«Δεν είμαστε είδηση, είμαστε άνθρωποι»: Κραυγή απόγνωσης από επιβάτη του MV Hondius

Το πλοίο, μήκους περίπου 108 μέτρων, ανήκει στην εταιρεία Oceanwide Expeditions και πραγματοποιούσε ταξίδι από την Ουσουάια της Αργεντινής προς το Πράσινο Ακρωτήρι, μεταφέροντας 149 επιβάτες από 23 διαφορετικές χώρες

Δημήτρης Δρίζος

Συναγερμός σε διεθνές επίπεδο έχει σημάνει για το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου εκδηλώθηκε φονική επιδημία που συνδέεται με ιό μεταδιδόμενο από τρωκτικά, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη να νοσούν ή να θεωρούνται ύποπτα κρούσματα.

Έκκληση επιβάτη: «Δεν είμαστε είδηση, είμαστε άνθρωποι»

Μέσα σε αυτό το κλίμα φόβου και αβεβαιότητας, ένας Αμερικανός επιβάτης, ο ταξιδιωτικός blogger Τζέικ Ρόσμαριν, δημοσίευσε ένα συγκλονιστικό βίντεο στα social media, απευθύνοντας δραματική έκκληση για κατανόηση και στήριξη. Όπως ανέφερε στους περίπου 44.000 ακολούθους του, η κατάσταση στο πλοίο είναι εξαιρετικά δύσκολη και καθόλου θεωρητική.

«Δεν είμαστε απλώς μια είδηση ή τίτλοι. Είμαστε άνθρωποι, με οικογένειες και ζωές που μας περιμένουν πίσω», είπε εμφανώς φορτισμένος. Περιγράφοντας την ψυχολογική πίεση, σημείωσε ότι το πιο δύσκολο είναι η αβεβαιότητα: «Το μόνο που θέλουμε είναι να νιώσουμε ασφάλεια, να έχουμε σαφήνεια και να επιστρέψουμε σπίτι». Κλείνοντας, ζήτησε «καλοσύνη και κατανόηση» από όσους παρακολουθούν την υπόθεση.

Τρεις νεκροί και σοβαρά περιστατικά υγείας

Το πλοίο, μήκους περίπου 108 μέτρων, ανήκει στην εταιρεία Oceanwide Expeditions και πραγματοποιούσε ταξίδι από την Ουσουάια της Αργεντινής προς το Πράσινο Ακρωτήρι, μεταφέροντας 149 επιβάτες από 23 διαφορετικές χώρες. Η κρίση ξεκίνησε στις 11 Απριλίου, όταν ένας 70χρονος Ολλανδός επιβάτης πέθανε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Δύο εβδομάδες αργότερα, η σύζυγός του, 69 ετών, αρρώστησε κατά τη διάρκεια επαναπατρισμού της και επίσης κατέληξε.

Την ίδια περίοδο, ένας 69χρονος Βρετανός επιβάτης εμφάνισε σοβαρά συμπτώματα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη Νότια Αφρική, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Σε αυτόν εντοπίστηκε στέλεχος του ιού hantavirus. Στις 2 Μαΐου καταγράφηκε και τρίτος θάνατος, αυτή τη φορά Γερμανού επιβάτη.

Παράλληλα, δύο μέλη του πληρώματος –βρετανικής και ολλανδικής υπηκοότητας– εμφανίζουν οξεία αναπνευστικά συμπτώματα, με το ένα περιστατικό να χαρακτηρίζεται σοβαρό και να απαιτεί άμεση ιατρική παρέμβαση.

Μπλοκαρισμένο στα ανοικτά του Πράια

Το πλοίο παραμένει εδώ και τουλάχιστον ένα 24ωρο ακινητοποιημένο ανοικτά της Πράια, πρωτεύουσας του Πράσινου Ακρωτηρίου, καθώς οι τοπικές αρχές δεν έχουν δώσει άδεια αποβίβασης ή μεταφοράς ασθενών. Η κυβέρνηση της χώρας εμφανίζεται επιφυλακτική, φοβούμενη πιθανή διασπορά του ιού στον τοπικό πληθυσμό. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, οι υγειονομικές αρχές εισηγούνται το πλοίο να συνεχίσει το ταξίδι του χωρίς αποβίβαση επιβατών.

Την ίδια στιγμή, λόγω του ότι το πλοίο φέρει ολλανδική σημαία, η Ολλανδία έχει αναλάβει τον συντονισμό της προξενικής βοήθειας για όλους τους επιβάτες, ανεξαρτήτως εθνικότητας. Υπάρχουν σχέδια για μεταφορά των ασθενών στην Ολλανδία, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί σχετική άδεια από τις αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Η εταιρεία Oceanwide Expeditions επιβεβαίωσε ότι διαχειρίζεται «σοβαρή ιατρική κατάσταση» και τόνισε ότι κάθε ενέργεια –είτε αφορά αποβίβαση, είτε ιατρική εκκένωση– εξαρτάται από την έγκριση των τοπικών αρχών.

Τι είναι ο χανταϊός και πόσο επικίνδυνος είναι

Ο χανταϊός αποτελεί οικογένεια ιών που μεταδίδονται κυρίως από τρωκτικά, μέσω επαφής με ούρα, περιττώματα ή σάλιο. Δεν μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο και συνήθως απαιτεί στενή επαφή με μολυσμένα υλικά.

Τα συμπτώματα ξεκινούν συχνά με κόπωση, πυρετό, μυϊκούς πόνους και έντονους πονοκεφάλους, αλλά σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να εξελιχθούν σε βαριά αναπνευστική νόσο ή αιμορραγικό σύνδρομο. Το ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι η περίοδος επώασης μπορεί να φτάσει έως και τις οκτώ εβδομάδες, γεγονός που σημαίνει ότι πολλοί επιβάτες ενδέχεται να μην γνωρίζουν ακόμη αν έχουν μολυνθεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αμερικανικών υγειονομικών αρχών, περίπου το 40% των σοβαρών περιστατικών καταλήγουν σε θάνατο, ποσοστό που εξηγεί την έντονη ανησυχία που επικρατεί στο πλοίο.

Αγωνία και αβεβαιότητα για τους επιβάτες

Οι επιβάτες ζουν πλέον σε καθεστώς αναμονής και φόβου, χωρίς σαφή εικόνα για το τι θα ακολουθήσει. Η έλλειψη άδειας αποβίβασης, οι καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων και το ενδεχόμενο περαιτέρω κρουσμάτων δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα πίεσης.

Όπως αποτυπώνεται και στο μήνυμα του Αμερικανού επιβάτη, πίσω από τους αριθμούς και τις ανακοινώσεις βρίσκονται άνθρωποι που αγωνιούν για την υγεία και την επιστροφή τους. Και όσο η κατάσταση παραμένει σε αδιέξοδο, η αγωνία αυτή μεγαλώνει.

