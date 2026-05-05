Χανταϊός vs COVID: Πώς συγκρίνεται η νέα λοίμωξη με την επιδημία του κορονοϊού

Ένα ύποπτο ξέσπασμα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών επιβατών και την ασθένεια αρκετών άλλων, εγείροντας επείγοντα ερωτήματα για το πώς συγκρίνεται ο ιός με την COVID-19. Το υπό ολλανδική σημαία πλοίο, το οποίο αναχώρησε από την Ουσουάια της Αργεντινής στις 20 Μαρτίου για ένα εβδομαδιαίο ταξίδι στην Ανταρκτική και τον Ατλαντικό, είναι τώρα αγκυροβολημένο στα ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, καθώς οι υγειονομικές αρχές ερευνούν την υπόθεση.

Ένα κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά, ενώ υπάρχουν υπόνοιες για άλλα πέντε. Ενώ το ποσοστό θνησιμότητας έχει ανησυχήσει τους ταξιδιώτες, οι ειδικοί λένε ότι η κατάσταση είναι θεμελιωδώς διαφορετική από μια έξαρση της πανδημίας του κορονοϊού.

Τι συνέβη στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius;

Η επιδημία εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια ενός 45ήμερου ταξιδιού που κάλυπτε την Ανταρκτική, τη Νότια Γεωργία και τα Φώκλαντ. Σύμφωνα με αναφορές, μεταξύ των έξι εντοπισμένων κρουσμάτων, τρεις επιβάτες - συμπεριλαμβανομένου ενός ηλικιωμένου ζευγαριού Ολλανδών - έχουν πεθάνει. Ένας Βρετανός επιβάτης παραμένει σε μονάδα εντατικής θεραπείας στη Νότια Αφρική, ενώ δύο μέλη του πληρώματος εξακολουθούν να βρίσκονται στο πλοίο και χρειάζονται επείγουσα ιατρική φροντίδα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ηγείται της αντίδρασης μαζί με τις τοπικές αρχές, με το πλοίο να υποβάλλεται σε καθαρισμό εις βάθος και περιβαλλοντικούς ελέγχους. Το κρίσιμο σημείο είναι ότι οι ερευνητές δεν έχουν βρει στοιχεία εκτεταμένης μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο, με αποτέλεσμα να μετατοπίζεται η προσοχή στο πώς συνέβη η έκθεση.

Πώς εξαπλώνεται ο χανταϊός στη θάλασσα και στην ξηρά

Ο χανταϊός δεν είναι ένας τυπικός αναπνευστικός ιός όπως η COVID-19. Σύμφωνα με τους ειδικούς, μεταδίδεται κυρίως μέσω επαφής με μολυσμένα περιττώματα τρωκτικών, ούρα ή σάλιο, συχνά όταν τα σωματίδια μεταφέρονται στον αέρα σε κλειστούς χώρους.

Στο Hondius, οι ερευνητές εξετάζουν δύο κύριες πιθανότητες: την παρουσία τρωκτικών επί του πλοίου κατά τη διάρκεια του μεγάλου ταξιδιού ή την έκθεση κατά τη διάρκεια εξορμήσεων στην ξηρά σε περιοχές όπου είναι γνωστό ότι υπάρχουν μολυσμένα τρωκτικά. Ο ιός μπορεί να επωαστεί έως και οκτώ εβδομάδες, πράγμα που σημαίνει ότι η έκθεση μπορεί να έχει συμβεί νωρίς στο ταξίδι.

Χανταϊός vs COVID-19: Εξήγηση βασικών διαφορών

Η σύγκριση ανάμεσα στους δύο ιούς βασίζεται σε δύο παράγοντες: τη σοβαρότητα και την εξάπλωση. Ο χανταϊός, ιδιαίτερα τα στελέχη που προκαλούν πνευμονικό σύνδρομο, έχει πολύ υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας, που εκτιμάται μεταξύ 35% και 40% σε σοβαρές περιπτώσεις. Αντίθετα, η COVID-19 έχει πολύ χαμηλότερο ποσοστό θνησιμότητας στην τρέχουσα μορφή του, ειδικά με τα εμβόλια και τις θεραπείες που είναι ευρέως διαθέσιμα.

Ωστόσο, ο κορονοϊός εξαπλώνεται εύκολα μεταξύ των ανθρώπων μέσω σταγονιδίων της αναπνοής και αερολυμάτων, γεγονός που του επέτρεψε να εξελιχθεί σε παγκόσμια πανδημία. Ο χανταϊός δεν συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Τα περισσότερα στελέχη δεν μεταδίδονται καθόλου μεταξύ ανθρώπων, με μόνο σπάνιες εξαιρέσεις που έχουν καταγραφεί στη Νότια Αμερική.

Μιλάμε για μια ακόμη πανδημία;

Παρά τους θανάτους, οι ειδικοί τονίζουν ότι η επιδημία του χανταϊού δεν σηματοδοτεί μια ευρύτερη παγκόσμια απειλή. Ο ιός θεωρείται σπάνιος και συνήθως συνδέεται με συγκεκριμένη περιβαλλοντική έκθεση και όχι με συνεχή ανθρώπινη μετάδοση. Η συστάδα στο πλοίο πιθανότατα συνδέεται με μια περιορισμένη πηγή — είτε μόλυνση επί του πλοίου είτε με ένα κοινό σημείο έκθεσης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Χωρίς αποτελεσματική εξάπλωση από άνθρωπο σε άνθρωπο, ο κίνδυνος παραμένει περιορισμένος σε όσους εκτίθενται άμεσα.

Αυτό που κάνει τον χανταϊό πιο επικίνδυνο και λιγότερο επικίνδυνο από την COVID είναι ότι, ανά περίπτωση είναι σημαντικά πιο σοβαρός. Οι ασθενείς συχνά ξεκινούν με συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη προτού εμφανίσουν ταχέως δυσκολίες στην αναπνοή και συσσώρευση υγρού στους πνεύμονες, κάτι που μπορεί να αποβεί μοιραίο χωρίς εντατική θεραπεία. Αλλά σε ευρύτερους όρους δημόσιας υγείας, η COVID παραμένει πολύ πιο επικίνδυνη λόγω της ικανότητάς της να εξαπλώνεται ευρέως και να μολύνει εκατομμύρια. Τα κρούσματα του χανταϊού αν και σοβαρά, τείνουν να παραμένουν μεμονωμένα.

Εν τω μεταξύ, οι αρχές συνεχίζουν να υποβάλλουν σε εξετάσεις επιβάτες και μέλη πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου, αναλύοντας παράλληλα περιβαλλοντικά δείγματα από το πλοίο. Ο προσδιορισμός του ακριβούς στελέχους που ενδεχομένως συνδέεται με τη Νότια Αμερική θα είναι το κλειδί για την κατανόηση του πώς ξεκίνησε η επιδημία.

