, Martin Heydon, καθώς και με τον Υπουργό της Λιθουανίας, Kęstutis Navickas.